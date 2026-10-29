Canlı Yayında Masadaki QR Kodu Yanlışlıkla Gösteren Yayıncı 12 Bin Dolarlık Hesabı Ödemek Zorunda Kaldı

Masadaki QR kod, çoğu restoranda doğrudan o masanın adisyonuna bağlanıyor. Kodu okutan herkes menüyü açıp sipariş verebiliyor ve sipariş, kodun ait olduğu masanın hesabına yazılıyor. Sistem, kodu okutanın masada oturup oturmadığını her zaman kontrol etmiyor.

Benzer bir olay 2023 yılında Çin'de de yaşanmıştı. Bir kadın, yemeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta masanın sipariş QR kodu da görünüyordu. Kodu okutan kişiler sipariş vermeye başlayınca hesap yaklaşık 430 bin yuana, yani 60 bin dolara ulaştı. Restoran ise bu siparişleri kadına ödetmedi. Hong Kong'daki bir sushi restoranında da fotoğrafındaki QR kod nedeniyle 10 bin 128 Hong Kong doları tutarında hesap çıkan bir müşteri, yalnızca yediği kadarını ödemişti.

Yani her olay yayıncının yaşadığı gibi sonuçlanmıyor. Hesabı kimin ödeyeceği restoranın uygulamasına ve yaklaşımına göre değişiyor. Bu yüzden yemek fotoğrafı çekerken ya da canlı yayın açarken QR kodun kadraja girmemesine ve adisyon ya da kodların başkalarıyla paylaşılmamasına dikkat etmek gerekiyor.