28 Eylül – 4 Ekim 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Nokta
Tek kişilik bir beden arşivi olarak kurgulanan oyun, unutulmuş hikâyeleri, farklı coğrafyaları ve kadın hafızasını beden, müzik ve anlatı üzerinden sahneye taşıyor. Geçmiş, kültür ve kişisel kırılmalar arasında dolaşan eser, seyirciyi bir hafıza yolculuğuna çıkarıyor.
İki Kadın
Bir kadının kendisine tecavüz eden adamı öldürmesinin ardından cezaevinde adamın eşiyle kurduğu sıra dışı ilişkiyi anlatan oyun, iki kadının geçmişleri ve yaşadıkları üzerinden çarpıcı bir hikâye sunuyor.
Sunay Akın - Memleket Kumaşı
Sunay Akın, Memleket Kumaşı adlı gösterisinde edebiyat ve tarihi buluşturarak Türkiye'nin bilinmeyen insan hikâyelerini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyor. Gülümseten ve düşündüren öyküler, seyirciyi memleketin farklı renklerinde bir yolculuğa çıkarıyor.
Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin
Üç kuşaktan üç kadının hikâyesini aynı sahnede buluşturan oyun, anneanne, anne ve kızın kendi yollarını çizerken yaşadığı çatışmaları ve kadınların var olma mücadelesini anlatıyor. Üç farklı hayat, kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyeler üzerinden kesişiyor.
Tarih: 30 Eylül Çarşamba
Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi
Tür: Tiyatro / Dram
Oyuncular: Hülya Savaş, Eda Nur Solaklı, Filiz Göker
Süre: 80 DK
Yaş Sınırı: 13+
Dersaadet Yokuşu
Geleneksel tiyatronun şarkı ve kantolarla buluştuğu oyun, tiyatrodan ayrılmayan Rozali, Verjin ve Anika'nın hayatlarını değiştiren bir gecenin hikâyesini anlatıyor. Müzik, tutku, acı ve direnişin iç içe geçtiği yapımda şarkılar ve müzikler canlı olarak sahneleniyor.
Sizi Tanıyorum Oyunu
Kendisiyle sorunları olan bir yazarın psikoloğuyla görüşmesinin ardından başlayan hikâye, insanın kendiyle karşılaşması üzerinden komedi, trajedi ve tuhaflıkları bir araya getiriyor. “Kendiniz bir başkası olsaydı, anlaşabilir miydiniz?” sorusundan yola çıkan oyun, izleyiciyi kendi iç dünyasına da bakmaya çağırıyor.
Tarih: 1 Ekim Perşembe
Mekan: İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Tür: Tiyatro / Komedi
Oyuncular: Berkay Habib, Simge Akyel, Meriç Şahin, Binali Keskin, Onur Atacan
Süre: 96 DK / 2 Perde
Yaş Sınırı: 9+
Kirli Sepeti
Dizi, film ve skeçlerde canlandırdıkları karakterlerle tanınan oyuncular, bu kez kendi hayatlarından yola çıkan hikâyelerle sahneye çıkıyor. Daha önce anlatmadıkları komik anıları canlandıran ekip, seyirciye kahkaha dolu bir gece vadediyor.
Tarih: 2 Ekim Cuma
Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu
Tür: Tiyatro / Komedi
Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan
Yaş Sınırı: 8+
Uçurtmanın Kuyruğu
Hayatını dış dünyadan uzak sürdüren bir adamın kapısına gelen yabancıyla birlikte geçmişi yeniden açılır. Çocukluk, baba figürü, baskı ve erkeklik kalıplarıyla yüzleşen karakterin hikâyesi, babadan oğula aktarılan yükleri sorguluyor.
Prometheus
Yunan mitolojisinde insanlığa ateşi veren Prometheus'un insanlıkla yüzleşmesini merkezine alan tek kişilik oyun, mitolojik hikâyeyi modern bir sahne anlatımıyla ele alıyor.
Nalan
Birbirleriyle anlaşamayan ev arkadaşları Fikret ve Sinan, çareyi evlilik terapistine gitmekte buluyor. Ancak terapistin de işinde pek başarılı olmadığı bir ortamda işler karışıyor ve ortaya bolca yanlış anlaşılma üzerine kurulu bir komedi çıkıyor.
Tarih: 4 Ekim Pazar
Mekan: Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi
Tür: Tiyatro / Komedi
Oyuncu: Anıl Şeddadi, Eray Can Eşkin, Hürol Atıl, Sertaç Serin, Yiğit Mete Han, Feray Aşıcı
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