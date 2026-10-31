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Gemide Dördüncü Mühendis Olarak Çalışan Bir Kadın Bir Günlük Mesaisini Paylaştı

Gemide Dördüncü Mühendis Olarak Çalışan Bir Kadın Bir Günlük Mesaisini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 19:00

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Gemilerde çalışan denizciler aylarca karadan uzakta, hem işyerleri hem de evleri olan koca bir geminin içinde yaşıyor. Limandaki bir gemiye dışarıdan baktığımızda çoğunlukla yalnızca güvertesini görüyoruz, ancak geminin ilerleyebilmesi için güvertenin altındaki makine dairesinde motorlar, pompalar ve filtreler her gün bakım ve kontrol istiyor. Bu işler de vardiya düzenine göre gece gündüz demeden, yağın ve çamurun içinde yürütülüyor.

'ayselatsea' isimli kullanıcı, dördüncü mühendis olarak çalıştığı gemide bir gününü paylaştı. Makine dairesindeki bakım ve arıza anlarının yer aldığı görüntüler, bu mesleğin görünmeyen yüzünü gözler önüne serdi.

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Peki gemide dördüncü mühendis ne iş yapıyor?

Peki gemide dördüncü mühendis ne iş yapıyor?

Gemilerde makine dairesinden sorumlu ekip, başmühendisin başında olduğu bir hiyerarşiyle çalışıyor. Başmühendisin ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü mühendisler geliyor. Görev dağılımı gemiden gemiye değişse de dördüncü mühendis genellikle pompalar, separatörler, yakıt ve yağ transferleri, sintine sistemi ve yakma fırını gibi yardımcı ekipmanların günlük bakımıyla ilgileniyor.

Videoda görülen separatör, ağır yakıt yağını su ve katı parçacıklardan ayırarak motorlara temiz yakıt gidebilmesini sağlıyor. Bu arıtma sırasında geride kalan koyu kıvamlı atığa çamur deniyor ve çamur tankında toplanıyor. Filtrenin sürekli tıkanmasının nedeni de tam olarak bu yoğun atık. Bu yüzden tankın temizliği, makine dairesinin en yorucu işlerinden biri sayılıyor.

Uluslararası denizcilik kuralları gereği bu çamur ve yağlı sintine suları denize bırakılamıyor. Çamur, yakma fırınında yok ediliyor ya da limanlardaki özel tesislere teslim ediliyor. Yağlı sintine suyu ise ancak arıtma ünitesinden geçtikten ve içindeki yağ oranı milyonda 15 birimin altına indikten sonra denize verilebiliyor. Yani denizleri temiz tutmanın bir bölümü, bu videodaki gibi kimsenin görmediği saatlerde makine dairesinde verilen emekle mümkün oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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