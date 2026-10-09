90 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: ABD'de Fort Hood Saldırganı Nidal Hasan'ın İdamı Halka Açık Yapılacak
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Hegseth Real America's Voice'a konuştu: "İnfazı insanların izleyebilmesini sağlayacağız."
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Karşısında 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan var.
Saat 13.00 seçimi tesadüf değil: İnfaz, saldırının yaşandığı saate denk getiriliyor.
Ancak kimse nasıl izleneceğini bilmiyor: Canlı yayın mı, sınırlı katılım mı belirsiz.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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