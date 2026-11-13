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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i ile Anne'nin Melek'i Aynı Sette Buluşuyor: Yeni Projeleri Belli Oldu!

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i ile Anne'nin Melek'i Aynı Sette Buluşuyor: Yeni Projeleri Belli Oldu!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.11.2026 - 07:47 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 07:52
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Bir zamanlar ekranların en sevilen çocukları arasında yer alan iki tanıdık yüz, yıllar sonra aynı film setinde buluşmaya hazırlanıyor. Leya Kırşan'ın başrolünü üstlendiği Deniz Kızı Marmara'nın kadrosu, çocuk yaşta tanınan genç oyuncularla genişlerken kimin hangi karaktere hayat vereceği de ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Alya Demirbilek ile Anne'nin Melek'i Beren Gökyıldız aynı kadroda.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Alya Demirbilek ile Anne'nin Melek'i Beren Gökyıldız aynı kadroda.

Ebrar Alya Demirbilek, 2016'da Show TV ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi'ndeki tatlı halleriyle izleyicilerin gönlünü fethetmiş ve programın unutulmaz 'Kutu Bebek'i olarak hafızalara kazınmıştı. Programın ardından dizi setlerine geçen genç oyuncu, Hercai'de Gül Şadoğlu'na, Kahraman Babam'da ise Ömrüm'e hayat vererek kamera önündeki yolculuğunu sürdürdü.

Beren Gökyıldız da Kocamın Ailesi'ndeki Pelin rolüyle başladığı kariyerinde asıl büyük çıkışını Anne dizisindeki Melek karakteriyle yapmış, ekran başındaki izleyiciyi gözyaşlarına boğan performansıyla adından söz ettirmişti. Ardından Kızım dizisinde başrolü üstlenen ve Bir Mucize ile ekrandaki yerini koruyan Gökyıldız'ın da, tıpkı Ebrar Alya Demirbilek gibi, büyüdükçe değişen son hali her fırsatta sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Deniz Kızı Marmara'da Damla Nida Kurtaran Yaz'ı, Ebrar Alya Demirbilek ise kız kardeşi Güz'ü canlandıracak.

Deniz Kızı Marmara'da Damla Nida Kurtaran Yaz'ı, Ebrar Alya Demirbilek ise kız kardeşi Güz'ü canlandıracak.

İki genç yıldızın yeni durağı, senaryosunu da kaleme alan Kamuran Süner'in yöneteceği Deniz Kızı Marmara oldu ve filmin oyuncuları arasındaki rol dağılımı da ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Otro Pictures yapımı filmde Kod Adı Kırlangıç'taki Müge rolüyle tanınan Damla Nida Kurtaran Yaz karakterine hayat verecek, Ebrar Alya Demirbilek ise Yaz'ın kız kardeşi Güz'ü canlandıracak.

Beren Gökyıldız kasabanın zengin ailesinin kızı Ayça rolünü üstlenirken kadronun dördüncü genç ismi, ekran deneyimi yıllar öncesine dayanan Emir Berke Zincidi oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de küçük Osman'ı oynayarak izleyicinin kalbine dokunan, ardından Küçük Ağa ve İkizler Memo-Can gibi dizilerde boy gösteren Zincidi, filmde Yaz ile Güz'ün ağabeyi Ozan olarak karşımıza çıkacak.

Leya Kırşan'ın deniz kızına dönüştüğü filmin çekimleri 20 Kasım'da Mersin'de başlıyor.

Leya Kırşan'ın deniz kızına dönüştüğü filmin çekimleri 20 Kasım'da Mersin'de başlıyor.

Genç oyuncuların eşlik edeceği hikâyenin merkezinde ise Leya Kırşan'ın canlandıracağı Marmara var. Özgürlüğüne düşkün bir deniz kızı olan Marmara, kaçıp Mersin kıyılarına sığınıyor ve Yaz ile Güz'le kurduğu dostluk sayesinde insanların dünyasını adım adım tanıyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz'de Kuzey'in kız kardeşi Üzüm'e hayat veren Kırşan, dizinin dördüncü bölümüyle final yapmasının ardından bu kez beyaz perdede bir masal kahramanına dönüşecek. Genç oyuncunun Kamuran Süner'le yolu ilk kez kesişmiyor; hikâyesi Süner'e ait olan ve ocak ayında vizyona giren Efes'in Sırrı'nda da Hazal rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Çekimleri 20 Kasım'da Mersin'de başlayacak filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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