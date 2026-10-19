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Kylie Jenner'ın Victoria's Secret Defilesinde Giydiği 50 Milyon Dolarlık Sütyeninin Dudak Uçuklatan Detayları!

Kylie Jenner'ın Victoria's Secret Defilesinde Giydiği 50 Milyon Dolarlık Sütyeninin Dudak Uçuklatan Detayları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 17:01
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Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, Victoria's Secret defilesinde giydiği 50 milyon dolarlık fantezi sütyeniyle moda dünyasının gündemine oturdu! Binlerce elmasla hazırlanan ve adeta bir mücevher gibi parlayan tasarım, yalnızca fiyatıyla değil, yapım aşamasındaki inanılmaz ayrıntılarla da dikkat çekti. 

Gelin, Kylie Jenner'ın podyumda taşıdığı bu gösterişli tasarımın perde arkasına ve dudak uçuklatan detaylarına birlikte bakalım!

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Dünyanın en çok konuşulan moda organizasyonlarından Victoria's Secret defilesi, bu yıl da birbirinden gösterişli tasarımlara sahne oldu.

Dünyanın en çok konuşulan moda organizasyonlarından Victoria's Secret defilesi, bu yıl da birbirinden gösterişli tasarımlara sahne oldu.

Ancak gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç şüphesiz Kylie Jenner'dı! Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olarak tanıdığımız, ardından Kylie Cosmetics markasıyla güzellik dünyasında kendi imparatorluğunu kuran Kylie Jenner, bu kez Victoria's Secret podyumundaki görünümüyle adından söz ettirdi.

8 Ekim'de Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösteren ünlü yıldız, beyaz melek kanatları ve göz kamaştıran iç çamaşırı tasarımıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ancak Jenner'ın üzerinde taşıdığı parça, sıradan bir defile kostümünden çok daha fazlasıydı. Victoria's Secret'ın yıllardır en gösterişli tasarımlarından biri olarak bilinen ve milyonlarca dolarlık mücevherlerle hazırlanan Fantasy Bra, uzun bir aranın ardından yeniden podyuma dönmüştü.

Üstelik bu kez markanın hazırladığı tasarımın değeri tam 50 milyon dolar olarak açıklandı! Victoria's Secret'ın geçmişte Heidi Klum, Gisele Bündchen ve Adriana Lima gibi dünyaca ünlü modellerle özdeşleşen Fantasy Bra geleneği, Kylie Jenner'ın taşıdığı bu özel tasarımla yeniden gündeme geldi.

Peki, bir sütyenin 50 milyon dolar değerinde olmasını sağlayan ayrıntılar nelerdi?

Kylie Jenner'ın giydiği Fantasy Bra'nın detayları ortaya çıktıkça insanın ağzı biraz daha açık kalıyor! Çünkü bu tasarımda tam 4.410 doğal elmas kullanılmış.

Kylie Jenner'ın giydiği Fantasy Bra'nın detayları ortaya çıktıkça insanın ağzı biraz daha açık kalıyor! Çünkü bu tasarımda tam 4.410 doğal elmas kullanılmış.

Dünyaca ünlü mücevher markası Jacob & Co. tarafından hazırlanan özel tasarımın en dikkat çekici parçası, tam ortasına yerleştirilen 75,54 karatlık dev sarı elmas oldu. Radiant kesimli bu değerli taş, farklı boyut ve kesimlerdeki binlerce beyaz elmasla çevrelendi. Böylece sütyenin neredeyse her noktasında ışığı farklı açılardan yansıtan, oldukça gösterişli bir görünüm elde edildi.

Tasarımda kullanılan elmasların toplam ağırlığının ise 1.373,39 karat olduğu açıklandı. Üstelik bütün bu değerli taşları bir arada tutan yapı da sıradan bir malzemeden değil, 18 ayar beyaz ve sarı altından hazırlandı. İşin en şaşırtıcı tarafıysa sütyende kumaş kullanılmamış olması! Altın ve elmaslardan oluşan bu özel parçanın, bir iç çamaşırı gibi vücuda oturabilmesi ve podyumda hareket etmeye uygun hale getirilmesi için oldukça ayrıntılı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 3.218 ayrı parçadan oluşan tasarımda kalp, damla, oval ve markiz gibi farklı kesimlerde elmaslara yer verildi. Kısacası Kylie Jenner'ın üzerinde taşıdığı şey, klasik anlamda bir sütyenden çok, vücuda özel hazırlanmış dev bir mücevherdi!

Üstelik 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'nın yapım süreci de en az kullanılan elmaslar kadar şaşırtıcı! Tam 15 kişi, bu tasarımı tamamlamak için 1.000 saatten fazla çalışmış.

Üstelik 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'nın yapım süreci de en az kullanılan elmaslar kadar şaşırtıcı! Tam 15 kişi, bu tasarımı tamamlamak için 1.000 saatten fazla çalışmış.

Binlerce elmasın tek tek yerleştirilmesi, altın parçaların birleştirilmesi ve tasarımın Kylie Jenner'ın vücut ölçülerine uygun hale getirilmesi için oldukça titiz bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen sütyenin, bütün bu mücevherlere rağmen podyumda rahatça taşınabilmesi de tasarımın en önemli aşamalarından biriydi.

Özel mıhlama teknikleriyle hazırlanan parçalar, hem elmasların güvenli biçimde yerinde kalması hem de sütyenin vücut hareketlerine uyum sağlaması için bir araya getirildi. Peki, bu kadar pahalı bir sütyen Victoria's Secret tarihinde daha önce görülmüş müydü? Aslında Fantasy Bra geleneği 1996 yılına kadar uzanıyor. Claudia Schiffer'ın tanıttığı ilk tasarımın değeri 1 milyon dolarken, 2000 yılında Gisele Bündchen'in taşıdığı Red Hot Fantasy Bra tam 15 milyon dolar değerindeydi.

2018 yılında Elsa Hosk'un podyuma taşıdığı Fantasy Bra'nın ardından uzun süre ara verilen gelenek, Kylie Jenner'ın giydiği 50 milyon dolarlık tasarımla çok daha iddialı bir şekilde geri döndü. Böylece Jenner'ın taşıdığı özel parça, açıklanan değeriyle Victoria's Secret tarihinin en pahalı Fantasy Bra tasarımı olarak öne çıktı.

Binlerce elmas, yüzlerce saatlik el işçiliği, özel mühendislik çalışmaları ve tek başına servet değerindeki değerli taşlar düşünüldüğünde, 50 milyon dolarlık fiyatın arkasında nasıl bir emek olduğu da daha iyi anlaşılıyor. Peki siz Kylie Jenner'ın bu gösterişli fantezi sütyenini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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