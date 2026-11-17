Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk'un başrolünü paylaştığı gençlik draması 'Bazı Aşklar Yarım Kalır' sete çıktı. Filmin kadrosunda Hülya Darcan, Sinan Tuzcu ve Melis Kızılaslan gibi isimler de yer alıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş