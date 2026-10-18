Gupse Özay, Deliha Filmleri Uğruna Yaşadığı Ciddi Sağlık Sorunlarını Yıllar Sonra Anlattı!

Kendine has mizahı, doğal tavırları ve hayat verdiği unutulmaz karakterlerle gönüllerimizde ayrı bir yer edinen Gupse Özay, bu kez yıllar önce yaşadığı oldukça zorlu bir süreci anlattı. Son dönemde Gupi projesiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Ayşe Arman'a konuk olduğu programda Deliha filmleri için yaptığı fiziksel değişimin perde arkasını açtı.

Rolü uğruna iki ayrı dönemde 23'er kilo alan Özay, ilk seferinde sorun yaşamadığını ancak ikinci denemede işlerin hiç de beklediği gibi gitmediğini söyledi. Aldığı kiloları vermek için Tayland'a kadar giden oyuncu, doktor kontrolünde öğrendiklerini anlatırken yaşadığı şaşkınlığı da gizlemedi. Tiroidinden kan şekerine kadar pek çok sorunla karşılaştığını belirten Özay'ın açıklamaları, bir rol uğruna yapılan fiziksel değişimlerin ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gözler önüne serdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.