Sinirbilimci 7 Saniyelik 'Ölüm' Anında Karşılaştığı 3 Varlığı Anlattı: "Hayır Teşekkürler Dedim"

Kendisini bir kuyunun dibinde, yukarıdan altın rengi bir ışık düşerken gördüğünü anlatıyor. Kuyunun kenarında ise ışığın karşısında üç siluet duruyormuş. Bu figürleri melek ya da ölmüş akrabalar olarak değil, 'ruhani rehberler' olarak tanımlıyor.

Varlıklar ona kuyudan çıkmayı, yani geçişi yapmayı teklif etmiş. Sinirbilimci, çıkarsa öleceğini kesin olarak bildiğini söylüyor. Kızlarını düşünerek geri dönmeyi seçtiğini belirten Gómez-Marín, kararını telepatik yolla ilettiğini aktarıyor: 'De modo telepático les dije que 'no, gracias', y volví a la habitación' (Telepatik olarak onlara 'hayır, teşekkürler' dedim ve odama döndüm).

Deneyim sırasında korku değil, huzur hissettiğini de ekliyor: 'Orada düşünmeye gerek yok, sadece biliyordum. Her şeyin yolunda olduğunu biliyordum.' Yaşadıklarının rüya ya da halüsinasyon olmadığını savunuyor.