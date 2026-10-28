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Yıllar Sonra Gelinliklerini Giyip Eşlerinin Karşısına Çıkan Kadınların Videoları Kalpleri Isıttı

Yıllar Sonra Gelinliklerini Giyip Eşlerinin Karşısına Çıkan Kadınların Videoları Kalpleri Isıttı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
28.10.2026 - 09:57

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Gelinlik, pek çok çiftin hayatında yalnızca düğün gününe ait bir kıyafet olarak kalmıyor, yıllar boyunca dolabın bir köşesinde özenle saklanan en kıymetli hatıralardan birine dönüşüyor. Aradan onlarca yıl geçse de o günün heyecanını yeniden yaşamak isteyenlerin sayısı hiç de az değil.

Sosyal medyada, yıllar sonra gelinliklerini yeniden giyen kadınların eşlerinin karşısına çıktığı videolar bir akıma dönüştü. Hayat arkadaşlarını gelinlikleriyle karşılarında gören eşler duygusal anlar yaşadı. Yıllar geçse de değişmeyen bağlar, gelinliklerin üzerinden bir kez daha gözler önüne serildi.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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