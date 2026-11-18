Uçurtmayı Vurmasınlar'ın Minik Barış'ı Ozan Bilen'in Son Hali Görenleri Şaşırttı!
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Tunç Başaran'ın yönettiği 1989 yapımı Uçurtmayı Vurmasınlar, Türk sinemasının en çok iz bırakan filmlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Filmde cezaevinde annesiyle birlikte kalan küçük Barış'ı canlandıran Ozan Bilen, henüz 5 yaşındayken verdiği performansla izleyenleri derinden etkilemişti.
Yıllar sonra ekranlardan uzak bir hayat süren Ozan Bilen'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Bilen'i yıllar sonra gören kullanıcılar, büyük değişimine şaşırdı.
Kaynak: Sabah
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Uçurtmayı Vurmasınlar, 26. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.
Ozan Bilen, cezaevinde büyüyen Barış'ı canlandırdığında yalnızca 5 yaşındaydı.
Oyunculuğu bırakmayan Bilen, Pera Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Oyunculuğu bölümünden mezun oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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