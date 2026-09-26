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28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftasında Vizyona Girecek Filmler

28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftasında Vizyona Girecek Filmler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 16:39 Son Güncelleme: 26.09.2026 - 16:48
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28 Eylül - 4 Ekim haftasında Türkiye sinema salonlarına aksiyon ve dramdan kara komediye, psikolojik gerilimden animasyona kadar toplam 10 yeni yapım geliyor. Alejandro González Iñárritu ve Tom Cruise iş birliği Digger ile Brad Pitt'li Vahşinin Kalbi öne çıkarken, yerli tarafta iki yeni animasyon ve Linkin Park'ın geri dönüş belgeseli özel gösterimi haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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28 Eylül - 4 Ekim 2026’da vizyona girecek filmler

28 Eylül - 4 Ekim 2026’da vizyona girecek filmler

Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Aksiyon, Dram, Gerilim, Macera

  • Yönetmeni: David Ayer

  • Oyuncuları: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe, Uber (Odin rolünde)

  • Film Açıklaması: Emekli bir Özel Kuvvetler askeri olan James Belmont, savaş gazisi köpeği Odin ile birlikte Alaska'nın el değmemiş vahşi doğasında seyahat ederken geçirdikleri şiddetli seaplane kazasından sağ kurtulur. Kurtarma umudunun bulunmadığı dondurucu coğrafyada ikili, medeniyete ulaşabilmek için yırtıcı hayvanlarla ve çetin kış şartlarıyla dolu 58 millik zorlu bir hayatta kalma yürüyüşüne girişir. Bu amansız sınav, iki eski muharibin geçmişin ruhsal travmalarını aşarak aralarındaki sarsılmaz sadakat bağını pekiştirdiği derin bir dostluk anlatısına dönüşür.

Digger

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Kara Komedi, Dram, Hiciv, Aksiyon

  • Yönetmeni: Alejandro González Iñárritu

  • Oyuncuları: Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman

  • Film Açıklaması: Dünyanın en zengin ve küstah petrol patronlarından Digger Rockwell, hırslı kararlarıyla trilyonlarca dolarlık küresel bir ekolojik ve ekonomik çöküşü tetikler. Rockwell, yol açtığı bu devasa felaketin ardından kontrolü yitirmemek ve kendisinin insanlığın yegâne kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak adına sıra dışı bir küresel misyona atılır. Yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun imzasını taşıyan film; sınırsız sermaye kibrini, narsisizmi ve modern kriz yönetimini sert bir kara mizah ve hiciv örgüsüyle ele alır.

Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem, Romantik, Suç

  • Yönetmeni: Michael Showalter

  • Oyuncuları: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner

  • Film Açıklaması: Maddi sıkıntılar yaşayan yazar Lowen Ashleigh, şüpheli bir kaza sonucu felç kalan ünlü romancı Verity Crawford'ın yarım kalan çok satan kitap serisini tamamlamak üzere işe alınır. Crawford ailesinin gözlerden uzak malikânesinde çalışmaya başlayan Lowen, Verity'nin ailesine dair kan dondurucu itiraflar içeren tamamlanmamış gizli bir otobiyografi taslağına ulaşır. Verity'nin kederli eşi Jeremy ile kurduğu duygusal yakınlığın ortasında kalan Lowen, kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırları kaybederek tehlikeli bir psikolojik girdabın içine sürüklenir.

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Animasyon, Fantastik, Macera, Komedi, Aile

  • Yönetmeni: Joel Crawford, Januel P. Mercado

  • Oyuncuları (Seslendirme Kadrosu): H.E.R. (Gabriella Wilson), Liza Soberano, Dave Franco, Lea Salonga, Jenny Slate

  • Film Açıklaması: Mezuniyetin ardından farklı yaşam yollarına adım atmaya hazırlanan Jo ve Raissa, Filipin mitolojisinden aşina oldukları büyülü ada Nakali'ye açılan gizli bir geçit keşfederler. Gerçek dünyaya geri dönebilmenin tek bedelinin paylaştıkları tüm çocukluk anılarını feda etmek olduğunu öğrenen iki kadim dost, unutuş tehdidine karşı zamanla yarışır. Sadık kurt-köpek Raww ve adanın sıra dışı mitolojik varlıklarının rehberliğinde kahramanlar, dostluklarını ve ortak geçmişlerini kurtarmak için nefes kesici bir serüvene atılır.

Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea)

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Dram, Gerilim

  • Yönetmeni: Lance Hammer

  • Oyuncuları: Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt, Steven Cree

  • Film Açıklaması: Akademisyen Amanda, ileri evre demans teşhisi konulan annesi Leslie'nin bakım sürecini üstlenmek amacıyla ergen kızıyla birlikte apar topar Londra'ya yerleşir. Annesinin zihinsel olarak rıza gösterme yetisini tamamen yitirmesine karşın üvey babası Martin'in Leslie ile cinsel ilişkisini sürdürdüğünü fark eden Amanda'nın polise başvurması, aile içinde derin bir kırılma yaratır. Resmi kurumların devreye girmesiyle birlikte yapım, sevgi, şefkat, rıza ve bireysel özerklik kavramlarının karmaşık sınırlarını izleyiciyi derinden sarsan bir gerçekçilikle tartışmaya açar.

