Uçak Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Havayolu Şirketleri Bu Hizmetleri Birer Birer Kaldırıyor!

Eskiden uçak yolculuğunun küçük keyiflerinden biri, koltuğunuza yerleştikten sonra ikram arabasının gelmesini beklemekti. Özellikle uzun uçuşlarda yemek ve içecek servisi, yolculuğun alışılmış bir parçasıydı. Ancak bugün pek çok havayolu şirketi, özellikle kısa mesafeli uçuşlarda yiyecek ve içecekleri ayrı ücretlendiriyor. Böylece yolcular biletlerini daha uygun fiyata alabilse de uçakta yemek istediklerinde ekstra ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

Bu değişimin son örneklerinden biri Hollandalı havayolu şirketi KLM. Şirket, 25 Ekim 2026’dan itibaren Avrupa uçuşlarında yeni bir ikram sistemine geçeceğini açıkladı. Yolculara ücretsiz küçük atıştırmalıklar ve belirli içecekler sunulmaya devam edilecek ancak daha kapsamlı yemekler ücretli olarak satın alınabilecek. Üstelik bazı yemeklerin uçuştan önce sipariş edilmesi de mümkün olacak. Dolayısıyla ücretsiz ikramlar tamamen ortadan kalkmasa da yolcuların alıştığı hizmetlerin kapsamı değişiyor.