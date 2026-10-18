Can Bonomo'nun Kardeşinden Babasının Vefatının Ardından Yahudilik Yorumlarına Tepki: "İnsan mı Değiliz?"

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'nun vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasına veda eden Bonomo'ya sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı. Ancak ailenin yaşadığı bu acı olayın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar tepki çekti.

Vefat haberlerinin altında ailenin Yahudi kimliğine yönelik yorumlarla karşılaşan Can Bonomo'nun kız kardeşi Funda Bonomo, sessiz kalamadı. Babasının yasını tutarken bir de bu yorumlarla uğraşmak zorunda kalan Funda Bonomo, yaptığı açıklamada yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. Özellikle “İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor?” sözleriyle dikkat çeken Bonomo'nun sitemi yürek burktu.