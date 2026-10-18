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Hüsnü Şenlendirici'nin Kızı Naz'ın Son Hali Gündem Olmuştu: Kaç Kilo Verdiğini İlk Kez Açıkladı!

Hüsnü Şenlendirici'nin Kızı Naz'ın Son Hali Gündem Olmuştu: Kaç Kilo Verdiğini İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 17:58
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Klarnetiyle yıllardır hepimizin gönlünde ayrı bir yer edinen Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, son dönemde babasından bağımsız olarak da adından söz ettirmeye başladı. Müzik dünyasına adım atan ve sesiyle dikkat çeken Naz, bir süredir geçirdiği fiziksel değişimle de gündemde. Mide ameliyatının ardından verdiği kilolarla görünümü oldukça değişen genç şarkıcının son hali takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

Sosyal medya hesabında gelen soruları yanıtlayan Şenlendirici, sonunda herkesin merak ettiği o rakamı da açıkladı. Üstelik bu süreçte yaşadıklarını anlatırken kullandığı ifadeler de dikkat çekti. 

Buyurun, Naz Şenlendirici'nin açıklamasına birlikte bakalım.

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Klarnet denince akla ilk gelen isimlerden Hüsnü Şenlendirici'yi yıllardır hem sahnelerde hem de özel hayatıyla magazin gündeminde görmeye alışığız.

Klarnet denince akla ilk gelen isimlerden Hüsnü Şenlendirici'yi yıllardır hem sahnelerde hem de özel hayatıyla magazin gündeminde görmeye alışığız.

Laço Tayfa'dan Taksim Trio'ya uzanan müzik yolculuğuyla kendine has bir yer edinen Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler programıyla da uzun süre evlerimize konuk olmuştu. Müzisyen bir aileden gelen ünlü klarnetçinin bu yeteneği çocuklarına da geçmiş olacak ki kızı Naz Şenlendirici de babasının izinden gitmeyi seçenlerden!

Hüsnü Şenlendirici ile Nazire Şenlendirici'nin kızı olan Naz, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüdü. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim alan genç isim, özellikle sosyal medyada paylaştığı şarkı yorumlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Babasının klarnetteki ustalığını hepimiz biliyoruz ama Naz Şenlendirici de sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran isimlerden biri oldu.

Babasının klarnetteki ustalığını hepimiz biliyoruz ama Naz Şenlendirici de sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran isimlerden biri oldu.

Özellikle Sezen Aksu'nun “Begonvil” şarkısını seslendirdiği performansıyla sosyal medyada ilgi gören Naz, geçtiğimiz nisan ayında ilk single çalışması “Sahibi Yok”u da dinleyicileriyle buluşturdu. Üstelik bu şarkıda babası Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle kendisine eşlik ederken, düzenlemede de abisi Ergün Şenlendirici'nin imzası vardı. Anlayacağınız ailece müziğin içindeler!

Ancak Naz'ın son dönemde konuşulmasının tek nedeni müzik kariyeri değil. Genç şarkıcı, bir süredir yaşadığı fiziksel değişimle de dikkat çekiyor. Fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçiren Şenlendirici, ameliyatın ardından uzun bir kilo verme sürecine girmişti. Zaman içinde görünümü oldukça değişen Naz'ın son fotoğrafları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Haliyle herkesin aklında aynı soru vardı: Naz Şenlendirici toplamda kaç kilo vermişti?

Naz Şenlendirici, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlarken sonunda merak edilen kilo miktarını da açıkladı!

Naz Şenlendirici, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlarken sonunda merak edilen kilo miktarını da açıkladı!

Bir takipçisinin “Daha kilo vermeye devam mı, toplamda kaç kilo gitti?” sorusuna yanıt veren genç şarkıcı, yaklaşık 50-55 kilo verdiğini söyledi. Ancak açıklamasında yalnızca verdiği kilolardan değil, bu sürecin kendisi için ne kadar zor geçtiğinden de bahsetti.

“Galiba toplamda 50-55 kilo gitti. O ara canımdan da can gitti tabii. Ama hiç pişman olmadım. Kilo verme sürecim tamamlandı, bundan sonrası midemle nefsim arasında.” Kilo verme sürecini artık tamamladığını söyleyen Naz'ın özellikle son cümlesi de kendine has bir kapanış oldu. Genç şarkıcı, yaşadığı zorluklara rağmen kararından pişman olmadığını da açıkça dile getirmiş oldu.

Bir yandan müzik kariyerine devam eden, diğer yandan hayatında böylesine büyük bir değişim yaşayan Naz Şenlendirici, belli ki önümüzdeki dönemde de adını sık sık duyacağımız isimlerden!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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