Hüsnü Şenlendirici'nin Kızı Naz'ın Son Hali Gündem Olmuştu: Kaç Kilo Verdiğini İlk Kez Açıkladı!
Klarnetiyle yıllardır hepimizin gönlünde ayrı bir yer edinen Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, son dönemde babasından bağımsız olarak da adından söz ettirmeye başladı. Müzik dünyasına adım atan ve sesiyle dikkat çeken Naz, bir süredir geçirdiği fiziksel değişimle de gündemde. Mide ameliyatının ardından verdiği kilolarla görünümü oldukça değişen genç şarkıcının son hali takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Sosyal medya hesabında gelen soruları yanıtlayan Şenlendirici, sonunda herkesin merak ettiği o rakamı da açıkladı. Üstelik bu süreçte yaşadıklarını anlatırken kullandığı ifadeler de dikkat çekti.
Buyurun, Naz Şenlendirici'nin açıklamasına birlikte bakalım.
Klarnet denince akla ilk gelen isimlerden Hüsnü Şenlendirici'yi yıllardır hem sahnelerde hem de özel hayatıyla magazin gündeminde görmeye alışığız.
Babasının klarnetteki ustalığını hepimiz biliyoruz ama Naz Şenlendirici de sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran isimlerden biri oldu.
Naz Şenlendirici, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlarken sonunda merak edilen kilo miktarını da açıkladı!
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