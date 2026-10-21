Orta Doğu'nun En Zengin Aileleri Açıklandı: Türkiye'den 11 İsim Listede, Toplam Servetleri 53,2 Milyar Dolar
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Forbes'un 10 Ekim 2026 tarihli anlık servet tahminlerine dayanan Orta Doğu'nun en zengin aileleri ve iş insanları listesi açıklandı. Sekiz ülkeden isimlerin yer aldığı sıralamanın toplam serveti 361,9 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'den 11 isim ve aile listeye girdi. Bu isimlerin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
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Listede Türkiye'nin en üst sırasında 10,7 milyar dolarla Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı.
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Koç ailesi 7,4 milyar dolarla 11., Şahenk ailesi 6,9 milyar dolarla 16. sıraya yerleşti.
Zirvede İsrailli Ofer ailesi var, ikinci sırada ise Suudi Arabistan'dan Alwaleed bin Talal bulunuyor.
Bayraktar ailesi 5,2 milyar dolarlık servetiyle listenin 25. sırasında yer aldı.
Murat Ülker 5,1 milyar dolarla 26. sırada, onu Kazancı'dan Eczacıbaşı ailesine uzanan isimler izliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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