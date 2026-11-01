Tamer Karadağlı'ya Gönderme Yaptı! Şevket Çoruh Altın Portakal Töreninde Pınar Altuğ'un Elini Sıkmadı

Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödüllerin yanı sıra kapanış gecesinde sahnede yaşanan anlarla da her yıl çok konuşuluyor. Sinema dünyasının en köklü organizasyonlarından biri olan festivalin 2021 yılındaki ödül töreninde yaşanan gerginlik ise aradan geçen yıllara rağmen hala unutulmuş değil.

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreninde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Bir Anne Hakkında' filminin minik oyuncusu Duygu Köse'ye veren Şevket Çoruh, sahneye çıktığında sunuculardan Pınar Altuğ'un elini sıkmadı. Altuğ'un sitem etmesi üzerine Çoruh kendisine sarılarak durumu telafi etmeye çalıştı. Çoruh, konuşmasında 'Burada önemli konuşma yapan bazı arkadaşlarımızı müdür yapıyorlar' diyerek 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı. Emre Kınay'ın Altuğ'a dönerek 'Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını' esprisi yapması üzerine ise 'İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim' yanıtını verdi.

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