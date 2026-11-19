Show TV'de yayınlanan ve MF Yapım imzası taşıyan Bahar, sezon ortasında başlamasına rağmen kısa sürede reyting listelerinin zirvesine yerleşmişti. Dizinin başrolünde Bahar Yavuzoğlu karakterine hayat veren Demet Evgar, bu başarının arkasındaki nedeni Birsen Altuntaş'a anlattı. Bahar, Evgar'ın Alev Alev'in ardından televizyona dönüşü olmuştu.

Evgar'a göre izleyicinin Bahar'a bu kadar sıkı bağlanmasının sebebi, ekranda uzun süredir böyle bir kadın hikâyesinin anlatılmamasıydı. Oyuncu, durumu 'O kadar acıkmış ki insanlar böyle bir kadın hikâyesine...' sözleriyle özetledi.

Peki dizinin ekibi bu tabloyu bekliyor muydu? Evgar'ın yanıtı netti: 'Kimse de beklemiyordu o kadar 15 reytingler alacağını, hiç kimse beklemiyordu.'