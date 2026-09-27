28 Eylül – 4 Ekim 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Nokta

Tek kişilik bir beden arşivi olarak kurgulanan oyun, unutulmuş hikâyeleri, farklı coğrafyaları ve kadın hafızasını beden, müzik ve anlatı üzerinden sahneye taşıyor. Geçmiş, kültür ve kişisel kırılmalar arasında dolaşan eser, seyirciyi bir hafıza yolculuğuna çıkarıyor.

Tarih: 28 Eylül Pazartesi

Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncu: Özge Arslan

Yaş Sınırı: 13+

İki Kadın

Bir kadının kendisine tecavüz eden adamı öldürmesinin ardından cezaevinde adamın eşiyle kurduğu sıra dışı ilişkiyi anlatan oyun, iki kadının geçmişleri ve yaşadıkları üzerinden çarpıcı bir hikâye sunuyor.

Tarih: 29 Eylül Salı

Mekan: Maske Sanat Tiyatro

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: Sude Keskin, Aslı Dumral

Yaş Sınırı: 16+

Sunay Akın - Memleket Kumaşı

Sunay Akın, Memleket Kumaşı adlı gösterisinde edebiyat ve tarihi buluşturarak Türkiye'nin bilinmeyen insan hikâyelerini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyor. Gülümseten ve düşündüren öyküler, seyirciyi memleketin farklı renklerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 29 Eylül Salı

Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tür: Tiyatro / Anlatı

Oyuncu: Sunay Akın

Yaş Sınırı: 6+

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Üç kuşaktan üç kadının hikâyesini aynı sahnede buluşturan oyun, anneanne, anne ve kızın kendi yollarını çizerken yaşadığı çatışmaları ve kadınların var olma mücadelesini anlatıyor. Üç farklı hayat, kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyeler üzerinden kesişiyor.

Tarih: 30 Eylül Çarşamba

Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: Hülya Savaş, Eda Nur Solaklı, Filiz Göker

Süre: 80 DK

Yaş Sınırı: 13+

Dersaadet Yokuşu

Geleneksel tiyatronun şarkı ve kantolarla buluştuğu oyun, tiyatrodan ayrılmayan Rozali, Verjin ve Anika'nın hayatlarını değiştiren bir gecenin hikâyesini anlatıyor. Müzik, tutku, acı ve direnişin iç içe geçtiği yapımda şarkılar ve müzikler canlı olarak sahneleniyor.

Tarih: 30 Eylül Çarşamba

Mekan: Sekizde Sahne

Tür: Tiyatro / Müzikal

Oyuncular: Göze Şenol Varan, Madina Çokua, Seray Kanık

Sizi Tanıyorum Oyunu

Kendisiyle sorunları olan bir yazarın psikoloğuyla görüşmesinin ardından başlayan hikâye, insanın kendiyle karşılaşması üzerinden komedi, trajedi ve tuhaflıkları bir araya getiriyor. “Kendiniz bir başkası olsaydı, anlaşabilir miydiniz?” sorusundan yola çıkan oyun, izleyiciyi kendi iç dünyasına da bakmaya çağırıyor.

Tarih: 1 Ekim Perşembe

Mekan: İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tür: Tiyatro / Komedi

Oyuncular: Berkay Habib, Simge Akyel, Meriç Şahin, Binali Keskin, Onur Atacan

Süre: 96 DK / 2 Perde

Yaş Sınırı: 9+

Kirli Sepeti

Dizi, film ve skeçlerde canlandırdıkları karakterlerle tanınan oyuncular, bu kez kendi hayatlarından yola çıkan hikâyelerle sahneye çıkıyor. Daha önce anlatmadıkları komik anıları canlandıran ekip, seyirciye kahkaha dolu bir gece vadediyor.

Tarih: 2 Ekim Cuma

Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tür: Tiyatro / Komedi

Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Yaş Sınırı: 8+

Uçurtmanın Kuyruğu

Hayatını dış dünyadan uzak sürdüren bir adamın kapısına gelen yabancıyla birlikte geçmişi yeniden açılır. Çocukluk, baba figürü, baskı ve erkeklik kalıplarıyla yüzleşen karakterin hikâyesi, babadan oğula aktarılan yükleri sorguluyor.

Tarih: 2 Ekim Cuma

Mekan: Tiyatrolog Meisner Sahnesi

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: Çağrı Turnalı, Efe Çetinel

Süre: 90 DK / 2 Perde

Yaş Sınırı: 15+

Prometheus

Yunan mitolojisinde insanlığa ateşi veren Prometheus'un insanlıkla yüzleşmesini merkezine alan tek kişilik oyun, mitolojik hikâyeyi modern bir sahne anlatımıyla ele alıyor.

Tarih: 2 Ekim Cuma

Mekan: Maske Sanat Tiyatro

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncu: Güney Hardaloğlu

Yaş Sınırı: 16+

Nalan

Birbirleriyle anlaşamayan ev arkadaşları Fikret ve Sinan, çareyi evlilik terapistine gitmekte buluyor. Ancak terapistin de işinde pek başarılı olmadığı bir ortamda işler karışıyor ve ortaya bolca yanlış anlaşılma üzerine kurulu bir komedi çıkıyor.