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Dünyanın En Zengin Şehriydi, Şimdi Havası En Kirli Şehir Oldu: Singapur'da Hava Kalitesi 200'ü Aştı

Dünyanın En Zengin Şehriydi, Şimdi Havası En Kirli Şehir Oldu: Singapur'da Hava Kalitesi 200'ü Aştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 14:02
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Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Singapur, Endonezya'daki orman yangınlarından yayılan yoğun duman nedeniyle İsviçre merkezli IQAir'in canlı sıralamasında havası en kirli şehir oldu. Hava kalitesi endeksi 200'ün üzerine çıkarak 'çok sağlıksız' seviyeye ulaşırken, sıralamada Kuala Lumpur ile zirve birkaç saatte bir el değiştiriyor. Malezya'da bazı bölgelerde okullar kapatıldı.

Kaynak: Mynet, The Star, SCMP, Business Today

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Dünyanın en zengin şehirlerinden Singapur, IQAir'in canlı sıralamasında hava kalitesiyle zirveye çıktı.

Dünyanın en zengin şehirlerinden Singapur, IQAir'in canlı sıralamasında hava kalitesiyle zirveye çıktı.

IQAir verilerine göre Singapur'da hava kalitesi endeksi 7 Ekim'de 200'ün üzerine çıktı ve 'çok sağlıksız' kategorisine girdi. Farklı saatlerde 211 ve 216 gibi değerler görüldü. Kentteki beş bölgenin tamamında havanın sağlıksız seviyeye ulaşması, yetkililere göre 2019'un Eylül ayından bu yana ilk kez yaşandı.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı (NEA) 24 saatlik PSI değerinin 100'ü aşması halinde her gün sis uyarısı yayınlıyor. 6 Ekim sabahı merkez bölgede PSI 130, batıda 117, doğuda 112, kuzeyde 107 ölçülürken yalnızca güney 95 ile 'orta' seviyede kaldı. Yetkililer halkı bol su içmeye ve açık hava etkinliklerini azaltmaya çağırdı, bazı okullara sınıflarda kullanılmak üzere hava temizleyici cihazlar verildi.

Kötü hava, şehir devletinin yıllık Formula 1 hafta sonunun hemen öncesine denk geldi. Organizatörler, etkinlikle ilgili herhangi bir karar almadan önce ilgili kurumlarla birlikte durumu değerlendireceklerini açıkladı. F1 sözcüsü ise koşulların şu an endişe verici bir seviyede olmadığını belirtti.

Kuala Lumpur ile Singapur arasında zirve el değiştirirken Malezya'da okullar kapanmaya başladı.

Kuala Lumpur ile Singapur arasında zirve el değiştirirken Malezya'da okullar kapanmaya başladı.

Sıralamada Singapur'un hemen yanında Malezya'nın başkenti var. 30 Eylül'de Kuala Lumpur 166 AQI ile dünyanın en kirli büyük şehriydi, Singapur 155 ile üçüncü sıradaydı. 7 Ekim sabahı ise fark neredeyse kapandı: Business Today'e göre Kuala Lumpur 199, Singapur 198 ölçüldü. Gün içinde Singapur birinciliğe yükseldi, Kuala Lumpur ikinci sıraya düştü; ancak IQAir listesi saatlik güncellendiği için sıra sürekli değişiyor.

Malezya'nın Johor eyaletinde Batu Pahat bölgesinde yerel hava kirliliği endeksi (API) 7 Ekim akşamı 203'e ulaştı. Bunun ardından yaklaşık 200 okul, anaokulu ve kreş o gün kapatıldı. Malezya, Ağustos'tan bu yana Sumatra ve Kalimantan kaynaklı sınır aşan dumanla mücadele ediyor.

Mynet'in aktardığına göre Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Sidek, tüm eyalet eğitim dairelerinden duruma göre derhal harekete geçmelerini istedi. Başbakan Enver İbrahim ise bölgesel önlemleri koordine etmek için ASEAN üyesi ülkelerin bakanlarının bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

Duman solunum yollarına yük bindirdi: Endonezya'da üç ayda yaklaşık 175 bin enfeksiyon vakası kaydedildi.

Duman solunum yollarına yük bindirdi: Endonezya'da üç ayda yaklaşık 175 bin enfeksiyon vakası kaydedildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, Temmuz ile Eylül arasında yangınlarla bağlantılı yaklaşık 175 bin solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini açıkladı. Zehirli duman Ağustos'tan bu yana on binlerce kişide solunum yolu rahatsızlığına yol açtı.

Hava kalitesi endeksi 0-50 aralığında 'iyi', 51-100 'orta', 101-150 'hassas', 151-200 'sağlıksız', 201-300 'kötü' ve 301-500 aralığında 'tehlikeli' olarak sınıflandırılıyor. Singapur ve Kuala Lumpur'da ölçülen değerler bu skalanın üst basamaklarına dayanmış durumda.

Johor'daki okul kapanışlarına, diğer eyaletlerde eğitime ara verilmesi kararları eşlik etti. Malezyalı yetkililer, ölçümlerin 180'i aşması durumunda başka okulların da kapatılacağını bildirdi.

Dumanın kaynağı Sumatra ve Kalimantan'daki yangınlar, süper El Niño kuraklığı alevleri besliyor.

Dumanın kaynağı Sumatra ve Kalimantan'daki yangınlar, süper El Niño kuraklığı alevleri besliyor.

Yangınlar ağırlıklı olarak Güney Sumatra ve Kalimantan'da yoğunlaşıyor. Singapur Ulusal Çevre Ajansı, pusun nedenini bölgedeki son kuraklık ve Endonezya'nın bazı bölgelerindeki yangınlar olarak açıkladı. Uzmanlar, bu yılki 'süper' El Niño olayının kuraklığı daha da ağırlaştırdığını belirtiyor.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto Ağustos'ta yangınları çıkardığı tespit edilen şirketlerin tüm izinlerinin iptal edileceğini duyurmuştu. 16 Eylül'de ise polisi, orman ve arazi yangınlarıyla bağlantılı şirketlerin cezai sorumluluğunu soruşturmaya yönlendirdi; izin iptalinin tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Havadan söndürme çalışmaları ve bulut tohumlama da sürüyor.

Mevsimsel hava tahminleri, sıcak ve kurak koşulların bölgede devam edebileceğine işaret ediyor. Singapur'daki F1 hafta sonunun ve Malezya'daki okulların durumunun önümüzdeki günlerdeki ölçümlere göre şekillenmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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