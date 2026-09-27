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Fatih Altaylı'dan Fatma Betül Sayan Kaya Yazısı: "25 Milyar Doların 45 Milyonu Eski Bakan'dan Çıktı"

Fatih Altaylı'dan Fatma Betül Sayan Kaya Yazısı: "25 Milyar Doların 45 Milyonu Eski Bakan'dan Çıktı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 17:27
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması sürecinde AK Parti'deki görevlerinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya geniş yer ayırdı. Altaylı, iddialar ilk ortaya atıldığında ne düşündüğünü anlatırken kafasındaki asıl sorunun ise henüz cevapsız olduğunu yazdı.

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Altaylı ilk duyduğunda iddiaya inanmadığını yazdı.

Altaylı ilk duyduğunda iddiaya inanmadığını yazdı.

Altaylı, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili iddiasını ilk duyduğunda bunun asılsız çıkacağını düşündüğünü anlatarak 'Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Partili eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiayı ortaya atınca, ne yalan söyleyeyim 'Yine altı boş bir iddia çıkacak ve bir araba tazminat ödemek zorunda kalacak' diye düşündüm' ifadelerini kullandı. Bu düşüncesinin arkasında Kaya'nın geçmişi olduğunu belirten Altaylı, 'Fatma Betül Sayan Kaya da öyle vasıfsız biri değildi. Bilkent Üniversitesi'nde burslu olarak okumuş, elektronik mühendisi olmuş, okulu derece ile bitirmişti. Ardından, tıp fakültesinden mezun olmuş, 28 yaşında AK Parti saflarında siyasete katılmış, 35 gibi genç sayılabilecek bir yaşta bu ülkenin bakanlık koltuğuna oturmuştu. Üstelik sadece kendisi değil, ailesinin de pek çok ferdi memleketin önemli makamlarında oturuyordu' diye yazdı.

Altaylı'ya göre beş ayda yüzde 2 bin kazanç.

Altaylı'ya göre beş ayda yüzde 2 bin kazanç.

Altaylı, Zeynel Emre'nin iddiasındaki rakamları dolar bazında hesaplayarak 'Öyle ya, hangi izan ve ahlak sahibi insan nisan ayında 1 milyon 432 bin dolar yatırıp, eylül ayında 28 milyon dolar olarak parasını geri alabilirdi. Dolar bazında 5 ayda yüzde 2000 kazanç elde eder ve bunun ahlaki olduğunu düşünebilirdi. Fatma B. Sayan Kaya'nın getirisi tam buydu. Zeynel Emre'nin iddiasına göre, 63 milyon TL koymuş, 5 ay sonra 1 milyar 344 milyon TL geri almıştı' dedi. Kaya'nın eşine ilişkin iddiaya da değinen Altaylı, eşinin nisanda 99 milyon lira yatırıp eylülde 826 milyon lirayla çıktığını, bunun dolar karşılığının ise 2 milyon 250 bin dolardan 17 milyon 210 bin dolara çıkmak anlamına geldiğini yazdı. Altaylı'ya göre bu çıkış, fon batmadan hemen önce yapıldı ve eşi 5 ayda parasını dolar bazında 7'ye katladı.

"Gerisi nereden çıkacak" diye sordu.

"Gerisi nereden çıkacak" diye sordu.

Kaya'nın herhangi bir açıklama yapmadan istifa ettiğini hatırlatan Altaylı, mal varlığının dondurulduğunun konuşulduğunu da yazdı. Yazısını fon soruşturmasının bütününe dair bir soruyla bağlayan Altaylı, 'Şimdi herkesin kafasında şu soru var. 'Sadece Fatma Betül Sayan Kaya mı yapmıştır bu işi? Başka kimler böyle servet edindi?' Öyle ya, bahsedilen para 25 milyar dolar. Fatma Betül Kaya'dan 45 milyon doları çıktı. Gerisi nereden çıkacak! Çıkacak mı!' ifadelerini kullandı. Kaya ise iddialar ortaya atıldıktan sonra kendisine ulaşan Notbir'e yalnızca 'Müsait değilim' yanıtını vermişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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