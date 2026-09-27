Fatih Altaylı'dan Fatma Betül Sayan Kaya Yazısı: "25 Milyar Doların 45 Milyonu Eski Bakan'dan Çıktı"
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması sürecinde AK Parti'deki görevlerinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya geniş yer ayırdı. Altaylı, iddialar ilk ortaya atıldığında ne düşündüğünü anlatırken kafasındaki asıl sorunun ise henüz cevapsız olduğunu yazdı.
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Altaylı ilk duyduğunda iddiaya inanmadığını yazdı.
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Altaylı'ya göre beş ayda yüzde 2 bin kazanç.
"Gerisi nereden çıkacak" diye sordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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