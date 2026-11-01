Öykü Karayel 63. Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Haksız Yere İçeride Olanlara Adadı!

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Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63. kez sinemaseverlerle buluştu. 24-31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri kapanış töreninde sahiplerini buldu.
Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği 'Artakalan' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi, eski rol arkadaşı Fatih Artman'ın elinden aldı. Karayel, ödülünü haksız yere cezaevinde olanlara adadığı konuşmasıyla geceye damga vurdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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