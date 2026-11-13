Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i ile Anne'nin Melek'i Aynı Sette Buluşuyor: Yeni Projeleri Belli Oldu!
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Bir zamanlar ekranların en sevilen çocukları arasında yer alan iki tanıdık yüz, yıllar sonra aynı film setinde buluşmaya hazırlanıyor. Leya Kırşan'ın başrolünü üstlendiği Deniz Kızı Marmara'nın kadrosu, çocuk yaşta tanınan genç oyuncularla genişlerken kimin hangi karaktere hayat vereceği de ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Alya Demirbilek ile Anne'nin Melek'i Beren Gökyıldız aynı kadroda.
Deniz Kızı Marmara'da Damla Nida Kurtaran Yaz'ı, Ebrar Alya Demirbilek ise kız kardeşi Güz'ü canlandıracak.
Leya Kırşan'ın deniz kızına dönüştüğü filmin çekimleri 20 Kasım'da Mersin'de başlıyor.
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