Günün Fırsatı: Kum Temizleme Derdine Son! Haustier MSP01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!
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Kedi sahiplerinin günlük temizlik yükünü tamamen ortadan kaldıran akıllı bir yardımcı arıyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatına gerileyerek 12.990,00 TL yerine %15 indirimle 10.990,00 TL'ye düşen Haustier MSP01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, üstelik yanında 45 adet çöp torbası hediyesiyle birlikte geliyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 18.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Akıllı ağırlık ve yakınlık sensörleriyle kedinizin güvenliğini her an ön planda tutuyor.
İyonizer kötü koku giderici teknolojisiyle evinizde her zaman ferah bir hava sunuyor.
65 litrelik geniş iç hacmi ve uzaktan kontrol özelliğiyle hem size hem kedinize konfor sağlıyor.
Kutu içeriğinde yer alan 45 adet çöp torbasıyla ekstra masraf yapmadan hemen kullanıma hazır geliyor.
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