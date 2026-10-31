Gemide Dördüncü Mühendis Olarak Çalışan Bir Kadın Bir Günlük Mesaisini Paylaştı

Gemilerde makine dairesinden sorumlu ekip, başmühendisin başında olduğu bir hiyerarşiyle çalışıyor. Başmühendisin ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü mühendisler geliyor. Görev dağılımı gemiden gemiye değişse de dördüncü mühendis genellikle pompalar, separatörler, yakıt ve yağ transferleri, sintine sistemi ve yakma fırını gibi yardımcı ekipmanların günlük bakımıyla ilgileniyor.

Videoda görülen separatör, ağır yakıt yağını su ve katı parçacıklardan ayırarak motorlara temiz yakıt gidebilmesini sağlıyor. Bu arıtma sırasında geride kalan koyu kıvamlı atığa çamur deniyor ve çamur tankında toplanıyor. Filtrenin sürekli tıkanmasının nedeni de tam olarak bu yoğun atık. Bu yüzden tankın temizliği, makine dairesinin en yorucu işlerinden biri sayılıyor.

Uluslararası denizcilik kuralları gereği bu çamur ve yağlı sintine suları denize bırakılamıyor. Çamur, yakma fırınında yok ediliyor ya da limanlardaki özel tesislere teslim ediliyor. Yağlı sintine suyu ise ancak arıtma ünitesinden geçtikten ve içindeki yağ oranı milyonda 15 birimin altına indikten sonra denize verilebiliyor. Yani denizleri temiz tutmanın bir bölümü, bu videodaki gibi kimsenin görmediği saatlerde makine dairesinde verilen emekle mümkün oluyor.