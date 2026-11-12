Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno Karadağlı'nın Değişimi Görenleri Şaşırttı
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Çocuklar Duymasın'ın Taş Fırın Haluk'u Tamer Karadağlı ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'ın kızı Zeyno Karadağlı, paylaşılan yeni karelerle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllar önce babasının kucağında gördüğümüz küçük kızın bugünkü hali, Zeyno'nun anneye mi babaya mı benzediği tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Zeyno Karadağlı, Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan'ın 2 Temmuz 2006'da dünyaya gelen kızı.
Babasının kucağındaki küçük kız olarak tanıdığımız Zeyno Karadağlı bugün 20 yaşında genç bir kadın.
Zeyno Karadağlı, Hacettepe'deki konservatuvar lisesinden mezun olduktan sonra şimdi üniversitede piyano okuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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