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Demet Özdemir'den İstanbul'da Yaşananların Ardından Anlamlı Karar: Dünyaca Ünlü Organizasyona Katılmayacak!

Demet Özdemir'den İstanbul'da Yaşananların Ardından Anlamlı Karar: Dünyaca Ünlü Organizasyona Katılmayacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 19:15
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Son dönemde hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez aldığı anlamlı bir kararla gündemimize geldi. Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olmasının yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir'in dünyaca ünlü bir organizasyonda boy göstermesi bekleniyordu. 

Ancak İstanbul'da yaşanan ve can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından ünlü oyuncunun planları değişti. Üstelik Özdemir de geçtiğimiz günlerde sel sularının ortasında mahsur kalarak oldukça korkutucu anlar yaşamıştı. Böyle bir dönemde yurt dışında bulunmayı doğru bulmadığı belirtilen oyuncunun, moda dünyasının en büyük etkinliklerinden birine katılmayacağı öğrenildi.

Buyurun, Demet Özdemir'in bu duyarlı kararının detaylarına birlikte bakalım.

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Son yılların en popüler oyuncularından Demet Özdemir, gerek kariyeri gerek güzelliği gerekse kendine has tarzıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.

Son yılların en popüler oyuncularından Demet Özdemir, gerek kariyeri gerek güzelliği gerekse kendine has tarzıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.

Çilek Kokusu, No: 309 ve Erkenci Kuş gibi romantik komedilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi yapımlarla oyunculuk kariyerinde farklı bir sayfa açmıştı. Şimdilerde ise Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, Çağatay Ulusoy'la yakaladığı ekran uyumuyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Tabii Demet Özdemir'in popülerliği yalnızca Türkiye sınırlarıyla sınırlı değil. Özellikle Erkenci Kuş'un yurt dışında yakaladığı başarının ardından uluslararası alanda da ciddi bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, katıldığı davetler ve kırmızı halı tercihleriyle moda dünyasında da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Hatta bu kez dünyanın en ünlü moda organizasyonlarından birinde özel konuk olarak boy göstermesi bekleniyordu. Fakat İstanbul'da yaşananların ardından gelen karar, ünlü oyuncuyu bambaşka bir nedenle gündeme taşıdı.

Hatırlarsanız 14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, pek çok ilçede hayatı adeta felç etmişti. Ne yazık ki yaşananlar yalnızca su baskınları ve maddi hasarla sınırlı kalmadı.

Hatırlarsanız 14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, pek çok ilçede hayatı adeta felç etmişti. Ne yazık ki yaşananlar yalnızca su baskınları ve maddi hasarla sınırlı kalmadı.

Evlerin ve iş yerlerinin sular altında kaldığı, araçların sel sularına kapıldığı felakette can kayıpları da yaşandı. 17 Ekim tarihli haberlerde İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısının beşe yükseldiği, Kocaeli'deki kayıpla birlikte toplam altı kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Kayıp vatandaşları arama çalışmaları da sürüyordu. Yaşanan felaketten etkilenen isimlerden biri de Demet Özdemir olmuştu.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir stüdyoda mahsur kalan oyuncu, çevresinin sel sularıyla kaplanması nedeniyle oldukça zor anlar yaşamıştı. Bölgede AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri seferber olurken Özdemir de ekiplerin yardımıyla bota alınarak güvenli bir alana tahliye edilmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı korkutucu anların ardından kurtulmayı başarsa da İstanbul'da pek çok ailenin hayatını altüst eden felaketin etkileri devam ediyordu.

İşte tam da böyle bir dönemde Demet Özdemir'in yurt dışındaki programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenomenler Ne Giymiş isimli sosyal medya hesabının aktardığına göre Demet Özdemir, dünyaca ünlü Victoria's Secret defilesine katılmama kararı aldı!

Fenomenler Ne Giymiş isimli sosyal medya hesabının aktardığına göre Demet Özdemir, dünyaca ünlü Victoria's Secret defilesine katılmama kararı aldı!

Moda dünyasının her yıl merakla beklediği Victoria's Secret defilesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenecek. Geçtiğimiz iki yıl New York'ta gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl uzun bir aranın ardından yeniden Los Angeles'a dönüyor. Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü modellerin podyumda yer alacağı defilede, Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney ve KATSEYE de sahne alacak. Moda ve müzik dünyasının yıldızlarını bir araya getirecek gösteri, Türkiye saatiyle 19 Ekim Pazartesi günü 02.30'da YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Demet Özdemir'in de bu büyük organizasyona katılması bekleniyordu. Ancak Fenomenler Ne Giymiş hesabının paylaşımına göre oyuncu, İstanbul'da son yaşanan olaylar nedeniyle böyle bir dönemde yurt dışında bulunmayı doğru bulmadığını belirterek defileye gitmekten vazgeçti. Kendisinin de sel felaketinde mahsur kalarak zor anlar yaşadığı düşünülünce, Özdemir'in yaşananlara karşı gösterdiği hassasiyet ayrıca anlam kazanıyor.

Dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlayan böylesine büyük bir organizasyonda yer almak yerine İstanbul'da kalmayı tercih ettiği belirtilen oyuncunun kararı, oldukça duyarlı bir yaklaşım olarak yorumlandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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