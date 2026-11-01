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Öykü Karayel 63. Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Haksız Yere İçeride Olanlara Adadı!

Öykü Karayel 63. Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Haksız Yere İçeride Olanlara Adadı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 11:55 Son Güncelleme: 01.11.2026 - 11:56

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Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63. kez sinemaseverlerle buluştu. 24-31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri kapanış töreninde sahiplerini buldu.

Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği 'Artakalan' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi, eski rol arkadaşı Fatih Artman'ın elinden aldı. Karayel, ödülünü haksız yere cezaevinde olanlara adadığı konuşmasıyla geceye damga vurdu.

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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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"Hepimizin özgürlüğü için!"

"Hepimizin özgürlüğü için!"

Yeşim Ustaoğlu'nun yönetip senaryosunu da yazdığı 'Artakalan', şair Elif'in zamanla yaratıcılığını ve yaşama isteğini yitirmeye başlamasını, ardından farklı bir yaşam ihtimalinin peşine düşmesini anlatıyor. Filmde yer alan şiirler Birhan Keskin'e ait. Başrollerde Öykü Karayel ile Metin Akdülger yer alırken, filmin kadrosunda İlyas Salman ve Ali Kayra Kul da yer alıyor. Dünya prömiyeri San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nde yapılan film, 20 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Karayel'in ödül konuşması oldu. Oyuncu, canlandırdığı karakterin yolculuğuna gönderme yaparak 'Benim karakterim bir nevi özgürlük namına biraz acı verici bir yolculuğa çıkmıştı' diyerek özgürlük vurgusu yaptı ve ödülünü 'şu an haksız yere içeride olanlar için' aldığını söyledi. Karayel, çekimler boyunca ekibin her sabah erkenden karlı bir dağın tepesinde gösterdiği emeğin kendisini çok duygulandırdığını da dile getirirken, oyun arkadaşlarına ve tüm film ekibine teşekkür etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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