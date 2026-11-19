Başak Gümülcinelioğlu'ndan Çirkin Seti İtirafı! Bebeğini Emzirmek İçin Çekimlere Ara Verilmiş
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Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Başak Gümülcinelioğlu, Çirkin dizisinin setinde yaşadığı deneyimi anlattı. Bebeğini emzirebilmesi için çekimlere düzenli olarak ara verildiğini söyleyen oyuncu, yönetmenleri Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın yaklaşımını ve eşinden gördüğü desteği paylaştı.
KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler
Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programında hem annelik hem de oyunculuk kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çirkin setinde çekimlere ara verip bebeğini emzirmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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