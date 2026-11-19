Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u Buluşturan Hamal Dizisinin Yayın Tarihi Ortaya Çıktı!
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ATV'nin yeni dizisi Hamal için ilk yayın tarihi iddiası geldi. Başrollerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un paylaşacağı belirtilen dizinin ne zaman ekrana geleceğine ilişkin bilgiyi dizi yorumcusu Deniz Tural paylaştı.
KAYNAK: Deniz Tural
Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca'lı Hamal dizisinin yayın tarihi için ilk açıklama geldi.
Salı akşamı televizyonun en kalabalık akşamı olarak dikkat çekiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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