Döner Fiyatı Uçak Biletinden Daha Pahalı! İstanbul Havalimanı'nda Döner Fiyatı 3 Bin Liraya Yaklaştı

Pahalılık yalnızca gurme menülerle sınırlı değil. Aynı şubenin Mix Menüler panosunda Tombik Döner Mix Menü 1.750, Paşa Porsiyon Mix Menü 1.845, Summer Mix Menü 2.155 ve Kaşarlı Dürüm Dessert Menü 2.235 lira olarak görünüyor. Fotoğraflarda daha uygun fiyatlı Tombik Döner Menü (1.570 lira) ve Kaşarlı Dürüm Menü (1.705 lira) de seçilebiliyor.

Havalimanlarındaki yeme-içme fiyatları son haftalarda sık sık gündeme geliyor. Evrensel'in 15 Eylül'de aktardığına göre yine Sabiha Gökçen'de bir pet şişe su 380 liraya satılırken, yolcular güvenlik kontrolünden geçtikten sonra başka seçenekleri olmadığını belirterek tepki göstermiş, temel ihtiyaç ürünleri için düzenleme talep edilmişti.