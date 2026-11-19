Çirkin dizisinin çekimlerine başlamadan önce bebeğini emzirme düzenini nasıl sürdüreceği konusunda endişeleri olduğunu anlatan Gümülcinelioğlu, yönetmenleriyle yaptığı ilk görüşmeyi paylaştı.

Dizinin yönetmenleri Burcu Alptekin ve Merve Çolak'la ilk kez bir araya geldiğinde aklında pek çok soru olduğunu söyleyen oyuncu, görüşmeye nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

'Nasıl yapabileceğimizi konuşmaya geldim ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum.'

Gümülcinelioğlu, Burcu Alptekin'in kendisine 'Sor sorularını, ben sana cevap vereyim' dediğini belirtti.

Bebeğini üç saatte bir emzirdiğini söyleyen oyuncu, çekimler sırasında bunun nasıl mümkün olacağını sorduğunu anlattı. Başak Gümülcinelioğlu, yönetmeninden aldığı yanıtı şöyle aktardı:

'Üç saatte bir emzir, istersen aşkım bir saatte bir emzir.'

Alptekin'in kendisine ihtiyaç duyduğu süre boyunca bekleyebileceklerini söylediğini belirten oyuncu, konuşmanın devamını da paylaştı:

'Seni 10, 15, 20 dakika, ne kadar gerekiyorsa bekleriz.'

Yönetmeninin bu sırada başka sahnelerin veya diğer oyuncuların yakın planlarının çekilebileceğini anlattığını söyleyen Gümülcinelioğlu, bu yaklaşım karşısındaki düşüncesini 'Demek ki yapılabiliyormuş!' sözleriyle ifade etti.