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Uçak Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Havayolu Şirketleri Bu Hizmetleri Birer Birer Kaldırıyor!

Uçak Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Havayolu Şirketleri Bu Hizmetleri Birer Birer Kaldırıyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 14:45
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Uçak bileti alırken uygun fiyatlı bir sefer bulduğumuza seviniyoruz ancak ödeme aşamasına geldiğimizde karşımıza bambaşka bir tutar çıkabiliyor. Koltuk seçimi, bagaj ve uçakta yemek gibi hizmetler için ek ücret ödemek artık pek çok yolcunun alıştığı bir durum. Oysa geçmişte standart bir uçak biletine dahil olan bazı hizmetler, bugün yalnızca belirli bilet paketlerinde sunuluyor. British Airways, Ryanair ve KLM gibi havayolu şirketleri de son yıllarda uçak içindeki bazı uygulamalarını değiştirdi. Gelin eskiye göre neler değişti birlikte görelim…

Kaynak: Daily Mail

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Uçaklarda Ücretsiz Yiyecek ve İçecek Dönemi Değişiyor

Uçaklarda Ücretsiz Yiyecek ve İçecek Dönemi Değişiyor

Eskiden uçak yolculuğunun küçük keyiflerinden biri, koltuğunuza yerleştikten sonra ikram arabasının gelmesini beklemekti. Özellikle uzun uçuşlarda yemek ve içecek servisi, yolculuğun alışılmış bir parçasıydı. Ancak bugün pek çok havayolu şirketi, özellikle kısa mesafeli uçuşlarda yiyecek ve içecekleri ayrı ücretlendiriyor. Böylece yolcular biletlerini daha uygun fiyata alabilse de uçakta yemek istediklerinde ekstra ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

Bu değişimin son örneklerinden biri Hollandalı havayolu şirketi KLM. Şirket, 25 Ekim 2026’dan itibaren Avrupa uçuşlarında yeni bir ikram sistemine geçeceğini açıkladı. Yolculara ücretsiz küçük atıştırmalıklar ve belirli içecekler sunulmaya devam edilecek ancak daha kapsamlı yemekler ücretli olarak satın alınabilecek. Üstelik bazı yemeklerin uçuştan önce sipariş edilmesi de mümkün olacak. Dolayısıyla ücretsiz ikramlar tamamen ortadan kalkmasa da yolcuların alıştığı hizmetlerin kapsamı değişiyor.

Koltuk Seçmek Bile Ekstra Ücret Gerektirebiliyor

Koltuk Seçmek Bile Ekstra Ücret Gerektirebiliyor

Uçak yolculuğuna ailenizle veya arkadaşlarınızla çıkıyorsanız yan yana oturmak isteyebilirsiniz. Ancak özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinde bunun için ayrıca ödeme yapmanız gerekebiliyor. Ryanair, easyJet ve Wizz Air gibi şirketler, belirli koltukları seçmek isteyen yolculara ücretli seçenekler sunuyor. Ek ödeme yapmayan yolcuların koltukları ise genellikle sistem tarafından belirleniyor.

Bu durum özellikle birlikte seyahat eden kişiler için can sıkıcı olabiliyor. Çünkü aynı rezervasyonla alınan biletler, her zaman yan yana oturulacağını garanti etmiyor. Pencere kenarında oturmak veya daha geniş diz mesafesine sahip bir koltuk seçmek de biletin toplam maliyetini artırabiliyor. Bu nedenle uçuş rezervasyonu yaparken yalnızca ilk gördüğünüz bilet fiyatına değil, koltuk seçiminin hangi koşullarda sunulduğuna da bakmak gerekiyor.

Bazı Uçaklarda Koltuklar Artık Geriye Yatırılamıyor

Bazı Uçaklarda Koltuklar Artık Geriye Yatırılamıyor

Özellikle uzun yolculuklarda koltuğu biraz geriye yatırabilmek, rahat bir uçuş için önemli olabiliyor. Ancak bazı havayolu şirketleri, uçakların bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla hareket etmeyen koltukları tercih ediyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Ryanair. Şirket, 2004 yılında maliyetlerini düşürmek için koltukların geriye yatırılabilen mekanizmalarından vazgeçme kararı aldı.

