Şef Haldun Tüzel Anlattı: Bir Şefin Restoranda Asla Sipariş Etmeyeceği Yemekler

Tüzel'in saydığı maddeler kısaca şöyle: Mekân çorbacı değilse akşam geç saatlerde çorba sipariş edilmiyor, güvenilmeyen bir yerde de kıymalı ya da harçlı ürünlere yaklaşılmıyor.

Ağır soslar da şefin listesinde yok. Tüzel'e göre taze ve kaliteli bir et tadını bastıracak sosa ihtiyaç duymuyor; koyu soslar etin rengini ve kokusunu maskelemek için kullanılıyor. Son kural fiyatla ilgili: Yapımı çok basit olduğu hâlde menüde çok yüksek fiyatla yer alan ürünlere şefler para vermeyi tercih etmiyor.