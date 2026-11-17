Deniz Kızı Marmara'nın başrolünde, kimliğini gizlemek zorunda kalan deniz kızı Marmara'yı canlandıran Leya Kırşan yer alıyor. Kadroda ayrıca Emir Berke Zincidi (Ozan), Damla Nida Kurtaran (Yaz), Beren Gökyıldız (Ayça), Mine Tugay (Ahu), Emre Karayel (Süha) ve Murat Onur Öner (Fikret) gibi isimler bulunuyor.

Hikâyede Yaz ile Güz, ağabeyleri Ozan'ın mutlu olması için dilek kabuğunu kuma gömer. Sahilde yaralı bir deniz kızı bulup eve alırlar ve kuyruğunu gizlemek için bahaneler uydururlar.

Filmin çekimleri 20 Kasım'da Mersin'in Silifke ilçesinde başlayacak. Vizyon tarihi henüz açıklanmadı.