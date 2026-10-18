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Melike Şahin Oğlunun Adını İlk Kez Duyurdu: Minik Bebeğiyle İlk Pozunu Verdi!

Melike Şahin Oğlunun Adını İlk Kez Duyurdu: Minik Bebeğiyle İlk Pozunu Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 20:24
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Güçlü sesi, kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerimizde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 2023 yılında evlendiği Sedat Arpalık'la bir erkek bebek sahibi olan ünlü şarkıcı, hamileliği boyunca konser temposunu da uzun süre sürdürerek dikkat çekmişti. 

Ekim ayında gelen doğum müjdesinin ardından herkes minik bebeğin adını merak etmiş ancak Şahin bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı. Derken ünlü şarkıcıdan beklenen paylaşım sonunda geldi! Oğluyla ilk fotoğrafını yayınlayan Melike Şahin, bebeğine verdiği ismi de ilk kez duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yıllarda Türk müziğinin en sevilen kadın seslerinden biri haline gelen Melike Şahin, güçlü yorumuyla, kendine has sahne enerjisiyle ve dillere dolanan şarkılarıyla gönüllerimizde ayrı bir yer edinmiş durumda.

Son yıllarda Türk müziğinin en sevilen kadın seslerinden biri haline gelen Melike Şahin, güçlü yorumuyla, kendine has sahne enerjisiyle ve dillere dolanan şarkılarıyla gönüllerimizde ayrı bir yer edinmiş durumda.

Müzik yolculuğuna Baba Zula grubunun vokalisti olarak başlayan Şahin, 2017 yılında solo kariyerine yönelerek kendi müzikal dünyasını kurmaya başladı.

Özellikle Tutuşmuş Beraber, Nasır, Diva Yorgun ve Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, 2021 yılında yayınladığı Merhem albümüyle başarısını iyice pekiştirdi.

Ardından gelen Akkor albümü, konserleri ve kendine özgü sahne performanslarıyla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Şahin, hayranlarının kendisine taktığı “Diva Bebe” lakabıyla da anılmaya başladı.

Duygusal şarkıları kadar samimi tavırlarıyla da sevilen Melike Şahin, son aylarda ise müzik kariyerinden çok özel hayatındaki güzel gelişmelerle gündemimize geliyordu.

Hatırlarsanız Melike Şahin, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılının mayıs ayında iş insanı Sedat Arpalık'la dünyaevine girmişti.

Hatırlarsanız Melike Şahin, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılının mayıs ayında iş insanı Sedat Arpalık'la dünyaevine girmişti.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, 28 Nisan 2026'da İstanbul'da verdiği konser sırasında hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak hamile olduğunu açıklamıştı. Büyüyen karnını sahnede sevenlerine gösteren Şahin, konser sonrasında paylaştığı fotoğraflarla da bebek müjdesini sosyal medyaya taşımıştı. Üstelik hamileliği boyunca sahnelerden hemen uzaklaşmak gibi bir düşüncesi de yoktu! Konserlerine uzun süre devam eden sanatçı, temmuz ayında Harbiye Açıkhava'da verdiği konser sırasında bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı.

Oğluna yazdığı duygusal mektupla bir erkek bebek beklediğini duyuran Şahin, doğum öncesindeki son konserini ise 13 Ağustos'ta yine Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmişti. Ardından sahnelere kısa bir ara vererek doğum hazırlıklarına yoğunlaşan ünlü şarkıcı, eylül ayında paylaştığı karnı burnunda pozlarıyla da hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Derken 9 Ekim'de Melike Şahin'den beklenen müjdeli haber gelmiş, ünlü şarkıcının sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenilmişti!

Derken 9 Ekim'de Melike Şahin'den beklenen müjdeli haber gelmiş, ünlü şarkıcının sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenilmişti!

Böylece Melike Şahin ve Sedat Arpalık, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak doğum haberinin ardından merak edilen önemli bir detay vardı: Çift, oğullarına hangi ismi vermişti?

Şahin, hamileliğini ve bebeğinin cinsiyetini hayranlarıyla paylaşmış olsa da doğum haberinin duyulduğu günlerde oğlunun adını açıklamamıştı. Haliyle minik bebeğin ismi de merak konusu olmuştu. Ve beklenen açıklama sonunda geldi! Melike Şahin, oğluyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken bebeğine verdiği ismi de ilk kez duyurdu.

Ünlü şarkıcı ve eşi Sedat Arpalık, oğullarına Ali Robin adını verdi.

Şahin, anne olmanın mutluluğunu paylaştığı gönderisine şu içten sözleri ekledi: “Oğlumuza kavuştuk 🧡 Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük 🧡” Özellikle lohusalara gönderdiği selamla içimizi ısıtan Melike Şahin'in ilk anne-oğul paylaşımı da böylece gelmiş oldu.

Biz de minik Ali Robin'e sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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