Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno Karadağlı'nın Değişimi Görenleri Şaşırttı

Zeyno Karadağlı'nın ne okuduğunu merak edenler için yanıt net: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan genç kadın, şimdi bir üniversite konservatuvarında piyano eğitimine devam ediyor. Geçen yıl Hacettepe'de orkestra eşliğinde sahnelediği piyano resitali ilgiyle karşılanmış, Arzu Balkan da o gece kızının yanından ayrılmamıştı. Babası Tamer Karadağlı da o günlerde yaptığı açıklamada tüm öğrencilerini gururla izlediğini, ama 'kızım olunca bu gurur daha başka oluyor' dediğini aktarmıştı. Zeyno'nun daha önce bir piyano yarışmasında derece aldığı da haberlere yansımıştı.