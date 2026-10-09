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Sinirbilimci 7 Saniyelik 'Ölüm' Anında Karşılaştığı 3 Varlığı Anlattı: "Hayır Teşekkürler Dedim"

Sinirbilimci 7 Saniyelik 'Ölüm' Anında Karşılaştığı 3 Varlığı Anlattı: "Hayır Teşekkürler Dedim"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 09:09
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İspanyol sinirbilimci ve teorik fizikçi Álex Gómez-Marín, iç kanama nedeniyle hastanede yattığı dönemde yaşadığını söylediği 'öteki taraf' deneyimini anlattı. Radyo programı La Rosa de los Vientos'ta konuşan Gómez-Marín, yaklaşık 7 saniye boyunca altın ışıklı bir kuyuda üç varlıkla karşılaştığını, onların önerisini reddederek geri döndüğünü ve bunun rüya ya da halüsinasyon olmadığını iddia etti. 

[El País Colombia, Merca2]

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İspanyol basınındaki aktarımlara göre olay 2021 yılında yaşandı.

İspanyol basınındaki aktarımlara göre olay 2021 yılında yaşandı.

Gómez-Marín'in anlattığına göre her şey aşırı yorgunluk, halsizlik ve solgunlukla başladı. Doktorlar dokuz gün boyunca iç kanamanın nereden kaynaklandığını bulamadı. Sinirbilimci acil ameliyata alındı ve uzun süre yoğun bakımda kaldı.

Gómez-Marín, "Estuve siete segundos en el otro lado" (Yedi saniye öteki tarafta kaldım) diyor.

Gómez-Marín, "Estuve siete segundos en el otro lado" (Yedi saniye öteki tarafta kaldım) diyor.

Kendisini bir kuyunun dibinde, yukarıdan altın rengi bir ışık düşerken gördüğünü anlatıyor. Kuyunun kenarında ise ışığın karşısında üç siluet duruyormuş. Bu figürleri melek ya da ölmüş akrabalar olarak değil, 'ruhani rehberler' olarak tanımlıyor.

Varlıklar ona kuyudan çıkmayı, yani geçişi yapmayı teklif etmiş. Sinirbilimci, çıkarsa öleceğini kesin olarak bildiğini söylüyor. Kızlarını düşünerek geri dönmeyi seçtiğini belirten Gómez-Marín, kararını telepatik yolla ilettiğini aktarıyor: 'De modo telepático les dije que 'no, gracias', y volví a la habitación' (Telepatik olarak onlara 'hayır, teşekkürler' dedim ve odama döndüm).

Deneyim sırasında korku değil, huzur hissettiğini de ekliyor: 'Orada düşünmeye gerek yok, sadece biliyordum. Her şeyin yolunda olduğunu biliyordum.' Yaşadıklarının rüya ya da halüsinasyon olmadığını savunuyor.

Bilim camiası temkinli yaklaşıyor!

Bilim camiası temkinli yaklaşıyor!

Gómez-Marín, bu deneyimin ardından bilincin beyin işlevi durduktan sonra da sürebileceği fikrine yöneldi ve ölümün ardındaki sorulara odaklandı. Bazı meslektaşları onun çalışmalarını 'sözde bilim' olarak nitelendiriyor.

Ölüme yakın deneyimler tıp literatüründe bilinen anlatılar olsa da bilimsel olarak 'ölümden sonra yaşamın kanıtı' sayılmıyor. Bu tür deneyimleri ilaç etkisi ya da lüsid rüya gibi açıklamalarla yorumlayanlar da var. Gómez-Marín ise bu açıklamaları yetersiz buluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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