Fatih Altaylı'dan Fatma Betül Sayan Kaya Yazısı: "25 Milyar Doların 45 Milyonu Eski Bakan'dan Çıktı"

Altaylı, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili iddiasını ilk duyduğunda bunun asılsız çıkacağını düşündüğünü anlatarak 'Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Partili eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiayı ortaya atınca, ne yalan söyleyeyim 'Yine altı boş bir iddia çıkacak ve bir araba tazminat ödemek zorunda kalacak' diye düşündüm' ifadelerini kullandı. Bu düşüncesinin arkasında Kaya'nın geçmişi olduğunu belirten Altaylı, 'Fatma Betül Sayan Kaya da öyle vasıfsız biri değildi. Bilkent Üniversitesi'nde burslu olarak okumuş, elektronik mühendisi olmuş, okulu derece ile bitirmişti. Ardından, tıp fakültesinden mezun olmuş, 28 yaşında AK Parti saflarında siyasete katılmış, 35 gibi genç sayılabilecek bir yaşta bu ülkenin bakanlık koltuğuna oturmuştu. Üstelik sadece kendisi değil, ailesinin de pek çok ferdi memleketin önemli makamlarında oturuyordu' diye yazdı.