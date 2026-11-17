Page Six'in yayımladığı fotoğraflarda, partiye minibüsle gelen ve transparan detaylı kıyafetler giyen genç kadınlar dikkat çekti. Görüntüler, The Social Network (2010) filmindeki, bir üniversite partisine kadınların otobüsle getirildiği sahneye benzetildi.

Kadınların kimlikleri ve partiye nasıl davet edildikleri konusunda ise net bir bilgi yok. DiCaprio'nun ekibinden ya da organizatörlerden de bir açıklama gelmedi.