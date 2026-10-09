Çinli Yayıncı İzleyicilerine 'Beni Döndür' Seçeneği Sundu: Koltuğuyla Birlikte Neredeyse Durmadan Döndürüldü

Douyin'de yayın yapan Çinli içerik üreticisi Fanqie Jiang Ye (番茄酱耶), izleyicileriyle etkileşime girmenin ilginç bir yolunu buldu. Yayıncı, oturduğu kırmızı oyuncu koltuğuyla birlikte dönüyor ve bunun için izleyicilerin ödeme yapması gerekiyor.

İzleyiciler 50 yuan, yani yaklaşık 7,5 dolar ödeyerek yayıncıyı koltuğuyla birlikte döndürebiliyor. Yayında yayıncının elinde bir oyuncakla ve çeşitli jestlerle poz verdiği, bu sırada koltuğun döndürüldüğü görülüyor. Uygulamaya izleyicilerden yoğun ilgi geldi. Bir ara yayıncının neredeyse durmadan döndürüldüğü, görüntüleri paylaşan hesapların ise bunu 'savaş pilotu adayı eğitimine' ve astronot hazırlığına benzettiği aktarıldı.