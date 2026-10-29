Canlı Yayında Masadaki QR Kodu Yanlışlıkla Gösteren Yayıncı 12 Bin Dolarlık Hesabı Ödemek Zorunda Kaldı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Restoranlarda masaya yerleştirilen QR kodlar, menüye göz atmayı ve sipariş vermeyi birkaç saniyeye indirdi. Ülkemizde de hızla yaygınlaşan bu sistem pratik olsa da herkes için kullanması kolay olmayabiliyor. Ayrıca sistemsel hatalar da bazen işleri oldukça zorlaştırabiliyor.
Restoranda açtığı canlı yayın sırasında masadaki QR kodu yanlışlıkla ekrana yansıtan bir yayıncının hesabına yüzlerce yemek siparişi verildi. Yayıncı, 12 bin dolarlık hesabı ödemek zorunda kaldı. Yaşananlar sosyal medyada büyük şaşkınlıkla karşılandı.
"Zavallı restoran 1,5 milyon yenlik yemeği pişirmek zorunda kaldı. Hepsi çöpe gitmek zorunda kaldı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın