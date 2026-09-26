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Yaptırımların Faturası Ağırlaşıyor: Rusya'da Bir Havayolu Şirketi Daha Bilet Satışlarını Durdurdu

Yaptırımların Faturası Ağırlaşıyor: Rusya'da Bir Havayolu Şirketi Daha Bilet Satışlarını Durdurdu

Rusya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 16:27
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Rusya'da Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından uçak yedek parçalarına erişimde yaşanan sorunlar, bölgesel havayolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak Sibirya merkezli bir şirket, uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

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Yakutia'nın elinde uçabilecek uçak kalmadı.

Yakutia'nın elinde uçabilecek uçak kalmadı.

Rus havacılık sektöründe uçak bakımı ve yedek parça sorunu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. 2002 yılında kurulan ve ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki Sakha Cumhuriyeti'ne hizmet veren Sibirya merkezli Yakutia, filosunda uçabilir durumdaki son De Havilland Canada DHC-8 turboprop uçağın da operasyon dışı kalmasıyla uçuş gerçekleştiremez hale geldi. Şirket bunun üzerine yerel uçuşlarını askıya alırken bilet satışlarını da durdurdu.

Arıza sağ iniş takımında çıktı.

Arıza sağ iniş takımında çıktı.

Dash 8 ve Bombardier Q300 adlarıyla da bilinen uçağın sağ iniş takımındaki bir parçanın arızalandığı ve şirketin bu parçanın değiştirilmesini beklediği belirtildi. Yakutia'nın yaşadığı sorun, Rusya'daki havacılık sektörünün özellikle bölgesel uçuşlarda karşı karşıya kaldığı yedek parça sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, Ukrayna savaşından önce yoğun dönemlerde Rusya içi ve bazı uluslararası noktalar dahil olmak üzere 55 hatta kadar sefer düzenliyordu.

Bölgedeki havalimanı da kapandı.

Bölgedeki havalimanı da kapandı.

Bölgedeki sorunlar yalnızca uçaklarla sınırlı kalmadı. Aktarılan bilgilere göre Ust-Nera Havalimanı da pistlerde yaşanan sorunlar nedeniyle operasyonlarını askıya aldı ve pistlerin durumunun güvenli kalkış ve inişe uygun olmadığı belirtildi. Uçak ve havalimanı kaynaklı aksaklıklar, geniş bir coğrafyaya yayılan Sakha Cumhuriyeti'nde hava ulaşımının daha da sınırlanmasına yol açtı.

Yaptırımlar yedek parça sorununu büyüttü.

Yaptırımlar yedek parça sorununu büyüttü.

Rus havacılık sektörü, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve hava sahası kısıtlamalarından ciddi şekilde etkilendi. Özellikle Batı üretimi uçakların bakımında kullanılan parçaların temininde yaşanan sıkıntılar, yaşlanan filoların operasyonlarını sürdürmesini giderek zorlaştırıyor. Yakutia da 2025'in başında yabancı parçalara erişimdeki sorunlar ve yolcu sayısındaki düşüş nedeniyle finansal açıdan risk altında olduğu belirtilen Rus havayolu şirketleri arasında gösterilmişti.

Temmuzda bir şirketin lisansı iptal edilmişti.

Temmuzda bir şirketin lisansı iptal edilmişti.

Rusya'da benzer bir gelişme temmuz ayında da yaşanmıştı. Bölgesel havayolu şirketi Izhavia'nın hava işletme sertifikası, gerçekleştirilen güvenlik denetiminin ardından iptal edilmiş, denetimlerde çok sayıda arızalı ya da gerekli sertifikalara sahip olmayan uçak parçası tespit edildiği açıklanmıştı. Yakutia'daki son gelişme de ülkenin bölgesel havacılık sektöründe yedek parça ve bakım sorunlarının sürdüğünü gösteriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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