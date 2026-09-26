28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftasında Vizyona Girecek Filmler
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28 Eylül - 4 Ekim haftasında Türkiye sinema salonlarına aksiyon ve dramdan kara komediye, psikolojik gerilimden animasyona kadar toplam 10 yeni yapım geliyor. Alejandro González Iñárritu ve Tom Cruise iş birliği Digger ile Brad Pitt'li Vahşinin Kalbi öne çıkarken, yerli tarafta iki yeni animasyon ve Linkin Park'ın geri dönüş belgeseli özel gösterimi haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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28 Eylül - 4 Ekim 2026’da vizyona girecek filmler
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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