Orta Doğu'nun En Zengin Aileleri Açıklandı: Türkiye'den 11 İsim Listede, Toplam Servetleri 53,2 Milyar Dolar

Listenin ilk 30'una giren Türk isimlerden biri de 5,2 milyar dolarla 25. sıradaki Bayraktar ailesi oldu. Aileyi hemen ardından 5,1 milyar dolarlık servetle Murat Ülker takip ediyor.

Aradaki fark yalnızca 100 milyon dolar olduğu için iki isim sıralamada arka arkaya yer aldı.