Bir İçerik Üreticisi Göbeklitepe Yakınlarında Çok Özel Bir Taş Buldu!

Göbeklitepe, son yılların en önemli buluntularından biri olarak kabul ediliyor. Şanlıurfa'da bulunan ve yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tapınak alanı olarak anılan bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Arazide çalışmalar hala devam ediyor ve uzun yıllar devam etmesi bekleniyor.
İçerik üreticisi 'Ögehan Öge', Göbeklitepe'nin yakınlarındaki açıklıkta yürürken bulduğu taşı paylaştı. Öge, ilk başta normal bir taş gibi görünen buluntunun, kolyesindeki ok ucunun yapıldığı taş olduğunu anlattı. Taşın geçmişte hang alanlarda kullandığını anlatan Öge, izleyenleri bir yandan aydınlatırken yandan da Göbeklitepe çevresinde yapılmaması gerekenler konsunda uyardı.
Peki çakmaktaşı neden bu kadar değerliydi?
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