IMDb: 7,5

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Yüzbaşı Colter Stevens gözünü Chicago'ya giden bir banliyö treninde açıyor, aynada gördüğü yüz ise ona ait değil. Sekiz dakika sonra tren havaya uçuyor ve her şey baştan başlıyor. Stevens, bombacıyı bulana kadar aynı sekiz dakikayı tekrar tekrar yaşamak zorunda. Her turda bir ipucu daha topluyoruz, onunla birlikte biz de yoruluyoruz!