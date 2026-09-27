Melis Sandal Kimdir? Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Sandal Kaç Yaşında, Nereli?

Fon soruşturması sürerken gazeteci Yiğit Uzun, Sandal'ın son üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığını öne sürdü. Uzun, sosyal medya paylaşımında 'Mustafa Sandal, eşiniz Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?' diye sordu.

Uzun, ardından Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradığını aktardı. Uzun'un aktardığına göre Önal, 'Evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır' dedi. Melis Sandal'dan ise konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama henüz gelmedi.