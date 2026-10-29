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Bir Otopsi Uzmanı Hollywood Yapımlarındaki Otopsi Odalarının Gerçekle Farkını Morgunu Gezdirerek Gösterdi

Bir Otopsi Uzmanı Hollywood Yapımlarındaki Otopsi Odalarının Gerçekle Farkını Morgunu Gezdirerek Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 15:09

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Ülkemizde de yakından takip edilen polisiye ve adli tıp dizileri, otopsi odalarını çoğu zaman loş ışıklı, kasvetli ve adeta bir korku filmi platosu gibi gösteriyor. Ekranlarda gördüğümüz bu atmosfer, gerçek bir otopsi odasının nasıl göründüğüne dair zihnimizde çok keskin bir izlenim bırakıyor. Hepimizin kafasında belirli bir otopsi odası görüntüsü vardır. Ancak işin mutfağındaki gerçeklik bu görüntüden epey farklı olabiliyor.

Los Angeles merkezli otopsi hizmeti şirketinin paylaştığı videoda bir uzman, çalıştığı morgu gezdirerek Hollywood yapımlarındaki otopsi odalarıyla gerçeği karşılaştırdı. 'Gerçek bir otopsi böyle görünür.' diyen uzmanın gösterdiği aydınlık, sade ve işlevsel ortam, filmlerdeki atmosfere alışkın izleyenlerin ezberlerini bozdu.

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Peki gerçek bir otopsi odası nasıl çalışıyor?

Peki gerçek bir otopsi odası nasıl çalışıyor?

Filmlerde ve dizilerde otopsi odaları genellikle loş ışıkların altında, neredeyse bir korku sahnesinin dekoru gibi karşımıza çıkıyor. Videoda gösterilen morg ise bol ışıklı, beyaz fayanslı ve hiçbir süs barındırmayan bir iş alanı olarak görüldü. Işığın bol olması ve çalışanların masanın etrafında rahatça dolaşabileceği geniş bir alan, bir otopsi odasında aranan en önemli özellikler arasında yer alıyor.

Hollywood yapımlarındaki bir diğer klişe ise dolaplarla, cihazlarla ve renkli ekranlarla dolu bir laboratuvar manzarası. Videodaki odada ise böyle bir dekor bulunmadığı, kovaların ve paspasların duvar kenarında durduğu görüldü. Uzman, bu malzemeleri her gün yıkayıp bir sonraki vaka için hazırladıklarını söyledi. Yani gerçek bir morgun gündelik hali, gösterişten çok temizliğe ve düzene dayanıyor.

Ekrandaki yanılgılar yalnızca ışıkla da sınırlı değil. Gerçek hayatta bir adli tıp uzmanı, dizilerdeki gibi hem olay yerini inceleyen hem laboratuvarda analiz yapan hem de şüpheliyle ilgilenen tek kişi olmuyor. Otopsi yapılan vakaların yaklaşık yüzde 90'ı doğal ölüm, kaza ya da intihardan oluşurken, şüpheli ölüm ya da cinayet vakaları yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümü oluşturuyor. Test sonuçları da dizilerdeki gibi saniyeler içinde gelmiyor ve ölüm zamanı dakikasına kadar söylenemiyor.

Sinemanın bize öğrettiği o karanlık ve gizemli otopsi odası, gerçekte aydınlık, sade ve her gün yeniden temizlenen bir çalışma alanının yanında adeta bir sahne dekoru olarak kalıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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