Şirketin 30 Eylül'de tamamlanan altı aylık dönem bilançosu, havacılık sektöründeki çelişkili tabloyu tüm açıklığıyla ortaya koydu. Jet2'nin faaliyet kârı, bir yıl önceki 715,2 milyon sterlinlik seviyeden 588,3 milyon sterline indi. Aynı dönemde gelirler yüzde 5 artarak 5,63 milyar sterline ulaştı; ancak vergi öncesi kâr yüzde 19 düşüşle 652,2 milyon sterlinde kaldı. Hisse başına temel kazanç da yüzde 11 azalarak 266,1 peniye geriledi.

Kâğıt üzerinde işler yolunda görünüyordu. Taşınan yolcu sayısı yüzde 9 artışla 15,4 milyona ulaştı ve bu büyümenin 5 puanlık kısmı Londra Gatwick Havalimanı'ndaki operasyonlardan geldi. Koltuk doluluk oranı ise fiyatlama stratejisinin de etkisiyle 1,5 puan yükselerek yüzde 89,7'ye çıktı.

Asıl sorun bilet gelirlerinde ortaya çıktı. Yalnızca uçak bileti alan yolcu sayısı yüzde 20 artsa da tek yön uçuş başına ortalama gelir yüzde 14 düşerek 104,82 sterline indi. Paket tatil tarafında ise müşteri sayısı yüzde 4 artışla 4,91 milyona yükselirken ortalama paket fiyatı yüzde 1 artışla 945 sterlin oldu.