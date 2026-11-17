Küçük Kadınlar'ın ardından Sihirli Annem, El Gibi ve Böyle Bitmesin (2012) gibi yapımlarda yer alan İlgar'ın izleyiciyle buluştuğu son projelerden biri 2013 tarihli Küçük Kıyamet oldu. Oyuncu bu projelerden sonra ekrana ara vermiş ve kamera ile magazin dünyasından uzak, sakin bir hayat sürmeye başlamıştı.