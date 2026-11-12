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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno Karadağlı'nın Değişimi Görenleri Şaşırttı

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno Karadağlı'nın Değişimi Görenleri Şaşırttı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 08:59
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Çocuklar Duymasın'ın Taş Fırın Haluk'u Tamer Karadağlı ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'ın kızı Zeyno Karadağlı, paylaşılan yeni karelerle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllar önce babasının kucağında gördüğümüz küçük kızın bugünkü hali, Zeyno'nun anneye mi babaya mı benzediği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Zeyno Karadağlı, Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan'ın 2 Temmuz 2006'da dünyaya gelen kızı.

Zeyno Karadağlı, Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan'ın 2 Temmuz 2006'da dünyaya gelen kızı.

Çocuklar Duymasın'daki Taş Fırın Haluk rolüyle hafızalara kazınan ve bugün Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapan Tamer Karadağlı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'la 2000'li yılların başında evlendi. Çiftin kızı Zeyno 2 Temmuz 2006'da dünyaya geldi, ancak Karadağlı ile Balkan, kızları daha bir yaşına basmadan 2007'de boşandı. Ayrılığa rağmen Karadağlı'nın anlattığına göre ikili birbirine yakın evlerde yaşamayı sürdürüp kızlarını birlikte büyüttü; bu yüzden Zeyno'yu yıllarca daha çok özel günlerde paylaşılan aile fotoğraflarından tanıdık. Gözlerden uzak büyüyen bu küçük kızın bugün genç bir kadın olmasıyla birlikte, ona dair merak edilenler de değişti.

Babasının kucağındaki küçük kız olarak tanıdığımız Zeyno Karadağlı bugün 20 yaşında genç bir kadın.

Babasının kucağındaki küçük kız olarak tanıdığımız Zeyno Karadağlı bugün 20 yaşında genç bir kadın.

Zeyno Karadağlı'nın 20 yaşına gelmiş son halini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayılınca, onu çocukluk karelerinden hatırlayanlar değişimine şaşırdı. Kullanıcıların bir kısmı Zeyno'nun gözleriyle ve yüz hatlarıyla babası Tamer Karadağlı'na çektiğini söylerken, bir kısmı annesi Arzu Balkan'ın adeta kopyası olduğunu yazdı.

Zeyno Karadağlı, Hacettepe'deki konservatuvar lisesinden mezun olduktan sonra şimdi üniversitede piyano okuyor.

Zeyno Karadağlı, Hacettepe'deki konservatuvar lisesinden mezun olduktan sonra şimdi üniversitede piyano okuyor.

Zeyno Karadağlı'nın ne okuduğunu merak edenler için yanıt net: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan genç kadın, şimdi bir üniversite konservatuvarında piyano eğitimine devam ediyor. Geçen yıl Hacettepe'de orkestra eşliğinde sahnelediği piyano resitali ilgiyle karşılanmış, Arzu Balkan da o gece kızının yanından ayrılmamıştı. Babası Tamer Karadağlı da o günlerde yaptığı açıklamada tüm öğrencilerini gururla izlediğini, ama 'kızım olunca bu gurur daha başka oluyor' dediğini aktarmıştı. Zeyno'nun daha önce bir piyano yarışmasında derece aldığı da haberlere yansımıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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