Melike Şahin Oğlunun Adını İlk Kez Duyurdu: Minik Bebeğiyle İlk Pozunu Verdi!

Böylece Melike Şahin ve Sedat Arpalık, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak doğum haberinin ardından merak edilen önemli bir detay vardı: Çift, oğullarına hangi ismi vermişti?

Şahin, hamileliğini ve bebeğinin cinsiyetini hayranlarıyla paylaşmış olsa da doğum haberinin duyulduğu günlerde oğlunun adını açıklamamıştı. Haliyle minik bebeğin ismi de merak konusu olmuştu. Ve beklenen açıklama sonunda geldi! Melike Şahin, oğluyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken bebeğine verdiği ismi de ilk kez duyurdu.

Ünlü şarkıcı ve eşi Sedat Arpalık, oğullarına Ali Robin adını verdi.

Şahin, anne olmanın mutluluğunu paylaştığı gönderisine şu içten sözleri ekledi: “Oğlumuza kavuştuk 🧡 Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük 🧡” Özellikle lohusalara gönderdiği selamla içimizi ısıtan Melike Şahin'in ilk anne-oğul paylaşımı da böylece gelmiş oldu.

Biz de minik Ali Robin'e sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz!