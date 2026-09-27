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Garsonlar Anlattı: Restoranda Müşterilerin En Çok Sinir Bozan 10 Davranışı

Garsonlar Anlattı: Restoranda Müşterilerin En Çok Sinir Bozan 10 Davranışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 17:01
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Restoranda yemek yerken farkında olmadan yaptığımız bazı küçük davranışlar, garsonların işini sandığımızdan çok daha zor hale getirebiliyor. Bir soru-cevap platformunda garsonlara müşterilerin en çok hangi davranışlarından rahatsız olduklarını soran bir başlık, 10 maddelik bir liste ortaya çıkardı.

İşte o davranışlar...

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İhtiyaçları teker teker istemek garsonu masayla mutfak arasında mekik dokutuyor.

İhtiyaçları teker teker istemek garsonu masayla mutfak arasında mekik dokutuyor.

Garsonluk yaptığı dönemi anlatan Kane Mantyla'yı en çok sinirlendiren şey, sürekli yaşadığı bir durum: Bazı masalar bir şey istiyor, o gelince başka bir şey istiyor ve garson defalarca gidip gelmek zorunda kalıyor. Bu yüzden ihtiyacınız olan her şeyi tek seferde istemek garsonun işini epey kolaylaştırıyor.

Garson başka bir masanın siparişini alırken araya girmek de listede. Sıranızı beklemek yeterli. Megan Gietzen bunu 'Kusura bakmayın ama ikinci kez istediğiniz ekstra sos iki saniye bekleyebilir, diğer müşterilerime kaba davranmayın' sözleriyle anlattı.

Garsonlara hizmetçi gibi davranmak ve parmak şıklatmak kırıcı davranışlardan.

Garsonlara hizmetçi gibi davranmak ve parmak şıklatmak kırıcı davranışlardan.

Garsonların görevi, yemeğinizi keyifle yiyebilmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi sağlamak. Ancak bu, onlara emir verilebileceği ya da tepeden bakılabileceği anlamına gelmiyor. Cheryl Lemanski, konuyla ilgili 'Birinin size yemek servisi yapması, sizden aşağıda olduğu anlamına gelmez. Yalnızca işi sizinkinden farklı' dedi. Garsonu çağırmak için parmak şıklatmak da kaba bir davranış olarak görülüyor.

Garsonlara iş sırasında 'bekâr mısın' diye sormak da hoş karşılanmıyor. Eskiden garsonluk yapan David Payne, çalıştığı dönemde bu soruyla karşılaştığını anlatıyor.

Çocukları serbest bırakmak, paketi unutmak ve tabakları üst üste yığmak da garsonları yoruyor.

Çocukları serbest bırakmak, paketi unutmak ve tabakları üst üste yığmak da garsonları yoruyor.

Bazı restoranlar çocuklu aileler için uygun olabilir. Ama çocuğunuz yemek boyunca masada oturamıyorsa, o akşam için başka bir plan yapmak en iyisi. Lemanski bu konuda 'Restoranlar oyun alanı değil. Çocuklarınız ne kadar tatlı olursa olsun, garsonlar ve diğer müşteriler onların bakıcısı değil' diyor.

Artan yemeği paketlemek garsonun işini yavaşlatıyor, bu yüzden paketi masada unutmamak gerekiyor. Lemanski, paketini almadan gidenler için 'Bu durumda insan, neden paketlettiklerini merak ediyor' diyor. Tom Wilson ise masayı toplamaya yardım etmek isteyen müşterilere teşekkür ediyor ama bir uyarısı var: 'İşimi biraz kolaylaştırmak için gösterilen çabayı gerçekten takdir ediyorum. Ama tabakları rastgele, sallanan bir yığın hâlinde üst üste koyduysanız, siz izlerken o karmaşayı toparlamak zorunda kalıyorum.'

Masada telefona gömülmek restoranlara zaman ve para kaybettiriyor.

Masada telefona gömülmek restoranlara zaman ve para kaybettiriyor.

Restoran sahibi Barbara Oritz'e göre telefon, masa beklerken zaman geçirmek için harika ama oturduktan sonra kenara bırakılmalı. Oritz, 'O cihaz, masaların boşalma süresini uzatarak restoranlara ve garsonlara resmen para kaybettiriyor. Başını telefondan kaldırmayan birinden sipariş almaya çalışmanın can sıkıcılığı da cabası' diyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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