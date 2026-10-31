Yalnızca Bir Aksesuar Değil! "Telli Duvaklı Gelin" Sözü Nereden Geliyor?

Düğünler, bir toplumun gelenek ve göreneklerinin en canlı biçimde yaşatıldığı anların başında geliyor. Gelinlikten takılara, duvaktan saç süslerine kadar her detayın ardında yıllar içinde şekillenmiş bir anlam yatıyor. Günlük konuşmada sıkça kullandığımız 'telli duvaklı gelin olmak' sözü de bu detaylardan birine dayanıyor, ancak çoğumuz sözün içindeki 'telin' tam olarak neyi anlattığını pek düşünmüyoruz.

Anadolu'da eski düğünlerde gelinin başına, parlak tellerle süslenmiş özel bir duvak takılırdı. 'Tel' denen bu süslemeler hem gelinin şıklığını artırır hem de düğünün vazgeçilmez bir parçası sayılırdı. Bekar genç kızlar bu tellerden çeker, çektikleri telin uzunluğuna göre evliliklerinin yakınlığını tahmin etmeye çalışırdı. Gelinin başındaki parıltılı detayların ardındaki bu hikaye, günlük dilimize yerleşen bir sözün daha anlamıyla her birimizi geçmişe, bilgilendirici bir yolculuğa çıkardı.

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