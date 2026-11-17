Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk'un Başrolü Paylaştığı "Bazı Aşklar Yarım Kalır" Filmi Sete Çıktı
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Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk'un başrolünü paylaştığı gençlik draması 'Bazı Aşklar Yarım Kalır' sete çıktı. Filmin kadrosunda Hülya Darcan, Sinan Tuzcu ve Melis Kızılaslan gibi isimler de yer alıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Film, aşk, kayıp ve yarım kalan hayaller etrafında şekilleniyor.
Kadroda Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk'un yanında deneyimli isimler de var.
Filmin senaryosunu Seçil Çömlekçi yazdı, yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturuyor.
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