Yaptırımların Faturası Ağırlaşıyor: Rusya'da Bir Havayolu Şirketi Daha Bilet Satışlarını Durdurdu

Dash 8 ve Bombardier Q300 adlarıyla da bilinen uçağın sağ iniş takımındaki bir parçanın arızalandığı ve şirketin bu parçanın değiştirilmesini beklediği belirtildi. Yakutia'nın yaşadığı sorun, Rusya'daki havacılık sektörünün özellikle bölgesel uçuşlarda karşı karşıya kaldığı yedek parça sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, Ukrayna savaşından önce yoğun dönemlerde Rusya içi ve bazı uluslararası noktalar dahil olmak üzere 55 hatta kadar sefer düzenliyordu.