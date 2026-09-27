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28 Eylül – 4 Ekim 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

28 Eylül – 4 Ekim 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 17:01
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Eylül ayını uğurlayıp Ekim'e merhaba dediğimiz 28 Eylül – 4 Ekim haftasında Ankara, İzmir ve Bursa sahneleri birbirinden özel yapımları ağırlıyor. Dünya klasiklerinin sahne uyarlamalarından tek kişilik biyografik performanslara, interaktif komedilerden eğlenceli müzikallere uzanan geniş bir seçki bu üç büyük şehrimizde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

İşte bu hafta Ankara, İzmir ve Bursa'da dikkat çeken 30 tiyatro oyunu!

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu, tam saatlerini ve kesinleşen mekanlarını kontrol etmek için bilet satış platformlarını incelemeyi unutmayın.

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28 Eylül – 4 Ekim 2026: Ankara’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

28 Eylül – 4 Ekim 2026: Ankara’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali'nin kült romanından uyarlanan eser; Macide ve Ömer'in aşkı üzerinden toplumsal baskıları, aydın kesimin ikiyüzlülüğünü ve insanın iç dünyasındaki karanlık çelişkileri sahneye taşıyor.

  • Tarih: 28 Eylül Pazartesi

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 DK 

  • Yaş Sınırı: 13+ 

Martin Eden

Jack London'ın unutulmaz eseri, işçi sınıfından gelen Martin'in yazar olma tutkusunu ve burjuva dünyasıyla yaşadığı yıkıcı çatışmayı etkileyici bir dramatik kurguyla sunuyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Nihat Gülses

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck'in aynı adlı romanından uyarlanan oyun, George ve Lennie'nin hayatta kalma mücadelesini ve kurdukları çiftlik hayalini sarsıcı bir dille aktarıyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Efe Sünerin, Amir Ayık

  • Yaş Sınırı: 14+ 

Ölü Ozanlar Derneği

Disiplinli bir yatılı okulda öğrencilerin hayatını değiştiren, onlara 'Carpe Diem' (Anı Yaşa) felsefesini aşılayan edebiyat öğretmeni John Keating'in ilham verici hikâyesi tiyatro sahnesinde.

  • Tarih: 29 Eylül Salı

  • Mekan: Ve Sahne Panora

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Hakan ALTINER, Tayfun YILMAZ

  • Süre: 120 DK

  • Yaş Sınırı: 13+

Baba

Demans hastası bir babanın dünyayı algılayışındaki parçalanmayı ve kızıyla olan bağlarının kopuşunu, doğrudan babanın zihninin içinden sarsıcı bir empatiyle anlatan modern bir dram.

  • Tarih: 29 Eylül Salı

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Mehmet Atay, Deniz Aygün Balkan 

  • Süre: 85 DK / 2 Perde

Hayvan Çiftliği

George Orwell'ın modern klasiği; hayvanların devrim yaparak yönetimi ele geçirmesini, gücün nasıl yozlaştığını ve diktatörlüğe dönüşmesini kara mizah dolu alegorik bir dille izleyiciye sunuyor.

  • Tarih: 30 Eylül Çarşamba 

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Tiyatro / Kara Komedi

  • Oyuncular: Ali Okumuş, Atacan Şanlı, M. Furkan Gölbaşı, Elif Naz Coşar

  • Yaş Sınırı: 16+

Frida Kahlo

Dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun acı, aşk ve devrimle yoğrulmuş sıradışı hayat hikâyesi, tek kişilik etkileyici bir performansla seyirci karşısına çıkıyor.

  • Tarih: 1 Ekim Perşembe

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Tiyatro / Biyografi

  • Oyuncular: Ayşe Nur ŞAHAN

Beyoğlu'nda Gizli Kanto

Eski İstanbul'un nostaljik atmosferinde geçen eğlenceli bir komedi müzikali. Kantolar, danslar ve sürprizlerle dolu bir Beyoğlu gecesine davetlisiniz.

