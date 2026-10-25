Uçak Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Havayolu Şirketleri Bu Hizmetleri Birer Birer Kaldırıyor!
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Uçak bileti alırken uygun fiyatlı bir sefer bulduğumuza seviniyoruz ancak ödeme aşamasına geldiğimizde karşımıza bambaşka bir tutar çıkabiliyor. Koltuk seçimi, bagaj ve uçakta yemek gibi hizmetler için ek ücret ödemek artık pek çok yolcunun alıştığı bir durum. Oysa geçmişte standart bir uçak biletine dahil olan bazı hizmetler, bugün yalnızca belirli bilet paketlerinde sunuluyor. British Airways, Ryanair ve KLM gibi havayolu şirketleri de son yıllarda uçak içindeki bazı uygulamalarını değiştirdi. Gelin eskiye göre neler değişti birlikte görelim…
Kaynak: Daily Mail
Uçaklarda Ücretsiz Yiyecek ve İçecek Dönemi Değişiyor
Koltuk Seçmek Bile Ekstra Ücret Gerektirebiliyor
Bazı Uçaklarda Koltuklar Artık Geriye Yatırılamıyor
Bagaj Hakkı Uçak Biletinden Ayrı Ücretlendirilebiliyor
Uçaklardaki Dergiler ve Eğlence Ekranları da Azalıyor
British Airways Koltuklardaki Küçük Bir Ayrıntıdan Bile Vazgeçti
Ücretsiz Su ve Yolculuk Setleri de Her Uçuşta Bulunmuyor
Peki Havayolu Şirketleri Neden Bu Hizmetleri Kaldırıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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