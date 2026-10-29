Bir Otopsi Uzmanı Hollywood Yapımlarındaki Otopsi Odalarının Gerçekle Farkını Morgunu Gezdirerek Gösterdi

Ülkemizde de yakından takip edilen polisiye ve adli tıp dizileri, otopsi odalarını çoğu zaman loş ışıklı, kasvetli ve adeta bir korku filmi platosu gibi gösteriyor. Ekranlarda gördüğümüz bu atmosfer, gerçek bir otopsi odasının nasıl göründüğüne dair zihnimizde çok keskin bir izlenim bırakıyor. Hepimizin kafasında belirli bir otopsi odası görüntüsü vardır. Ancak işin mutfağındaki gerçeklik bu görüntüden epey farklı olabiliyor.
Los Angeles merkezli otopsi hizmeti şirketinin paylaştığı videoda bir uzman, çalıştığı morgu gezdirerek Hollywood yapımlarındaki otopsi odalarıyla gerçeği karşılaştırdı. 'Gerçek bir otopsi böyle görünür.' diyen uzmanın gösterdiği aydınlık, sade ve işlevsel ortam, filmlerdeki atmosfere alışkın izleyenlerin ezberlerini bozdu.
Peki gerçek bir otopsi odası nasıl çalışıyor?
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