  • Tarih: 3 Ekim Cumartesi

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

  • Tür: Müzikal / Komedi

  • Oyuncular: Sezgin Uzunbekiroğlu, Adem Yılmaz, Barış Aytaç, Ezgi Oltes, Ece Kazımoğlu, Onur Erol, Sertan Özdemir

  • Yaş Sınırı: 12+

Karanlıkta Kumpas

İnteraktif bir şekilde ilerleyen bu polisiyede Komiser Aslan, bir 60. yaş partisinde işlenen cinayeti seyircilerin de yardımıyla yalanların arasındaki ipuçlarını birleştirerek çözmeye çalışıyor.

  • Tarih: 3 Ekim Cumartesi

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi - Ömer Seyfettin Salonu

  • Tür: Polisiye / Komedi

  • Oyuncular: Şafak Sezer, Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkaş, Deniz Oral, Ömür Arpacı, Bensu Begoviç

  • Yaş Sınırı: 12+

1984

George Orwell'ın distopik şaheseri; Büyük Birader'in gözetimi altındaki bir dünyada özgürlüğün, aşkın, gerçekliğin ve insan olmanın sınırlarını sorgulayan gerilim dolu bir uyarlamayla sahnede.

  • Tarih: 4 Ekim Pazar

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Tiyatro / Distopya - Dram

  • Oyuncular: Ateş Bars, İsmail Suat Öztürk, Derin Yılmaz

  • Süre: 85 DK / Tek Perde

28 Eylül – 4 Ekim 2026: İzmir’de bu hafta sahnelenecek oyunlar

28 Eylül – 4 Ekim 2026: İzmir’de bu hafta sahnelenecek oyunlar

Nokta

Tek kişilik bir beden arşivi olarak kurgulanan oyun, unutulmuş hikâyeleri, farklı coğrafyaları ve kadın hafızasını beden, müzik ve anlatı üzerinden sahneye taşıyor. Geçmiş, kültür ve kişisel kırılmalar arasında dolaşan eser, seyirciyi bir hafıza yolculuğuna çıkarıyor.

  • Tarih: 28 Eylül Pazartesi

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncu: Özge Arslan

  • Yaş Sınırı: 13+

İki Kadın

Bir kadının kendisine tecavüz eden adamı öldürmesinin ardından cezaevinde adamın eşiyle kurduğu sıra dışı ilişkiyi anlatan oyun, iki kadının geçmişleri ve yaşadıkları üzerinden çarpıcı bir hikâye sunuyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı

  • Mekan: Maske Sanat Tiyatro

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Sude Keskin, Aslı Dumral

  • Yaş Sınırı: 16+

Sunay Akın - Memleket Kumaşı

Sunay Akın, Memleket Kumaşı adlı gösterisinde edebiyat ve tarihi buluşturarak Türkiye'nin bilinmeyen insan hikâyelerini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyor. Gülümseten ve düşündüren öyküler, seyirciyi memleketin farklı renklerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Tür: Tiyatro / Anlatı

  • Oyuncu: Sunay Akın

  • Yaş Sınırı: 6+

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Üç kuşaktan üç kadının hikâyesini aynı sahnede buluşturan oyun, anneanne, anne ve kızın kendi yollarını çizerken yaşadığı çatışmaları ve kadınların var olma mücadelesini anlatıyor. Üç farklı hayat, kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyeler üzerinden kesişiyor.

  • Tarih: 30 Eylül Çarşamba

  • Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Hülya Savaş, Eda Nur Solaklı, Filiz Göker

  • Süre: 80 DK

  • Yaş Sınırı: 13+

Dersaadet Yokuşu

Geleneksel tiyatronun şarkı ve kantolarla buluştuğu oyun, tiyatrodan ayrılmayan Rozali, Verjin ve Anika'nın hayatlarını değiştiren bir gecenin hikâyesini anlatıyor. Müzik, tutku, acı ve direnişin iç içe geçtiği yapımda şarkılar ve müzikler canlı olarak sahneleniyor.

