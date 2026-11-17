Küçük Kadınlar'ın Minik Cansu'su Selin İlgar Yıllar Sonra Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gündemde!
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Küçük Kadınlar dizisinin en küçük kardeşi Cansu'yu canlandıran Selin İlgar, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Dizide 8 yaşındayken rol alan ve 2013'ten sonra ekranlara ara veren oyuncunun paylaşımlarına hayranlarından yorumlar geldi.
Selin İlgar, Küçük Kadınlar'da Cansu karakterini canlandırmıştı.
Oyuncu, 2013'ten sonra ekranlara ara verdi.
Sosyal medya paylaşımları hayranlarının ilgisini çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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