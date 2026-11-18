Kişilik Testi: Krep mi Pankek mi?
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Kahvaltı tercihlerin, tatlı krizlerin ve küçük alışkanlıkların kişiliğin hakkında düşündüğünden çok daha fazlasını anlatıyor olabilir! Kimileri incecik, hafif ve zarif bir krebin peşinden giderken kimileri bol malzemeli, pofuduk ve doyurucu pankeklerden vazgeçemiyor. Peki senin damak zevkin hangi karakteri yansıtıyor?
Hangisini seçersin?
Krep: Zarif, Özgür ve İnce Ruhlu Birisin!
Pankek: Enerjik, Sıcakkanlı ve Hayatın Tadını Çıkaran Birisin!
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