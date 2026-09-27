Garsonlar Anlattı: Restoranda Müşterilerin En Çok Sinir Bozan 10 Davranışı
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Restoranda yemek yerken farkında olmadan yaptığımız bazı küçük davranışlar, garsonların işini sandığımızdan çok daha zor hale getirebiliyor. Bir soru-cevap platformunda garsonlara müşterilerin en çok hangi davranışlarından rahatsız olduklarını soran bir başlık, 10 maddelik bir liste ortaya çıkardı.
İşte o davranışlar...
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İhtiyaçları teker teker istemek garsonu masayla mutfak arasında mekik dokutuyor.
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Garsonlara hizmetçi gibi davranmak ve parmak şıklatmak kırıcı davranışlardan.
Çocukları serbest bırakmak, paketi unutmak ve tabakları üst üste yığmak da garsonları yoruyor.
Masada telefona gömülmek restoranlara zaman ve para kaybettiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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