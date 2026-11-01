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Tamer Karadağlı'ya Gönderme Yaptı! Şevket Çoruh Altın Portakal Töreninde Pınar Altuğ'un Elini Sıkmadı

Tamer Karadağlı'ya Gönderme Yaptı! Şevket Çoruh Altın Portakal Töreninde Pınar Altuğ'un Elini Sıkmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 12:41

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Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödüllerin yanı sıra kapanış gecesinde sahnede yaşanan anlarla da her yıl çok konuşuluyor. Sinema dünyasının en köklü organizasyonlarından biri olan festivalin 2021 yılındaki ödül töreninde yaşanan gerginlik ise aradan geçen yıllara rağmen hala unutulmuş değil.

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreninde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Bir Anne Hakkında' filminin minik oyuncusu Duygu Köse'ye veren Şevket Çoruh, sahneye çıktığında sunuculardan Pınar Altuğ'un elini sıkmadı. Altuğ'un sitem etmesi üzerine Çoruh kendisine sarılarak durumu telafi etmeye çalıştı. Çoruh, konuşmasında 'Burada önemli konuşma yapan bazı arkadaşlarımızı müdür yapıyorlar' diyerek 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı. Emre Kınay'ın Altuğ'a dönerek 'Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını' esprisi yapması üzerine ise 'İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim' yanıtını verdi.

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"Burada önemli konuşmalar yapan bazı arkadaşlarımızı genel müdür yapıyorlar ama beceremedim."

"Burada önemli konuşmalar yapan bazı arkadaşlarımızı genel müdür yapıyorlar ama beceremedim."

2021 yılında düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın konuşma yaparken, ödülü veren Tamer Karadağlı'nın sık sık saatine bakması tepki çekmişti. Yalçın'ın ekibine teşekkür ettiği sırada Karadağlı ödülü uzatınca sahnede gergin anlar yaşanmış, konuşması bölünen Yalçın 'Kim verdi ödülü, sus mu dediniz?' diyerek tepki göstermişti. Yalçın konuşmasını İstanbul Sözleşmesi vurgusuyla tamamlarken, olay günlerce sosyal medyada ve basında tartışılmıştı. Karadağlı'nın 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanması ise o geceyi bir kez daha gündeme taşımıştı.

Karadağlı'nın genel müdürlüğü, Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamadan bu yana tartışılıyor bildiğiniz üzere. Atamaya en sert tepkilerden biri sanat camiasından gelmişti. Devlet Tiyatroları sanatçılarının sendikası DETİS, Karadağlı'nın geçmişteki siyasi söylemlerinin görevi açısından önemli bir handikap olduğunu belirtirken, kurumun özerk ve bağımsız yapısının korunması gerektiğini vurguladı. Bazı oyuncular ise kurumun başına tiyatro mesleğinden gelen ve kurumu içeriden tanıyan bir ismin getirilmesi gerektiğini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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