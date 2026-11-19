"Bahar" Demet Evgar, Dizinin 15 Reyting Alacağını Kimsenin Beklemediğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar, Birsen Altuntaş'ın konuğu olduğu röportajda dizinin yakaladığı rekor reytinglere dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Evgar, dizinin bu kadar izleneceğini kimsenin tahmin etmediğini söyledi. Üstelik projeye en başta nasıl bakıldığını da hiç saklamadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Demet Evgar, Bahar'ın 15 reytinge ulaşacağını sette bile kimsenin öngörmediğini söyledi.
"Kadın işi, arada kaynayacak" diye bakanların olduğunu bildiğini açıkladı.
Üç sezon süren Bahar, 64. bölümle ekranlara veda etti.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın