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Şef Haldun Tüzel Anlattı: Bir Şefin Restoranda Asla Sipariş Etmeyeceği Yemekler

Şef Haldun Tüzel Anlattı: Bir Şefin Restoranda Asla Sipariş Etmeyeceği Yemekler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 11:22

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Restoranda ne sipariş edeceğine karar vermek, menüdeki onlarca seçenek arasında çoğumuz için kolay iş değil. Mutfağın içini bilenler ise bu kararı çok daha az şansa bırakıyor. Şef Haldun Tüzel, bir şefin dışarıda yemek yerken asla sipariş etmeyeceği yemekleri anlattı. Tüzel'in listesinde mekânın uzmanlık alanına, malzemenin güvenilirliğine, soslara ve fiyatın yapılan işe oranına dair dört ayrı ölçü yer alıyor. Akşam geç saatte çorba, güvenilmeyen yerde kıymalı ürünler ya da menüde yüksek fiyatla duran basit yemekler, bir şefin gözünde kırmızı çizgi sayılıyor.

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Tüzel'in dört kuralı: Uzmanlık, güven, sos ve fiyat

Tüzel'in saydığı maddeler kısaca şöyle: Mekân çorbacı değilse akşam geç saatlerde çorba sipariş edilmiyor, güvenilmeyen bir yerde de kıymalı ya da harçlı ürünlere yaklaşılmıyor.

Ağır soslar da şefin listesinde yok. Tüzel'e göre taze ve kaliteli bir et tadını bastıracak sosa ihtiyaç duymuyor; koyu soslar etin rengini ve kokusunu maskelemek için kullanılıyor. Son kural fiyatla ilgili: Yapımı çok basit olduğu hâlde menüde çok yüksek fiyatla yer alan ürünlere şefler para vermeyi tercih etmiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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