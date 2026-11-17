Leonardo DiCaprio'nun 52. Doğum Günü Partisinde Minibüsle Gelen Kadınlar Dikkat Çekti
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Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü partisi, Los Angeles'ta ünlü isimleri bir araya getirdi. Partiye minibüsle gelen genç kadınlar ise fotoğrafçıların dikkatini çekti.
Kaynak: Page Six
Leonardo DiCaprio, 52. yaş gününü Los Angeles'ta bir partiyle kutladı.
Partiye minibüsle gelen genç kadınlar fotoğrafçıların ilgisini çekti.
Partide DiCaprio'nun ünlü dostları da yer aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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