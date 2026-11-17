Deniz Kızı Marmara'da Rol Değişikliği: Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin Yerine Başka Oyuncu Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çocuktan Al Haberi'yle tanınan 'Kutu Bebek' Ebrar Alya Demirbilek'in kadroda yer aldığı açıklanan Deniz Kızı Marmara filminde rol değişikliği oldu. Filmin okuma provasında Güz karakterini Nisa Sofia Aksongur canlandırdı. Değişikliğin nedeni açıklanmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kutu Bebek, Deniz Kızı Marmara'da Güz'ü canlandıracak oyuncu olarak açıklanmıştı.
Okuma provasında Güz rolünde Nisa Sofia Aksongur yer aldı.
Filmin çekimleri 20 Kasım'da Mersin'in Silifke ilçesinde başlayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın