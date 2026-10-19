Kylie Jenner'ın Victoria's Secret Defilesinde Giydiği 50 Milyon Dolarlık Sütyeninin Dudak Uçuklatan Detayları!
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Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, Victoria's Secret defilesinde giydiği 50 milyon dolarlık fantezi sütyeniyle moda dünyasının gündemine oturdu! Binlerce elmasla hazırlanan ve adeta bir mücevher gibi parlayan tasarım, yalnızca fiyatıyla değil, yapım aşamasındaki inanılmaz ayrıntılarla da dikkat çekti.
Gelin, Kylie Jenner'ın podyumda taşıdığı bu gösterişli tasarımın perde arkasına ve dudak uçuklatan detaylarına birlikte bakalım!
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Dünyanın en çok konuşulan moda organizasyonlarından Victoria's Secret defilesi, bu yıl da birbirinden gösterişli tasarımlara sahne oldu.
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Kylie Jenner'ın giydiği Fantasy Bra'nın detayları ortaya çıktıkça insanın ağzı biraz daha açık kalıyor! Çünkü bu tasarımda tam 4.410 doğal elmas kullanılmış.
Üstelik 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'nın yapım süreci de en az kullanılan elmaslar kadar şaşırtıcı! Tam 15 kişi, bu tasarımı tamamlamak için 1.000 saatten fazla çalışmış.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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