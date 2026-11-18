Kedi sahiplerinin günlük temizlik yükünü tamamen ortadan kaldıran akıllı bir yardımcı arıyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatına gerileyerek 12.990,00 TL yerine %15 indirimle 10.990,00 TL'ye düşen Haustier MSP01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, üstelik yanında 45 adet çöp torbası hediyesiyle birlikte geliyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

Bu içerik 18.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.