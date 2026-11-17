Ünlü türkü sanatçısı Yavuz Bingöl, 16 Kasım akşamı rahatsızlanarak İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırıldığı ilk haberlerde, ameliyatın aynı gece yapılacağı da öğrenilmişti.

Sanatçı temmuz ayında da aynı rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserine katılamamıştı. O dönemde paylaştığı bir videoda 'Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var' demişti.