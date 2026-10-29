Bir Otopsi Uzmanı Hollywood Yapımlarındaki Otopsi Odalarının Gerçekle Farkını Morgunu Gezdirerek Gösterdi

Filmlerde ve dizilerde otopsi odaları genellikle loş ışıkların altında, neredeyse bir korku sahnesinin dekoru gibi karşımıza çıkıyor. Videoda gösterilen morg ise bol ışıklı, beyaz fayanslı ve hiçbir süs barındırmayan bir iş alanı olarak görüldü. Işığın bol olması ve çalışanların masanın etrafında rahatça dolaşabileceği geniş bir alan, bir otopsi odasında aranan en önemli özellikler arasında yer alıyor.

Hollywood yapımlarındaki bir diğer klişe ise dolaplarla, cihazlarla ve renkli ekranlarla dolu bir laboratuvar manzarası. Videodaki odada ise böyle bir dekor bulunmadığı, kovaların ve paspasların duvar kenarında durduğu görüldü. Uzman, bu malzemeleri her gün yıkayıp bir sonraki vaka için hazırladıklarını söyledi. Yani gerçek bir morgun gündelik hali, gösterişten çok temizliğe ve düzene dayanıyor.

Ekrandaki yanılgılar yalnızca ışıkla da sınırlı değil. Gerçek hayatta bir adli tıp uzmanı, dizilerdeki gibi hem olay yerini inceleyen hem laboratuvarda analiz yapan hem de şüpheliyle ilgilenen tek kişi olmuyor. Otopsi yapılan vakaların yaklaşık yüzde 90'ı doğal ölüm, kaza ya da intihardan oluşurken, şüpheli ölüm ya da cinayet vakaları yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümü oluşturuyor. Test sonuçları da dizilerdeki gibi saniyeler içinde gelmiyor ve ölüm zamanı dakikasına kadar söylenemiyor.

Sinemanın bize öğrettiği o karanlık ve gizemli otopsi odası, gerçekte aydınlık, sade ve her gün yeniden temizlenen bir çalışma alanının yanında adeta bir sahne dekoru olarak kalıyor.