Bu tercihin arkasında koltukların daha kolay temizlenmesi, bakım gerektiren parçaların azaltılması ve uçakların yeni seferlere daha hızlı hazırlanması gibi nedenler bulunuyor. Son yıllarda başka şirketler de daha hafif ve ince koltuk tasarımlarına yöneliyor. Ancak bu durum, bütün uçaklarda diz mesafesinin azaldığı veya her havayolunun aynı koltukları kullandığı anlamına gelmiyor. Yolcuların konforu, uçak modeline ve satın alınan bilet sınıfına göre değişebiliyor.

Bagaj Hakkı Uçak Biletinden Ayrı Ücretlendirilebiliyor

Bagaj Hakkı Uçak Biletinden Ayrı Ücretlendirilebiliyor

Tatile çıkarken valiz hazırlamak başlı başına bir uğraşken bir de havayolu şirketlerinin bagaj kurallarını kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bazı biletler yalnızca koltuk altına sığabilecek küçük bir çantayı kapsarken kabin valizi veya uçak altına verilecek bagaj için ek ücret istenebiliyor. Üstelik bagajın boyut ve ağırlık sınırları da şirketlere göre değişiyor. Bu nedenle aynı valizle bir havayolunda sorunsuz seyahat ederken başka bir şirkette ek ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Özellikle ekonomik biletlerde bagaj hakkının ayrı satılması, başlangıçta uygun görünen uçuşların toplam maliyetini artırabiliyor. Havalimanına geldikten sonra bagajın izin verilen ölçülerden büyük olduğunun anlaşılması ise daha yüksek ücretlerle karşılaşmanıza yol açabiliyor. Seyahat planı yaparken uçuşun toplam maliyetini görmek için bagaj seçeneklerini rezervasyon sırasında kontrol etmekte fayda var.

Uçaklardaki Dergiler ve Eğlence Ekranları da Azalıyor

Uçaklardaki Dergiler ve Eğlence Ekranları da Azalıyor

Bir zamanlar uçak koltuğunun önündeki cepte dergiler ve gazeteler bulmak oldukça sıradandı. Yolcular, özellikle uzun uçuşlarda bu yayınları okuyarak vakit geçirebiliyordu. Ancak dijital içeriklerin yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok havayolu şirketi basılı yayınlarını azaltmaya başladı. British Airways’in uzun yıllardır yayımladığı High Life dergisi de artık ağırlıklı olarak dijital ortamda okurlarla buluşuyor. Basılı yayınlar tamamen ortadan kalkmış değil ancak geçmişteki kadar yaygın dağıtılmıyor.

Benzer bir değişim uçak içi eğlence sistemlerinde de yaşanıyor. Özellikle kısa mesafeli uçuşlarda koltuk arkası ekranlar her uçakta bulunmuyor. Bazı havayolu şirketleri, yolcuların film ve dizileri kendi telefonlarından veya tabletlerinden izlemesine olanak tanıyan sistemler geliştiriyor. British Airways de 2025 yılında belirli uzun mesafeli uçuşlarında yolcuların kendi cihazlarını kullanmasına yönelik bir sistem denedi. Böylece uçak içi eğlence anlayışı da kişisel cihazların daha fazla kullanıldığı bir yapıya dönüşüyor.

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British Airways Koltuklardaki Küçük Bir Ayrıntıdan Bile Vazgeçti

British Airways Koltuklardaki Küçük Bir Ayrıntıdan Bile Vazgeçti

Havayolu şirketlerinin tasarruf yöntemleri yalnızca yemek veya bagaj gibi büyük hizmetlerle sınırlı değil. British Airways, Mayıs 2026’da Avrupa uçuşlarındaki Club Europe business class koltuklarında kullanılan kumaş başlık örtülerini kaldırdı. İlk bakışta oldukça küçük görünen bu değişiklik, yolculara sunulan konfor ayrıntılarının da yeniden değerlendirildiğini gösteriyor.

Şirket, kararın operasyonel süreçleri kolaylaştırmak, uçuşların zamanında gerçekleştirilmesini desteklemek ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla alındığını belirtti. Ancak bazı yolcular, özellikle daha yüksek ücret ödedikleri business class kabininde bu tür ayrıntıların korunması gerektiğini düşünüyor. Koltukların temel özellikleri değişmese de küçük konfor unsurlarının kaldırılması, havayolu şirketlerinin hizmet anlayışı hakkında tartışmaları beraberinde getiriyor.

