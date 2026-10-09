Dünyanın En Zengin Şehriydi, Şimdi Havası En Kirli Şehir Oldu: Singapur'da Hava Kalitesi 200'ü Aştı

IQAir verilerine göre Singapur'da hava kalitesi endeksi 7 Ekim'de 200'ün üzerine çıktı ve 'çok sağlıksız' kategorisine girdi. Farklı saatlerde 211 ve 216 gibi değerler görüldü. Kentteki beş bölgenin tamamında havanın sağlıksız seviyeye ulaşması, yetkililere göre 2019'un Eylül ayından bu yana ilk kez yaşandı.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı (NEA) 24 saatlik PSI değerinin 100'ü aşması halinde her gün sis uyarısı yayınlıyor. 6 Ekim sabahı merkez bölgede PSI 130, batıda 117, doğuda 112, kuzeyde 107 ölçülürken yalnızca güney 95 ile 'orta' seviyede kaldı. Yetkililer halkı bol su içmeye ve açık hava etkinliklerini azaltmaya çağırdı, bazı okullara sınıflarda kullanılmak üzere hava temizleyici cihazlar verildi.

Kötü hava, şehir devletinin yıllık Formula 1 hafta sonunun hemen öncesine denk geldi. Organizatörler, etkinlikle ilgili herhangi bir karar almadan önce ilgili kurumlarla birlikte durumu değerlendireceklerini açıkladı. F1 sözcüsü ise koşulların şu an endişe verici bir seviyede olmadığını belirtti.