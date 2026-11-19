AA Akademi'de yer alan röportajında konuşan Karadağlı, Birol Güven'in kendisini aradığı ilk günü hatırladı. Sitcomda oynamayı hiç düşünmediği için teklifi daha ilk telefonda geri çevirdi. Güven birkaç gün sonra yeniden aradı, cevap yine hayır oldu. Üçüncü aramada Karadağlı artık ısrarın karşısında bir çıkış yolu aradı: Madem bu kadar istiyorlar, yüz yüze görüşüp nezaketle reddedecekti.

Görüşmeye gittiğinde karşısında Birol Güven ve dönemin yapımcısı Süleyman Nebioğlu vardı. Güven onu ikna etmeye çalışırken Nebioğlu'nun söylediği söz Karadağlı'nın hafızasına kazındı. Nebioğlu'na göre dizi bir iki bölüm sonra bitecekti. Karadağlı'nın tepkisi netti: Bir iki bölümlük bir iş için neden çağrıldığını sordu ve teklifi yine kabul etmedi.