Ücretsiz Su ve Yolculuk Setleri de Her Uçuşta Bulunmuyor

Ücretsiz Su ve Yolculuk Setleri de Her Uçuşta Bulunmuyor

Uzun mesafeli uçuşlarda yolculara verilen küçük bakım setlerini hatırlıyor musunuz? İçlerinde göz maskesi, çorap, diş fırçası ve çeşitli kişisel bakım ürünleri bulunan bu paketler, geçmişte bazı ekonomi sınıfı uçuşlarında da sunuluyordu. Günümüzde ise bu tür setler daha çok premium ekonomi, business ve birinci sınıf yolcularına veriliyor. Ekonomi sınıfında seyahat edenler, ihtiyaç duydukları ürünleri çoğu zaman yanlarında getirmek zorunda kalıyor.

Şirketlerin azaltmaya çalıştığı bir diğer ürün de tek kullanımlık su şişeleri. British Airways, 2025 yılında bazı uzun mesafeli uçuşlarında yolculara dağıtılan bireysel su şişelerini kaldırmayı denedi ancak gelen tepkiler üzerine uygulamadan vazgeçti. Bu örnek, her tasarruf kararının kalıcı olmadığını da gösteriyor. Havayolu şirketleri maliyetleri azaltmaya çalışırken yolcuların hangi hizmetlerden vazgeçmeye hazır olduğunu da hesaba katmak zorunda kalıyor.

Peki Havayolu Şirketleri Neden Bu Hizmetleri Kaldırıyor?

Peki Havayolu Şirketleri Neden Bu Hizmetleri Kaldırıyor?

Daily Mail’e konuşan uzmanlara göre havayolu şirketlerinin bu kararlarında artan yakıt, personel ve havalimanı maliyetleri önemli rol oynuyor. Özellikle düşük fiyatlı biletlerle rekabet eden şirketler, başlangıç ücretlerini mümkün olduğunca düşük tutmak için bazı hizmetleri ayrı satmayı tercih ediyor. Böylece yalnızca temel ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen yolcularla daha fazla konfor arayanlar farklı fiyatlarla seyahat edebiliyor.

Ancak bu sistemin yolcular açısından her zaman avantajlı olduğu söylenemez. AirAdvisor CEO’su Anton Radchenko, uygun fiyatlı bir bilet bulduktan sonra bagaj, koltuk ve yiyecek için ek ödeme yapmanın yolculuğu beklenenden pahalı hâle getirebildiğine değiniyor. Bu nedenle asıl önemli olan, bir biletin ilk bakışta ne kadar ucuz göründüğünden çok bütün hizmetler eklendiğinde toplam ne kadara mal olduğu.

Avrupa Birliği’nde Yolcu Hakları İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Avrupa Birliği’nde Yolcu Hakları İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Havayolu şirketlerinin ek ücret politikaları tartışılırken Avrupa Birliği de yolcu haklarına ilişkin yeni kurallar hazırladı. 23 Ekim 2027’den itibaren uygulanacak düzenlemede, özellikle bagaj ücretlerinin daha şeffaf gösterilmesi ve ailelerin birlikte seyahat etmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Yeni kurallara göre 14 yaşından küçük çocukların yanlarında seyahat eden ebeveynleri veya refakatçileriyle ek koltuk ücreti ödemeden oturabilmesi sağlanacak.

Bagaj konusunda ise önemli bir ayrıntı bulunuyor. Düzenleme, her biletin ücretsiz büyük kabin valizi içermesini zorunlu kılmıyor. Bunun yerine havayolu şirketlerinin el bagajını da kapsayan fiyatları açık şekilde göstermesi ve yolcuların farklı teklifleri karşılaştırabilmesi amaçlanıyor. Böylece bilet arama ekranında uygun görünen bir uçuşun, ek hizmetler dahil edildiğinde ne kadara mal olacağı daha anlaşılır hâle gelecek.

Kısacası uçak yolculuklarında geçmişte alıştığımız bazı hizmetler artık standart biletlerin bir parçası olmayabiliyor. Ancak bu değişiklikler bütün havayolu şirketlerinde ve uçuşlarda aynı şekilde uygulanmıyor. Bu nedenle bilet alırken yalnızca fiyatı değil, hangi hizmetlerin dahil olduğunu da kontrol etmek gerekiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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