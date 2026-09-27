Melis Sandal Kimdir? Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Sandal Kaç Yaşında, Nereli?
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Butik sahibi Melis Sütşurup Sandal, 2022'de şarkıcı Mustafa Sandal'la evlendikten sonra magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Sandal'ın adı, bu kez gazeteci Yiğit Uzun'un ortaya attığı 11 milyar liralık fon iddiasıyla konuşuluyor.
Peki Melis Sandal kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Melis Sandal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Melis Sandal'ın Adı Fon İddiasında Neden Geçti?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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