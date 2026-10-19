Kylie Jenner'ın Victoria's Secret Defilesinde Giydiği 50 Milyon Dolarlık Sütyeninin Dudak Uçuklatan Detayları!

Ancak gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç şüphesiz Kylie Jenner'dı! Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olarak tanıdığımız, ardından Kylie Cosmetics markasıyla güzellik dünyasında kendi imparatorluğunu kuran Kylie Jenner, bu kez Victoria's Secret podyumundaki görünümüyle adından söz ettirdi.

8 Ekim'de Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösteren ünlü yıldız, beyaz melek kanatları ve göz kamaştıran iç çamaşırı tasarımıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ancak Jenner'ın üzerinde taşıdığı parça, sıradan bir defile kostümünden çok daha fazlasıydı. Victoria's Secret'ın yıllardır en gösterişli tasarımlarından biri olarak bilinen ve milyonlarca dolarlık mücevherlerle hazırlanan Fantasy Bra, uzun bir aranın ardından yeniden podyuma dönmüştü.

Üstelik bu kez markanın hazırladığı tasarımın değeri tam 50 milyon dolar olarak açıklandı! Victoria's Secret'ın geçmişte Heidi Klum, Gisele Bündchen ve Adriana Lima gibi dünyaca ünlü modellerle özdeşleşen Fantasy Bra geleneği, Kylie Jenner'ın taşıdığı bu özel tasarımla yeniden gündeme geldi.

Peki, bir sütyenin 50 milyon dolar değerinde olmasını sağlayan ayrıntılar nelerdi?