Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i ile Anne'nin Melek'i Aynı Sette Buluşuyor: Yeni Projeleri Belli Oldu!

İki genç yıldızın yeni durağı, senaryosunu da kaleme alan Kamuran Süner'in yöneteceği Deniz Kızı Marmara oldu ve filmin oyuncuları arasındaki rol dağılımı da ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Otro Pictures yapımı filmde Kod Adı Kırlangıç'taki Müge rolüyle tanınan Damla Nida Kurtaran Yaz karakterine hayat verecek, Ebrar Alya Demirbilek ise Yaz'ın kız kardeşi Güz'ü canlandıracak.

Beren Gökyıldız kasabanın zengin ailesinin kızı Ayça rolünü üstlenirken kadronun dördüncü genç ismi, ekran deneyimi yıllar öncesine dayanan Emir Berke Zincidi oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de küçük Osman'ı oynayarak izleyicinin kalbine dokunan, ardından Küçük Ağa ve İkizler Memo-Can gibi dizilerde boy gösteren Zincidi, filmde Yaz ile Güz'ün ağabeyi Ozan olarak karşımıza çıkacak.