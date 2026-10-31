Gemide Dördüncü Mühendis Olarak Çalışan Bir Kadın Bir Günlük Mesaisini Paylaştı

Gemilerde çalışan denizciler aylarca karadan uzakta, hem işyerleri hem de evleri olan koca bir geminin içinde yaşıyor. Limandaki bir gemiye dışarıdan baktığımızda çoğunlukla yalnızca güvertesini görüyoruz, ancak geminin ilerleyebilmesi için güvertenin altındaki makine dairesinde motorlar, pompalar ve filtreler her gün bakım ve kontrol istiyor. Bu işler de vardiya düzenine göre gece gündüz demeden, yağın ve çamurun içinde yürütülüyor.
'ayselatsea' isimli kullanıcı, dördüncü mühendis olarak çalıştığı gemide bir gününü paylaştı. Makine dairesindeki bakım ve arıza anlarının yer aldığı görüntüler, bu mesleğin görünmeyen yüzünü gözler önüne serdi.
Peki gemide dördüncü mühendis ne iş yapıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın