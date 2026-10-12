Fransa'da Marketlerin Soğutma Sistemlerine Siber Saldırı: Milyonlarca Avroluk Gıda Çöpe Gitti

Saldırganlar, Danfoss'un soğutma yazılımının eski sürümlerindeki açıklardan yararlanarak buzdolaplarını ve dondurucuları uzaktan ısıttı. Buz çözme işlevinin tetiklenmesiyle cihazların sıcaklığının 50 dereceye kadar çıkarıldığı iddia ediliyor.

Intermarché'nin 150 ila 200 mağazası, Coopérative U'nun ise 100'ün altında mağazası saldırıdan zarar gördü. E.Leclerc'in etkilenip etkilenmediği doğrulanmadı. Carrefour Market ve Monoprix'nin de hedef alındığı öne sürülürken, Metro ve kasapların da saldırıdan etkilendiği bildirildi.

Haguenau bölgesinde Intermarché yaklaşık 50 bin avro, Super U ise yaklaşık 220 bin avro kayıp yaşadı. Yalnızca bu bölgedeki toplam zarar 270 bin avroya ulaştı.