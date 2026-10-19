Gelin Çiçeğini Devrim Özkan'a Kaptıran Sümeyye Aydoğan'ın Verdiği Tepki Olay Oldu!

Düğünlerin en heyecanlı, bir o kadar da eğlenceli anlarından biri olan gelin çiçeği kapma merasimi, bu kez magazin dünyasının iki sevilen ismini karşı karşıya getirdi! Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününde bir araya gelen Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan, gecenin en komik anlarından birine imza attı.

Gelin çiçeğini yakalamak için sahneye çıkan ünlü oyunculardan şanslı olan taraf Devrim Özkan'dı. Ancak çiçeği set arkadaşına kaptıran Sümeyye Aydoğan'ın tepkisi görülmeye değerdi! 'Allah kahretsin' diyerek sahneden ayrılan Aydoğan'ın o anları sosyal medyada dikkat çekti. Biz de kısmet yarışında yaşanan bu tatlı rekabete gülmeden edemedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.