  • Tarih: 30 Eylül Çarşamba

  • Mekan: Sekizde Sahne

  • Tür: Tiyatro / Müzikal

  • Oyuncular: Göze Şenol Varan, Madina Çokua, Seray Kanık

Sizi Tanıyorum Oyunu

Kendisiyle sorunları olan bir yazarın psikoloğuyla görüşmesinin ardından başlayan hikâye, insanın kendiyle karşılaşması üzerinden komedi, trajedi ve tuhaflıkları bir araya getiriyor. “Kendiniz bir başkası olsaydı, anlaşabilir miydiniz?” sorusundan yola çıkan oyun, izleyiciyi kendi iç dünyasına da bakmaya çağırıyor.

  • Tarih: 1 Ekim Perşembe

  • Mekan: İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Tiyatro / Komedi

  • Oyuncular: Berkay Habib, Simge Akyel, Meriç Şahin, Binali Keskin, Onur Atacan

  • Süre: 96 DK / 2 Perde

  • Yaş Sınırı: 9+

Kirli Sepeti

Dizi, film ve skeçlerde canlandırdıkları karakterlerle tanınan oyuncular, bu kez kendi hayatlarından yola çıkan hikâyelerle sahneye çıkıyor. Daha önce anlatmadıkları komik anıları canlandıran ekip, seyirciye kahkaha dolu bir gece vadediyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Tür: Tiyatro / Komedi

  • Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan 

  • Yaş Sınırı: 8+

Uçurtmanın Kuyruğu

Hayatını dış dünyadan uzak sürdüren bir adamın kapısına gelen yabancıyla birlikte geçmişi yeniden açılır. Çocukluk, baba figürü, baskı ve erkeklik kalıplarıyla yüzleşen karakterin hikâyesi, babadan oğula aktarılan yükleri sorguluyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Tiyatrolog Meisner Sahnesi

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Çağrı Turnalı, Efe Çetinel

  • Süre: 90 DK / 2 Perde

  • Yaş Sınırı: 15+

Prometheus

Yunan mitolojisinde insanlığa ateşi veren Prometheus'un insanlıkla yüzleşmesini merkezine alan tek kişilik oyun, mitolojik hikâyeyi modern bir sahne anlatımıyla ele alıyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Maske Sanat Tiyatro

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncu: Güney Hardaloğlu

  • Yaş Sınırı: 16+

Nalan

Birbirleriyle anlaşamayan ev arkadaşları Fikret ve Sinan, çareyi evlilik terapistine gitmekte buluyor. Ancak terapistin de işinde pek başarılı olmadığı bir ortamda işler karışıyor ve ortaya bolca yanlış anlaşılma üzerine kurulu bir komedi çıkıyor.

  • Tarih: 4 Ekim Pazar

  • Mekan: Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Tiyatro / Komedi

  • Oyuncu: Anıl Şeddadi, Eray Can Eşkin, Hürol Atıl, Sertaç Serin, Yiğit Mete Han, Feray Aşıcı

28 Eylül – 4 Ekim 2026: Bursa’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

28 Eylül – 4 Ekim 2026: Bursa’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

Suç ve Ceza

Fyodor Dostoyevski'nin klasik eseri, Raskolnikov ve Petroviç üzerinden suç, vicdan ve ceza kavramlarını sahneye taşıyor. İki kişilik uyarlama, insanın işlediği bir suçun ardından yaşadığı psikolojik yükü ve adalet duygusunu sorguluyor.

  • Tarih: 30 Eylül Çarşamba

  • Mekan: Çeksanat Görükle Kültür Merkezi

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: İhsan Ustaoğlu, Durancan Öz

  • Süre: 60 DK / Tek Perde

  • Yaş Sınırı: 13+

Doğaçlama Tiyatro Atölyesi

Bu interaktif gösteride sahne yalnızca oyunculara bırakılmıyor. Bir moderatör eşliğinde isteyen seyirciler doğaçlama oyunlara katılırken isteyenler de salondan izliyor; ortaya her gösteride yeniden şekillenen hikâyeler çıkıyor.

