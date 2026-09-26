28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftasında Vizyona Girecek Filmler

Film Açıklaması: Kendi iç dünyasını çevresine aktarmakta güçlük çeken dokuz yaşındaki Can, teknolojiye olan tutkusu sayesinde kendi tasarımı olan robot Robu 404'ü geliştirir. Robu 404'ün sahip olduğu sıra dışı yapay zekâ ve sıcak yaklaşım, Can'ın hem kendi gizli potansiyelini keşfetmesine hem de sosyal kaygılarını aşmasına zemin hazırlar. İleri teknolojiyi insani duyarlılıklarla bir araya getiren yapım, bir çocuğun duygusal olgunlaşma sürecini pedagojik ve eğlenceli bir dille perdeye yansıtır.