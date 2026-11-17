Boşanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra Ezgi Mola'nın özel hayatında yeni bir sayfa açıldığı basına yansımıştı. Mola, sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansımış, ikili trafikte görüntülenmişti. Mola'nın adı daha önce de Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile anılmış, ancak o dönem taraflardan bir açıklama gelmemişti.

Şimdi ise çiftin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mola ya da Çağlak'tan ilişkileriyle ilgili bir açıklama gelmedi.