  • Tarih: 30 Eylül Çarşamba

  • Mekan: Studyou Sahne

  • Tür: Tiyatro / Doğaçlama

  • Oyuncular: Katılımcı seyirciler

Eser Yenenler ile İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğündeki gösteride seyirciler itiraflarını kağıtlara yazarak sahneye taşıyor. İtiraf Kutusu'ndan çıkan hikâyeler okunuyor ve oyuncular tarafından doğaçlama şekilde canlandırılıyor.

  • Tarih: 1 Ekim Perşembe

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Tiyatro / Komedi

  • Oyuncular: Eser Yenenler, Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan, Tolga Üyken

  • Süre: 80 DK

  • Yaş Sınırı: 16+

Gırgıriye Müzikali

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gırgıriye, Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği büyük bir müzikal olarak sahneye taşınıyor. Mahalle kültürü, Roman ezgileri, dans, aşk ve rekabet; canlı orkestra ve Anadolu Ateşi koreografileriyle bir araya geliyor.

  • Tarih: 1 Ekim Perşembe

  • Mekan: Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal / Komedi

  • Oyuncular: Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Günay Karacaoğlu, Şeyla Halis, Gülşah Saraçoğlu, Melih Ekener, Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir, Onur Ay, Ömür Göksel, Uğur Dündar, Selçuk Ural, Semiha Yankı, Defne Yalnız

  • Yaş Sınırı: 13+ 

Çalıkuşu

Reşat Nuri Güntekin'in unutulmaz romanından uyarlanan oyun, düğün günü aldatıldığını öğrenerek İstanbul'dan Anadolu'ya giden Feride'nin hikâyesini anlatıyor. Genç kadının öğretmenlik yaparak kendi hayatını kurma çabası, büyüme ve olgunlaşma süreciyle birlikte sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Studyou Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

Gece Yarısı Kütüphanesi

Gece Yarısı Kütüphanesi, tiyatro sahnesine uyarlanan hikayesiyle seyirci karşısına çıkıyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Studyou Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncu: Belirtilmemiş

  • Yaş Sınırı: 8+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali'nin romanından uyarlanan oyun, Macide ile Ömer'in ilişkisi üzerinden sevgi, yalnızlık ve insanın kendi içindeki karanlıkla mücadelesini anlatıyor. Macide'nin Ömer'e duyduğu güvenin zamanla sarsılması, genç kadının kendi gücünü keşfetmesine uzanan bir hikâyeye dönüşüyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Studyou Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

Kürk Mantolu Madonna

Raif Efendi'nin yıllarca sakladığı kara kaplı defter, geçmişte yaşadığı aşkın ve yalnızlığın izlerini ortaya çıkarıyor. Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri, imkânsız bir aşkın ve içe kapanmış bir hayatın hikâyesini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Studyou Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

Hamlet

Cezaevinde bulduğu bir kitapla kendi hayatı arasında bağ kuran karakterin trajikomik hikâyesini anlatan oyun, Shakespeare'in Hamlet'ine farklı bir açıdan yaklaşıyor. Tek kişilik yapım, karakterin yaşadığı içsel çatışmaları kısa ve yoğun bir anlatımla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma

  • Mekan: Aspera Sahne

  • Tür: Tiyatro / Trajikomedi

  • Oyuncu: Alper BOĞATEMÜR

  • Süre: 50 DK

Frida Kahlo Oyunu

Frida Kahlo'nun hayatındaki aşk, acı, öfke ve Diego Rivera ile olan ilişkisini merkeze alan tek kişilik oyun, ünlü ressamın iç dünyasını sahneye taşıyor. Frida'nın kendi sözlerinden ve duygularından beslenen performansta ressamın hayatındaki kırılmalar ön plana çıkıyor.

  • Tarih: 3 Kasım Salı

  • Mekan: Çeksanat Görükle Kültür Merkezi

  • Tür: Tiyatro / Biyografi

  • Oyuncu: Günay Turgut

  • Yaş Sınırı: 10+

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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