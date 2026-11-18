Türkiye'ye de Uçan Havayolu Devi 240 Bin Koltuğu İptal Etti
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İngiltere merkezli havayolu ve paket tatil şirketi Jet2, uçak yakıtındaki fiyat artışı nedeniyle kış sezonu kapasitesinden 240 bin koltuğu çıkardı. Şirket, rekor sayıda yolcu taşımasına rağmen mali yılın ilk yarısında faaliyet kârının yüzde 18 eridiğini açıkladı. Yakıt piyasasındaki belirsizlik yüzünden yılın tamamına ilişkin kâr tahmini de paylaşılmadı.
Yolcu sayısı 15,4 milyona çıktı, faaliyet kârı 588 milyon sterline geriledi
Kış sezonu için 5,7 milyon koltuk planlandı, yakıt ihtiyacının yüzde 91'i sabitlendi.
Türkiye'ye de uçuyor. 21 milyon koltuk satışa sunuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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