Demet Özdemir'den İstanbul'da Yaşananların Ardından Anlamlı Karar: Dünyaca Ünlü Organizasyona Katılmayacak!
Son dönemde hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez aldığı anlamlı bir kararla gündemimize geldi. Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olmasının yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir'in dünyaca ünlü bir organizasyonda boy göstermesi bekleniyordu.
Ancak İstanbul'da yaşanan ve can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından ünlü oyuncunun planları değişti. Üstelik Özdemir de geçtiğimiz günlerde sel sularının ortasında mahsur kalarak oldukça korkutucu anlar yaşamıştı. Böyle bir dönemde yurt dışında bulunmayı doğru bulmadığı belirtilen oyuncunun, moda dünyasının en büyük etkinliklerinden birine katılmayacağı öğrenildi.
Buyurun, Demet Özdemir'in bu duyarlı kararının detaylarına birlikte bakalım.
Son yılların en popüler oyuncularından Demet Özdemir, gerek kariyeri gerek güzelliği gerekse kendine has tarzıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.
Hatırlarsanız 14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, pek çok ilçede hayatı adeta felç etmişti. Ne yazık ki yaşananlar yalnızca su baskınları ve maddi hasarla sınırlı kalmadı.
Fenomenler Ne Giymiş isimli sosyal medya hesabının aktardığına göre Demet Özdemir, dünyaca ünlü Victoria's Secret defilesine katılmama kararı aldı!
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