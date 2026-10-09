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Çinli Yayıncı İzleyicilerine 'Beni Döndür' Seçeneği Sundu: Koltuğuyla Birlikte Neredeyse Durmadan Döndürüldü

Çinli Yayıncı İzleyicilerine 'Beni Döndür' Seçeneği Sundu: Koltuğuyla Birlikte Neredeyse Durmadan Döndürüldü

Çin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 12:25
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Douyin'de yayın yapan Çinli içerik üreticisi Fanqie Jiang Ye (番茄酱耶), izleyicilerine ilginç bir ücretli etkileşim sundu. İzleyiciler, yaklaşık 7,5 dolara (50 yuan) karşılık gelen ödemeyle yayıncıyı oturduğu koltukla birlikte döndürebiliyor. Özelliğe ilgi öyle büyük oldu ki bir ara yayıncı neredeyse durmadan dönmeye başladı.

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Yayıncıyı koltuğuyla birlikte döndürmek 7,5 dolar.

Yayıncıyı koltuğuyla birlikte döndürmek 7,5 dolar.

Douyin'de yayın yapan Çinli içerik üreticisi Fanqie Jiang Ye (番茄酱耶), izleyicileriyle etkileşime girmenin ilginç bir yolunu buldu. Yayıncı, oturduğu kırmızı oyuncu koltuğuyla birlikte dönüyor ve bunun için izleyicilerin ödeme yapması gerekiyor.

İzleyiciler 50 yuan, yani yaklaşık 7,5 dolar ödeyerek yayıncıyı koltuğuyla birlikte döndürebiliyor. Yayında yayıncının elinde bir oyuncakla ve çeşitli jestlerle poz verdiği, bu sırada koltuğun döndürüldüğü görülüyor. Uygulamaya izleyicilerden yoğun ilgi geldi. Bir ara yayıncının neredeyse durmadan döndürüldüğü, görüntüleri paylaşan hesapların ise bunu 'savaş pilotu adayı eğitimine' ve astronot hazırlığına benzettiği aktarıldı.

İşte para verenlerin yayıncıya yapabildikleri...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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