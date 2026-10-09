Sinirbilimci 7 Saniyelik 'Ölüm' Anında Karşılaştığı 3 Varlığı Anlattı: "Hayır Teşekkürler Dedim"
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İspanyol sinirbilimci ve teorik fizikçi Álex Gómez-Marín, iç kanama nedeniyle hastanede yattığı dönemde yaşadığını söylediği 'öteki taraf' deneyimini anlattı. Radyo programı La Rosa de los Vientos'ta konuşan Gómez-Marín, yaklaşık 7 saniye boyunca altın ışıklı bir kuyuda üç varlıkla karşılaştığını, onların önerisini reddederek geri döndüğünü ve bunun rüya ya da halüsinasyon olmadığını iddia etti.
[El País Colombia, Merca2]
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İspanyol basınındaki aktarımlara göre olay 2021 yılında yaşandı.
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Gómez-Marín, "Estuve siete segundos en el otro lado" (Yedi saniye öteki tarafta kaldım) diyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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