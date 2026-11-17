Yavuz Bingöl'ün Menajeri Son Sağlık Durumunu Açıkladı: Ameliyat Tarihi Belli Oldu
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Safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi geldi. Menajeri Erden Demir, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve ameliyatın 19 Kasım Perşembe günü yapılmasının planlandığını açıkladı.
Kaynak: NTV
Yavuz Bingöl, 16 Kasım akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Menajeri Erden Demir, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Ameliyat, 19 Kasım Perşembe günü yapılacak.
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