Çinli Yayıncı İzleyicilerine 'Beni Döndür' Seçeneği Sundu: Koltuğuyla Birlikte Neredeyse Durmadan Döndürüldü
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Douyin'de yayın yapan Çinli içerik üreticisi Fanqie Jiang Ye (番茄酱耶), izleyicilerine ilginç bir ücretli etkileşim sundu. İzleyiciler, yaklaşık 7,5 dolara (50 yuan) karşılık gelen ödemeyle yayıncıyı oturduğu koltukla birlikte döndürebiliyor. Özelliğe ilgi öyle büyük oldu ki bir ara yayıncı neredeyse durmadan dönmeye başladı.
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Yayıncıyı koltuğuyla birlikte döndürmek 7,5 dolar.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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