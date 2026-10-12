article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fransa'da Marketlerin Soğutma Sistemlerine Siber Saldırı: Milyonlarca Avroluk Gıda Çöpe Gitti

Fransa'da Marketlerin Soğutma Sistemlerine Siber Saldırı: Milyonlarca Avroluk Gıda Çöpe Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 20:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı, milyonlarca avroluk gıdanın çöpe gitmesine yol açtı. BFMTV ve AFP'nin aktardığına göre Intermarché ve Coopérative U zincirlerine bağlı çok sayıda mağaza saldırıdan etkilendi. Saldırıyı kimin yaptığı henüz bilinmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saldırı marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı.

Saldırı marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı.

Saldırganlar, Danfoss'un soğutma yazılımının eski sürümlerindeki açıklardan yararlanarak buzdolaplarını ve dondurucuları uzaktan ısıttı. Buz çözme işlevinin tetiklenmesiyle cihazların sıcaklığının 50 dereceye kadar çıkarıldığı iddia ediliyor.

Intermarché'nin 150 ila 200 mağazası, Coopérative U'nun ise 100'ün altında mağazası saldırıdan zarar gördü. E.Leclerc'in etkilenip etkilenmediği doğrulanmadı. Carrefour Market ve Monoprix'nin de hedef alındığı öne sürülürken, Metro ve kasapların da saldırıdan etkilendiği bildirildi.

Haguenau bölgesinde Intermarché yaklaşık 50 bin avro, Super U ise yaklaşık 220 bin avro kayıp yaşadı. Yalnızca bu bölgedeki toplam zarar 270 bin avroya ulaştı.

Paris Savcılığı soruşturma başlattı.

Paris Savcılığı soruşturma başlattı.

Saldırının ardından Paris Savcılığı soruşturma açtı ve bazı bölgelerde yangınlar da çıktı. Sigorta şirketleri kayıpların tazmini konusunda uyarıda bulunurken, saldırıyı kimin yaptığı bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Macron ise geçen ay Rusya'nın 'hibrit saldırılarına' karşı önlem alınması talimatı vermişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın