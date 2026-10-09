Dünyanın En Zengin Şehriydi, Şimdi Havası En Kirli Şehir Oldu: Singapur'da Hava Kalitesi 200'ü Aştı
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Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Singapur, Endonezya'daki orman yangınlarından yayılan yoğun duman nedeniyle İsviçre merkezli IQAir'in canlı sıralamasında havası en kirli şehir oldu. Hava kalitesi endeksi 200'ün üzerine çıkarak 'çok sağlıksız' seviyeye ulaşırken, sıralamada Kuala Lumpur ile zirve birkaç saatte bir el değiştiriyor. Malezya'da bazı bölgelerde okullar kapatıldı.
Kaynak: Mynet, The Star, SCMP, Business Today
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Dünyanın en zengin şehirlerinden Singapur, IQAir'in canlı sıralamasında hava kalitesiyle zirveye çıktı.
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Kuala Lumpur ile Singapur arasında zirve el değiştirirken Malezya'da okullar kapanmaya başladı.
Duman solunum yollarına yük bindirdi: Endonezya'da üç ayda yaklaşık 175 bin enfeksiyon vakası kaydedildi.
Dumanın kaynağı Sumatra ve Kalimantan'daki yangınlar, süper El Niño kuraklığı alevleri besliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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