Zekânızı Sınayacak, Tek Seferde Çözene Helal Olsun Dedirten Ufuk Açıcı 12 Film
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Film bittiğinde 'Ben az önce ne izledim?' diye ekrana bakakalmayı sevenler buraya! Kafa yormadan izlenmeyen, jenerik aktıktan sonra bile insanın aklını kurcalayan 12 filmi bir araya getirdik. IMDb puanlarını Kasım 2026'daki hâliyle yazdık, en düşük puanlıdan en yükseğe doğru gidiyoruz.
Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Melankoli (Melancholia, 2011)
2. Yaşam Şifresi (Source Code, 2011)
3. Dark City (1998)
4. Kayıp Otoban (Lost Highway, 1997)
5. Gattaca (1997)
6. Bay Hiçkimse (Mr. Nobody, 2009)
7. Kutsal Dağ (The Holy Mountain, 1973)
8. Boş Ev (Bin-jip, 2004)
9. Karanlık Yolculuk (Donnie Darko, 2001)
10. Truman Show (The Truman Show, 1998)
11. Akıl Defteri (Memento, 2000)
12. Yıldızlararası (Interstellar, 2014)
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