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Can Bonomo'nun Kardeşinden Babasının Vefatının Ardından Yahudilik Yorumlarına Tepki: "İnsan mı Değiliz?"

Can Bonomo'nun Kardeşinden Babasının Vefatının Ardından Yahudilik Yorumlarına Tepki: "İnsan mı Değiliz?"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 21:37
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Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'nun vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasına veda eden Bonomo'ya sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı. Ancak ailenin yaşadığı bu acı olayın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar tepki çekti. 

Vefat haberlerinin altında ailenin Yahudi kimliğine yönelik yorumlarla karşılaşan Can Bonomo'nun kız kardeşi Funda Bonomo, sessiz kalamadı. Babasının yasını tutarken bir de bu yorumlarla uğraşmak zorunda kalan Funda Bonomo, yaptığı açıklamada yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. Özellikle “İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor?” sözleriyle dikkat çeken Bonomo'nun sitemi yürek burktu.

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Kendine has müzik tarzı, güçlü sahne performansları ve samimi tavırlarıyla sevilen Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'nun vefatıyla sarsıldı.

Kendine has müzik tarzı, güçlü sahne performansları ve samimi tavırlarıyla sevilen Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'nun vefatıyla sarsıldı.

2012 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesiyle geniş kitlelere ulaşan, ardından birbirinden sevilen şarkılarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinen Can Bonomo, bu kez sevenlerinin karşısına acı bir haberle çıktı. Ünlü şarkıcının babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti. Babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Bonomo, aralarındaki özel bağı ve ona duyduğu sevgiyi anlattı.

Babasına 'biricik arkadaşım' diye seslenen sanatçı, “Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için” sözleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşımını “Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende” diyerek tamamlayan Bonomo'nun vedası, sevenlerini de duygulandırdı.

Acı haberin ardından pek çok kişi ünlü şarkıcıya ve ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Can Bonomo'nun babasının vefatına ilişkin haberlerin altında yapılan Yahudilik yorumları, ünlü şarkıcının kız kardeşi Funda Bonomo'nun tepkisine neden oldu.

Can Bonomo'nun babasının vefatına ilişkin haberlerin altında yapılan Yahudilik yorumları, ünlü şarkıcının kız kardeşi Funda Bonomo'nun tepkisine neden oldu.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Funda Bonomo, bu zor günlerinde karşılaştığı yorumlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sitem etti.

“Biz bugün babamızı kaybettik. Kardeşimin kariyerinden dolayı bu durumun magazin değeri var. Sürekli haber paylaşımlarına denk geliyorum” diyerek sözlerine başlayan Bonomo, bir kişinin başsağlığı dilediği yerde onlarca kişinin ailenin Yahudi kimliğinden bahsetmesine tepki gösterdi.

Funda Bonomo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yorumlara bir kişi Allah rahmet eylesin yazıyorsa 30 kişi Yahudiliğimizden bahsediyor. İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz? Bunu lütfen tartışabilir miyiz, Atatürkçü milliyetçi bir T.C. vatandaşı olarak ben bu muameleyi kabul edemiyorum.”

Babasının acısını yaşarken ailesinin dini kimliği üzerinden yapılan yorumlarla karşılaşmasına isyan eden Funda Bonomo'nun sözleri, yas tutan bir aileye gösterilmesi gereken saygıyı bir kez daha hatırlattı. Biz de Yaşar Bonomo'ya rahmet, Can Bonomo ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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