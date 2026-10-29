article/comments
article/share
Haberler
Video
Canlı Yayında Masadaki QR Kodu Yanlışlıkla Gösteren Yayıncı 12 Bin Dolarlık Hesabı Ödemek Zorunda Kaldı

Canlı Yayında Masadaki QR Kodu Yanlışlıkla Gösteren Yayıncı 12 Bin Dolarlık Hesabı Ödemek Zorunda Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 12:13 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 12:14

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Restoranlarda masaya yerleştirilen QR kodlar, menüye göz atmayı ve sipariş vermeyi birkaç saniyeye indirdi. Ülkemizde de hızla yaygınlaşan bu sistem pratik olsa da herkes için kullanması kolay olmayabiliyor. Ayrıca sistemsel hatalar da bazen işleri oldukça zorlaştırabiliyor. 

Restoranda açtığı canlı yayın sırasında masadaki QR kodu yanlışlıkla ekrana yansıtan bir yayıncının hesabına yüzlerce yemek siparişi verildi. Yayıncı, 12 bin dolarlık hesabı ödemek zorunda kaldı. Yaşananlar sosyal medyada büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Zavallı restoran 1,5 milyon yenlik yemeği pişirmek zorunda kaldı. Hepsi çöpe gitmek zorunda kaldı"

"Zavallı restoran 1,5 milyon yenlik yemeği pişirmek zorunda kaldı. Hepsi çöpe gitmek zorunda kaldı"

Masadaki QR kod, çoğu restoranda doğrudan o masanın adisyonuna bağlanıyor. Kodu okutan herkes menüyü açıp sipariş verebiliyor ve sipariş, kodun ait olduğu masanın hesabına yazılıyor. Sistem, kodu okutanın masada oturup oturmadığını her zaman kontrol etmiyor.

Benzer bir olay 2023 yılında Çin'de de yaşanmıştı. Bir kadın, yemeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta masanın sipariş QR kodu da görünüyordu. Kodu okutan kişiler sipariş vermeye başlayınca hesap yaklaşık 430 bin yuana, yani 60 bin dolara ulaştı. Restoran ise bu siparişleri kadına ödetmedi. Hong Kong'daki bir sushi restoranında da fotoğrafındaki QR kod nedeniyle 10 bin 128 Hong Kong doları tutarında hesap çıkan bir müşteri, yalnızca yediği kadarını ödemişti.

Yani her olay yayıncının yaşadığı gibi sonuçlanmıyor. Hesabı kimin ödeyeceği restoranın uygulamasına ve yaklaşımına göre değişiyor. Bu yüzden yemek fotoğrafı çekerken ya da canlı yayın açarken QR kodun kadraja girmemesine ve adisyon ya da kodların başkalarıyla paylaşılmamasına dikkat etmek gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın