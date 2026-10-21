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Döner Fiyatı Uçak Biletinden Daha Pahalı! İstanbul Havalimanı'nda Döner Fiyatı 3 Bin Liraya Yaklaştı

Döner Fiyatı Uçak Biletinden Daha Pahalı! İstanbul Havalimanı'nda Döner Fiyatı 3 Bin Liraya Yaklaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 09:27 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 09:49
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İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir döner zincirinin menü fiyatları sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan görsellere göre en pahalı menü 2 bin 995 liraya satılıyor; gurme menülerin en ucuzu bile 2 bin lirayı aşıyor.

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Havalimanındaki tavuk döner menüsünün etiketi 2 bin 995 liraya kadar çıkıyor.

Havalimanındaki tavuk döner menüsünün etiketi 2 bin 995 liraya kadar çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan menü görsellerine göre ünlü zincir markanın İstanbul Havalimanı'ndaki şubesinde 'Gurme Menüler' başlığı altında listelenen seçenekler 2 bin liranın altına inmiyor. Dolu Dolu Mix Menü 2.995, Süper Menü 2.930, Çılgın Dürüm Dessert Menü 2.635 liradan satılıyor.

Listenin geri kalanında Tavuk Döner İskender Menü 2.140, Pilav Üstü Döner Menü ise 2.040 lira etiketiyle yer alıyor. Fiyat paneline bakan kullanıcılar, özellikle tavuk gibi yaygın tüketilen bir ürünün bu rakamlara çıkmasına tepki gösterdi.

Ancak mix menülerde de rakamlar 1.750 liradan 2.235 liraya uzanıyor.

Ancak mix menülerde de rakamlar 1.750 liradan 2.235 liraya uzanıyor.

Pahalılık yalnızca gurme menülerle sınırlı değil. Aynı şubenin Mix Menüler panosunda Tombik Döner Mix Menü 1.750, Paşa Porsiyon Mix Menü 1.845, Summer Mix Menü 2.155 ve Kaşarlı Dürüm Dessert Menü 2.235 lira olarak görünüyor. Fotoğraflarda daha uygun fiyatlı Tombik Döner Menü (1.570 lira) ve Kaşarlı Dürüm Menü (1.705 lira) de seçilebiliyor.

Havalimanlarındaki yeme-içme fiyatları son haftalarda sık sık gündeme geliyor. Evrensel'in 15 Eylül'de aktardığına göre yine Sabiha Gökçen'de bir pet şişe su 380 liraya satılırken, yolcular güvenlik kontrolünden geçtikten sonra başka seçenekleri olmadığını belirterek tepki göstermiş, temel ihtiyaç ürünleri için düzenleme talep edilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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