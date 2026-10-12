Fransa'da Marketlerin Soğutma Sistemlerine Siber Saldırı: Milyonlarca Avroluk Gıda Çöpe Gitti
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Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı, milyonlarca avroluk gıdanın çöpe gitmesine yol açtı. BFMTV ve AFP'nin aktardığına göre Intermarché ve Coopérative U zincirlerine bağlı çok sayıda mağaza saldırıdan etkilendi. Saldırıyı kimin yaptığı henüz bilinmiyor.
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Saldırı marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı.
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Paris Savcılığı soruşturma başlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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