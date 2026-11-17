Mustafa Aksakallı'dan Boşanan Ezgi Mola ile Sevgilisi Yaşar Çağlak'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Mustafa Aksakallı'dan boşanan Ezgi Mola ile sevgilisi Yaşar Çağlak'ın daha önce trafikte görüntülenmesinin ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Gazete Magazin
Ezgi Mola, uzun yıllardır dizi ve sinema projelerinde yer alan, geniş bir kitlenin tanıdığı oyunculardan.
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2023'te evlenmiş, Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı.
Mola, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile trafikte görüntülenmişti, ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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