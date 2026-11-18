Oyunculuğu bırakmayan Bilen, Pera Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Oyunculuğu bölümünden mezun oldu. Şimdiki Zaman ve Kader gibi filmlerde rol aldı, İşler Güçler'de ise bir işportacıyı canlandırdı. Bugün ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.