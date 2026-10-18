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Gupse Özay, Deliha Filmleri Uğruna Yaşadığı Ciddi Sağlık Sorunlarını Yıllar Sonra Anlattı!

Gupse Özay, Deliha Filmleri Uğruna Yaşadığı Ciddi Sağlık Sorunlarını Yıllar Sonra Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 20:10 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 20:12
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Kendine has mizahı, doğal tavırları ve hayat verdiği unutulmaz karakterlerle gönüllerimizde ayrı bir yer edinen Gupse Özay, bu kez yıllar önce yaşadığı oldukça zorlu bir süreci anlattı. Son dönemde Gupi projesiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Ayşe Arman'a konuk olduğu programda Deliha filmleri için yaptığı fiziksel değişimin perde arkasını açtı. 

Rolü uğruna iki ayrı dönemde 23'er kilo alan Özay, ilk seferinde sorun yaşamadığını ancak ikinci denemede işlerin hiç de beklediği gibi gitmediğini söyledi. Aldığı kiloları vermek için Tayland'a kadar giden oyuncu, doktor kontrolünde öğrendiklerini anlatırken yaşadığı şaşkınlığı da gizlemedi. Tiroidinden kan şekerine kadar pek çok sorunla karşılaştığını belirten Özay'ın açıklamaları, bir rol uğruna yapılan fiziksel değişimlerin ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gözler önüne serdi.

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hayatımıza Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak giren Gupse Özay, yıllar içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, kalemiyle de Türk komedi sinemasının en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Hayatımıza Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak giren Gupse Özay, yıllar içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, kalemiyle de Türk komedi sinemasının en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Hatırlarsanız Yalan Dünya'daki kendine has konuşması, mimikleri ve unutulmaz replikleriyle kısa sürede hepimizin dikkatini çekmişti. Ardından Deliha, Görümce, Deliha 2 ve Eltilerin Savaşı gibi filmlerle kendi yarattığı karakterleri beyaz perdeye taşımaya başladı. Üstelik senaryosunu yazdığı filmlerde başrolü de üstlenen Özay, özellikle kadın karakterleri merkeze alan komedileriyle kendine oldukça farklı bir yer edindi.

Barış Arduç'la evliliği ve kızları Jan Asya'yla kurdukları aile hayatıyla da zaman zaman gündemimize gelen oyuncu, son dönemde yaratıcısı olduğu Gupi karakteriyle bambaşka bir işe imza attı. Özay'ın senaryosunu yazdığı ve ana karakterini seslendirdiği Gupi, 2025 yılında Netflix'te yayınlanan animasyon dizisiyle izleyiciyle buluşmuştu. Afacan bir kız çocuğunun yeni taşındığı apartmandaki maceralarını anlatan yapımın ardından Gupi ve Gülmeyen Kral adlı sinema filmi de 23 Ekim 2026'da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Ancak bu kez Özay'ın gündeme gelme nedeni yeni projesi değil, yıllar önce Deliha için göze aldığı ve sağlığını etkilediğini söylediği fiziksel değişim oldu.

Gupse Özay, Ayşe Arman'ın programına konuk olduğu sohbet sırasında kariyerinin en unutulmaz karakterlerinden Deliha'ya hazırlanırken yaşadıklarını da bütün açıklığıyla anlattı.

Gupse Özay, Ayşe Arman'ın programına konuk olduğu sohbet sırasında kariyerinin en unutulmaz karakterlerinden Deliha'ya hazırlanırken yaşadıklarını da bütün açıklığıyla anlattı.

2014 yılında vizyona giren ilk Deliha filminde Zeliha karakterini canlandıran Özay, yalnızca karakterin komik tavırlarını ve konuşma biçimini yaratmakla kalmamış, fiziksel görünümünü de rolüne göre değiştirmişti. 2018 yılında gelen Deliha 2 için de benzer bir hazırlık sürecine giren oyuncu, her iki film için 23'er kilo aldığını ve sonrasında bu kiloları vermeye çalıştığını açıkladı.

İlk filmde kilo alıp verme sürecini sorunsuz atlattığını belirten Özay, ikinci filmden sonra aynı şeyin yaşanmadığını söyledi. Ne yaparsa yapsın kilo veremediğini fark eden oyuncu, çözüm bulabilmek için Tayland'da bir detoks kampına bile gitmiş. Aslında Özay, ikinci filmin ardından yaşadığı sağlık sorunlarını daha önce de gündeme getirmişti. O dönemde yapılan haberlerde kendisine karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisi konduğu aktarılmıştı.

Fakat yıllar sonra yaptığı son açıklamada, doktor kontrolünde karşılaştığı sonuçları ve bu sürecin kendisini ne kadar yıprattığını çok daha çarpıcı sözlerle anlattı.

Gupse Özay'ın anlattıklarına göre asıl sorun, ikinci kez aldığı 23 kiloyu vermeye çalıştığı dönemde başlamış. Üstelik Tayland'daki detoks kampı bile beklediği sonucu vermemiş!

Gupse Özay'ın anlattıklarına göre asıl sorun, ikinci kez aldığı 23 kiloyu vermeye çalıştığı dönemde başlamış. Üstelik Tayland'daki detoks kampı bile beklediği sonucu vermemiş!

Yaşadıklarını anlatırken “23'er kilo aldım, verdim” diyen oyuncu, ilk seferinde her şeyin yolunda gittiğini ancak ikinci kez aynı süreci yaşadığında vücudunun artık eskisi gibi tepki vermediğini söyledi. Özay, “İlk turda aldım verdim, sıkıntı yoktu ama ikincisinde kilo veremedim” sözleriyle başlayan sıkıntılarını, Tayland'daki detoks kampında da devam ettiğini belirterek anlattı.

Normalde hızlı alınan kiloların hızlı verilebileceğini düşündüğünü söyleyen oyuncu, doktor kontrolünde öğrendikleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Özellikle “Doktor testlere baktı, orada TSH 185 mi ne çıktı” sözleri dikkat çekti. Tiroid fonksiyonlarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Özay, pankreas ve kan şekeriyle ilgili problemlerinden de söz etti.

O dönemi “Hayatım kaymış yani, mahvoldum” sözleriyle özetleyen oyuncu, doktorlardan aldığı tepkiyi de unutamamış: “Dediler ki: ‘Bu çocuk oyuncağı mı? Beden içine pamuk doldur gibi bir şey değil.’” Yaşadığı sorunların ardından roller için böyle bir fiziksel değişime bir daha girişmediğini belirten Özay, “O zamandan beri hiçbir şekilde yapamıyorum bunu” sözleriyle bu kararını anlattı.

Yine de geçmişe dönüp baktığında Deliha için yaptıklarından pişman olmadığını söyleyen oyuncu, “Zamanında yapmışız, iyi ki de yapmışız” diyerek sözlerini noktaladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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