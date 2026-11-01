Öykü Karayel 63. Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Haksız Yere İçeride Olanlara Adadı!

Yeşim Ustaoğlu'nun yönetip senaryosunu da yazdığı 'Artakalan', şair Elif'in zamanla yaratıcılığını ve yaşama isteğini yitirmeye başlamasını, ardından farklı bir yaşam ihtimalinin peşine düşmesini anlatıyor. Filmde yer alan şiirler Birhan Keskin'e ait. Başrollerde Öykü Karayel ile Metin Akdülger yer alırken, filmin kadrosunda İlyas Salman ve Ali Kayra Kul da yer alıyor. Dünya prömiyeri San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nde yapılan film, 20 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Karayel'in ödül konuşması oldu. Oyuncu, canlandırdığı karakterin yolculuğuna gönderme yaparak 'Benim karakterim bir nevi özgürlük namına biraz acı verici bir yolculuğa çıkmıştı' diyerek özgürlük vurgusu yaptı ve ödülünü 'şu an haksız yere içeride olanlar için' aldığını söyledi. Karayel, çekimler boyunca ekibin her sabah erkenden karlı bir dağın tepesinde gösterdiği emeğin kendisini çok duygulandırdığını da dile getirirken, oyun arkadaşlarına ve tüm film ekibine teşekkür etti.