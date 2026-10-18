Melike Şahin Oğlunun Adını İlk Kez Duyurdu: Minik Bebeğiyle İlk Pozunu Verdi!
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Güçlü sesi, kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerimizde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 2023 yılında evlendiği Sedat Arpalık'la bir erkek bebek sahibi olan ünlü şarkıcı, hamileliği boyunca konser temposunu da uzun süre sürdürerek dikkat çekmişti.
Ekim ayında gelen doğum müjdesinin ardından herkes minik bebeğin adını merak etmiş ancak Şahin bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı. Derken ünlü şarkıcıdan beklenen paylaşım sonunda geldi! Oğluyla ilk fotoğrafını yayınlayan Melike Şahin, bebeğine verdiği ismi de ilk kez duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yıllarda Türk müziğinin en sevilen kadın seslerinden biri haline gelen Melike Şahin, güçlü yorumuyla, kendine has sahne enerjisiyle ve dillere dolanan şarkılarıyla gönüllerimizde ayrı bir yer edinmiş durumda.
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Hatırlarsanız Melike Şahin, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılının mayıs ayında iş insanı Sedat Arpalık'la dünyaevine girmişti.
Derken 9 Ekim'de Melike Şahin'den beklenen müjdeli haber gelmiş, ünlü şarkıcının sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenilmişti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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