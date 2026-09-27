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Melis Sandal Kimdir? Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Sandal Kaç Yaşında, Nereli?

Melis Sandal Kimdir? Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Sandal Kaç Yaşında, Nereli?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 17:29
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Butik sahibi Melis Sütşurup Sandal, 2022'de şarkıcı Mustafa Sandal'la evlendikten sonra magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Sandal'ın adı, bu kez gazeteci Yiğit Uzun'un ortaya attığı 11 milyar liralık fon iddiasıyla konuşuluyor.

Peki Melis Sandal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Melis Sandal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Melis Sandal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Mustafa Sandal ile dünya evine giren Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibi. Sütşurup'un önceki evliliğinden bir de erkek çocuğu var. Çift, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

Melis Sandal Kaç Yaşında?

Sandal 1989 doğumlu. 2026 itibariyle 37 yaşında.

Melis Sandal Nereli?

Sandal'ın doğum yeri İstanbul olarak biliniyor.

Melis Sandal'ın Adı Fon İddiasında Neden Geçti?

Melis Sandal'ın Adı Fon İddiasında Neden Geçti?

Fon soruşturması sürerken gazeteci Yiğit Uzun, Sandal'ın son üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığını öne sürdü. Uzun, sosyal medya paylaşımında 'Mustafa Sandal, eşiniz Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?' diye sordu.

Uzun, ardından Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradığını aktardı. Uzun'un aktardığına göre Önal, 'Evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır' dedi. Melis Sandal'dan ise konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama henüz gelmedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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