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Gelin Çiçeğini Devrim Özkan'a Kaptıran Sümeyye Aydoğan'ın Verdiği Tepki Olay Oldu!

Gelin Çiçeğini Devrim Özkan'a Kaptıran Sümeyye Aydoğan'ın Verdiği Tepki Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 17:35
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Düğünlerin en heyecanlı, bir o kadar da eğlenceli anlarından biri olan gelin çiçeği kapma merasimi, bu kez magazin dünyasının iki sevilen ismini karşı karşıya getirdi! Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününde bir araya gelen Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan, gecenin en komik anlarından birine imza attı. 

Gelin çiçeğini yakalamak için sahneye çıkan ünlü oyunculardan şanslı olan taraf Devrim Özkan'dı. Ancak çiçeği set arkadaşına kaptıran Sümeyye Aydoğan'ın tepkisi görülmeye değerdi! 'Allah kahretsin' diyerek sahneden ayrılan Aydoğan'ın o anları sosyal medyada dikkat çekti. Biz de kısmet yarışında yaşanan bu tatlı rekabete gülmeden edemedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemin sevilen genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan, bu kez bir dizi sahnesiyle değil, katıldıkları düğünde yaşadıkları eğlenceli anlarla gündemimize geldi!

Son dönemin sevilen genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan, bu kez bir dizi sahnesiyle değil, katıldıkları düğünde yaşadıkları eğlenceli anlarla gündemimize geldi!

Duy Beni, Taçsız Prenses ve Gaddar gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Sümeyye Aydoğan ile Rüya, Vuslat ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi dizilerden tanıdığımız Devrim Özkan, son olarak Yeraltı dizisinde bir araya gelmişti. İkili, bu kez ünlü menajer Engin Aykanat ile Itır Esen'in İstanbul'da düzenlenen düğününde boy gösterdi.

Eylül ayında Paris'te nikah masasına oturan çiftin düğününe sanat ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Haliyle gecede birbirinden eğlenceli anlar da yaşandı. Ancak bütün gözler, gelinin çiçeğini atmak üzere sahneye çıktığı o meşhur ana çevrildi!

Malum, gelin çiçeğini kapan kişinin sıradaki evlenecek kişi olacağına inanılır. Bizim kızlar da bu geleneği es geçmemiş olacak ki çiçeği yakalamak için yerlerini aldı.

Gelin çiçeği havaya fırlatıldı, herkes kısmetini bekledi ama gecenin şanslı ismi Devrim Özkan oldu!

Tabii Sümeyye Aydoğan'ın bu sonuca pek sevindiğini söyleyemeyeceğiz.  Çiçeği set arkadaşının yakaladığını gören Sümeyye Aydoğan, 'Allah kahretsin!' diyerek sahneden ayrıldı.

Ünlü oyuncunun çiçeği kapamayınca verdiği bu ani ve komik tepki, o anları kaydeden kameraya da yansıdı. Bir yanda gelin çiçeğini kapan Devrim Özkan, diğer yanda kısmetini kaptırdığına isyan eden Sümeyye Aydoğan derken ortaya düğünün en eğlenceli görüntülerinden biri çıktı.

Biz Sümeyye'nin bu tepkisine ayrı, çiçeğin Devrim'e gitmesine ayrı güldük. Ne diyelim, bu sefer kısmet Devrim'e çıktı! Sümeyye'ye de bir sonraki düğünde bol şans diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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