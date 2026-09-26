Yaptırımların Faturası Ağırlaşıyor: Rusya'da Bir Havayolu Şirketi Daha Bilet Satışlarını Durdurdu
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Yakutia'nın elinde uçabilecek uçak kalmadı.
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Arıza sağ iniş takımında çıktı.
Bölgedeki havalimanı da kapandı.
Yaptırımlar yedek parça sorununu büyüttü.
Temmuzda bir şirketin lisansı iptal edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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