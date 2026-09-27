Garsonlar Anlattı: Restoranda Müşterilerin En Çok Sinir Bozan 10 Davranışı

Garsonluk yaptığı dönemi anlatan Kane Mantyla'yı en çok sinirlendiren şey, sürekli yaşadığı bir durum: Bazı masalar bir şey istiyor, o gelince başka bir şey istiyor ve garson defalarca gidip gelmek zorunda kalıyor. Bu yüzden ihtiyacınız olan her şeyi tek seferde istemek garsonun işini epey kolaylaştırıyor.

Garson başka bir masanın siparişini alırken araya girmek de listede. Sıranızı beklemek yeterli. Megan Gietzen bunu 'Kusura bakmayın ama ikinci kez istediğiniz ekstra sos iki saniye bekleyebilir, diğer müşterilerime kaba davranmayın' sözleriyle anlattı.