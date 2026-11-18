Sıcaklık tam olarak ayarlanmadığında bu yemekler bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor. Çok yoğun mekânlarda ise her tepsi gerektiği gibi kontrol edilmiyor. Restoran sahibi, 'Görmezsiniz ama 12 saat sonra hissedersiniz' diyor.

Kısacası, bir yemeği sipariş etmeden önce mutfaktan ne kadar hızlı çıktığını düşünmek gerekiyor. Pek tercih edilmeyen bir yemekse onu menüde bırakmak daha iyi.