90 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: ABD'de Fort Hood Saldırganı Nidal Hasan'ın İdamı Halka Açık Yapılacak

Eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood üssünde bulunan tıbbi işlem tesisinde ateş açtı. Yaklaşık 10 dakika süren saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Hasan olay sırasında vurularak yakalandı ve bu nedenle belden aşağısı felç kaldı. Yargılamada Afganistan'a konuşlandırmaları durdurmak ve Müslümanlara yapılan muameleye tepki olarak saldırdığını kabul etti.

Hasan, 2013'te askeri bir jüri tarafından 13 kasten adam öldürme ve 32 kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasının tamamından mahkûm edilerek ölüm cezasına çarptırıldı. Karar 2020'de Ordu Ceza Temyiz Mahkemesi'nde, 2023'te Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesi'nde onandı. ABD Yüksek Mahkemesi de Mart 2025'te başvurusunu reddetti. Hasan şu an Kansas'taki Fort Leavenworth askeri ölüm koğuşunda tutuluyor.