Salmokji: Karanlık Sular (Salmokji: Whispering Water)

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Korku, Gerilim, Gizem

  • Yönetmeni: Lee Sang-min

  • Oyuncuları: Kim Hye-Yoon, Lee Jong-Won, Kim Jun-han, Kim Young-sung, Oh Dong-min

  • Film Açıklaması: Salmokji Baraj Gölü'nün sokak haritalandırma kayıtlarında beliren tekinsiz bir silüeti araştırmak ve görüntüleri güncellemek isteyen Su-in ve çekim ekibi bölgeye gider. Göl kıyısında araştırmalarını derinleştiren ekip, suyun derinliklerinde gizlenen kadim karanlık güçlerin ve açıklanamayan paranormal olayların hedefi haline gelir. Bölgeden uzaklaşmak için verdikleri her mücadele, onları gölün fısıltılı lanetine ve kaçışı olmayan ölümcül bir kabusa biraz daha yaklaştırır.

Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend)

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Komedi

  • Yönetmeni: Jon Lucas, Scott Moore

  • Oyuncuları: Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau, Anna Faris

  • Film Açıklaması: Kariyerleri, evlilikleri ve gündelik hayatın yıpratıcı temposu arasında sıkışıp kalan dört yakın kadın arkadaş, hem kendilerine zaman ayırmak hem de eski bağlarını tazelemek amacıyla lüks bir spa tatili planlar. Yıllardır bastırılmış kırgınlıkların gün yüzüne çıkması ve tatil boyunca peşlerini bırakmayan absürt terslikler, huzurlu kaçamağı kısa sürede eğlenceli bir curcunaya dönüştürür. Bu dinamik süreç, kadınların yetişkinlik sorumlulukları içinde unuttukları özsaygıyı ve sarsılmaz dostluklarını kahkaha dolu deneyimlerle yeniden hatırlamalarını sağlar.

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Animasyon, Macera, Aile

  • Yönetmeni: Cengizhan Uluocak

  • Oyuncuları (Seslendirme / Karakter Kadrosu): Kangal, Tuana, Akıncan, Poyraz Taştan, Hüseyin Koyuncu

  • Film Açıklaması: Tarihi ve kültürel mirası korumak amacıyla bir araya gelen yetenekli hayvanlar ile iki meraklı çocuktan oluşan özel ekip, İstanbul'a yönelik bir soygun tehdidi haberini alır. Takım lideri cesur Kangal'ın çağrısıyla Topkapı Sarayı'nda toplanan kahramanlar, paha biçilmez ulusal eserleri çalmaya çalışan organize çeteyi durdurmak için harekete geçer. Zamana karşı verilen bu aksiyon dolu operasyon, dayanışma ruhunu ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincini sürükleyici bir animasyon kurgusuyla minik izleyicilere sunar.

Robu 404

  • Vizyon Tarihi: 2 Ekim

  • Türü: Animasyon, Bilim-Kurgu, Aile

  • Yönetmeni: Barış Çorak

  • Oyuncuları (Seslendirme): Mehmet Kasım, İpek Çolakoğlu, Tunçer Sengün, Yağmur Ayar, Doğa Ebrişim

  • Film Açıklaması: Kendi iç dünyasını çevresine aktarmakta güçlük çeken dokuz yaşındaki Can, teknolojiye olan tutkusu sayesinde kendi tasarımı olan robot Robu 404'ü geliştirir. Robu 404'ün sahip olduğu sıra dışı yapay zekâ ve sıcak yaklaşım, Can'ın hem kendi gizli potansiyelini keşfetmesine hem de sosyal kaygılarını aşmasına zemin hazırlar. İleri teknolojiyi insani duyarlılıklarla bir araya getiren yapım, bir çocuğun duygusal olgunlaşma sürecini pedagojik ve eğlenceli bir dille perdeye yansıtır.

Linkin Park: Unshatter

  • Vizyon Tarihi: 30 Eylül Çarşamba (Hafta ortası özel gösterimi)

  • Türü: Belgesel, Konser, Müzik

  • Yönetmeni: Joe Hahn, Mark Ritchie

  • Oyuncuları (Grup Üyeleri): Emily Armstrong, Colin Brittain, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn

  • Film Açıklaması: Vokalist Chester Bennington'ın vefatının ardından uzun bir sessizliğe bürünen ünlü alternatif rock grubu Linkin Park'ın müzikal geri dönüş macerası bu yapımla sinemaseverlerle buluşur. Yeni solist Emily Armstrong ve ekibe katılan müzisyenlerle şekillenen São Paulo stadyum konseri, sahne arkası çekimleri ve samimi itiraflarla belgelenir. Film, derin bir kaybın yarattığı travmadan sıyrılarak kolektif tutkuyla yeniden ayağa kalkmanın ve sanatsal sürekliliğin ilham veren portresini çizer.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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