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Eşiyle Arasındaki Görünüm Farkı Nedeniyle Eleştirilen İçerik Üreticisinin Estetik Kararı Tartışma Başlattı

Eşiyle Arasındaki Görünüm Farkı Nedeniyle Eleştirilen İçerik Üreticisinin Estetik Kararı Tartışma Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 09:35

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Sosyal medyada karşımıza çıkan yüzler birbirine her geçen gün biraz daha benziyor ve güzellik anlayışı da zamanla herkesi aynı kalıba sokan tek tip bir ölçüye dönüşüyor. Üstelik bu ölçü yalnızca ekranda kalmıyor, çoğu zaman insanların kendilerine bakışını ve verdikleri kararları doğrudan etkileyen bir baskı aracına çevriliyor.

Instagram'da toplam 3 milyondan fazla takipçiye sahip evli çift 'Ruslan Mamlay' ve 'Gunpirom Wisadsing' da bu baskının en güncel örneklerinden biri oldu. Eşler arasında görünüm farkı olduğunu söyleyen, kendisinin eşinin yanına yakışmadığı ile ilgili yorumlarla karşılaşan Wisadsing, bu eleştirilerin ardından estetik operasyon yaptırma kararı aldı. Ameliyat süreci boyunca eşinin verdiği destek de dikkat çekti ve hatta Mamlay, ameliyat sonrasında eşini çiçek buketiyle karşıladı. Yaşanan bu durum ise kısa sürede sosyal medyada geniş bir tartışmaya dönüştü.

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Güzellik anlayışı hiçbir dönemde tamamen özgür olmadı, ancak sosyal medya bu baskıyı gündelik hayatımızın her anına taşıdı.

Güzellik anlayışı hiçbir dönemde tamamen özgür olmadı, ancak sosyal medya bu baskıyı gündelik hayatımızın her anına taşıdı.

Filtrelerle düzeltilmiş ve algoritmaların öne çıkardığı birbirine benzer yüzleri günde onlarca kez görmek, zamanla bu yüzleri olması gereken görünüm olarak kabul etmemize yol açıyor. Psikolojide sosyal karşılaştırma kuramı olarak bilinen yaklaşım, insanların kendilerini çevrelerindeki kişilerle kıyaslayarak değerlendirdiğini söylüyor. Bugün bu kıyas çevremizdeki birkaç kişiyle sınırlı kalmıyor, milyonlarca kusursuzlaştırılmış kareyle yapılıyor.

Estetik cerrahlar da bu değişimin izini sürüyor. Filtreli selfie'lerine benzemek için ameliyat olmak isteyen hastaların çoğalması, uzmanlar tarafından Snapchat dismorfisi adıyla anılıyor. Ancak mesele yalnızca cerrahi müdahalelerle sınırlı değil. Ekranda görmeye alıştığımız tek tip güzellik, kendi yüzümüzdeki en küçük farkı bile kusur gibi görmemize neden olabiliyor.

Kimilerine göre estetik, kişinin kendi bedeni üzerindeki tamamen özgür bir tercihi. Bu tercihin arkasındaki baskıya dikkat çekenler ise insanların görünüşleri nedeniyle yargılanmasının ne kadar yıpratıcı olduğunu vurguluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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