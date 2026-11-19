"Haluk" Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın'ı Neden Kabul Ettiğini Açıkladı: "İyi Para Verdiler"
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Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın’ın Haluk karakterine nasıl “evet” dediğini anlattı. Sitkomda oynamayı düşünmeyen oyuncu, Birol Güven’in ısrarı üzerine yüz yüze görüşmeye gitti. O görüşmede dönemin yapımcısından duyduğu bir iki bölümlük dizi öngörüsü ise hâlâ hatırladığı detaylardan biri.
KAYNAK: AA Akademi
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Birol Güven'in ısrarı Tamer Karadağlı'yı Çocuklar Duymasın görüşmesine götürdü!
Tamer Karadağlı odadan çıkınca "yanlış adamı çağırdık" denmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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