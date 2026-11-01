Eşiyle Arasındaki Görünüm Farkı Nedeniyle Eleştirilen İçerik Üreticisinin Estetik Kararı Tartışma Başlattı

Sosyal medyada karşımıza çıkan yüzler birbirine her geçen gün biraz daha benziyor ve güzellik anlayışı da zamanla herkesi aynı kalıba sokan tek tip bir ölçüye dönüşüyor. Üstelik bu ölçü yalnızca ekranda kalmıyor, çoğu zaman insanların kendilerine bakışını ve verdikleri kararları doğrudan etkileyen bir baskı aracına çevriliyor.

Instagram'da toplam 3 milyondan fazla takipçiye sahip evli çift 'Ruslan Mamlay' ve 'Gunpirom Wisadsing' da bu baskının en güncel örneklerinden biri oldu. Eşler arasında görünüm farkı olduğunu söyleyen, kendisinin eşinin yanına yakışmadığı ile ilgili yorumlarla karşılaşan Wisadsing, bu eleştirilerin ardından estetik operasyon yaptırma kararı aldı. Ameliyat süreci boyunca eşinin verdiği destek de dikkat çekti ve hatta Mamlay, ameliyat sonrasında eşini çiçek buketiyle karşıladı. Yaşanan bu durum ise kısa sürede sosyal medyada geniş bir tartışmaya dönüştü.

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