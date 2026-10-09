article/comments
article/share
Haberler
Gündem
90 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: ABD'de Fort Hood Saldırganı Nidal Hasan'ın İdamı Halka Açık Yapılacak

90 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: ABD'de Fort Hood Saldırganı Nidal Hasan'ın İdamı Halka Açık Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 08:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılındaki Fort Hood saldırısının faili eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olacağını duyurdu. Bu idam gerçekleşirse, ülkede 1936'dan bu yana yapılan ilk halka açık infaz olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hegseth Real America's Voice'a konuştu: "İnfazı insanların izleyebilmesini sağlayacağız."

Hegseth Real America's Voice'a konuştu: "İnfazı insanların izleyebilmesini sağlayacağız."

Hegseth, muhafazakâr yayın kuruluşu Real America's Voice'a verdiği demeçte Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini söyledi. İnfazın halka açık olacağını belirten Hegseth, 'İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız' dedi. Kararı 'kolay bir karar' olarak niteleyen bakan, olayı üniforma içinde gerçekleşen radikal İslamcı bir saldırı olarak tanımladı.

Hegseth'in önerdiği kurşuna dizme yöntemini Başkan Donald Trump onayladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X hesabından konuyu 'Hasan için hesap günü nihayet geldi' sözleriyle duyurdu. Geçici Ordu Bakanı Adam Telle ise infazın 3 Aralık'ta Fort Hood'da, öğleden sonra saat 13.00'te yapılacağını açıkladı. Gerçekleşirse bu, 1936'da Kentucky'de Rainey Bethea'nın asılmasından sonra ülkedeki ilk halka açık infaz, 1961'den bu yana da ABD ordusunun ilk infazı olacak.

Karşısında 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan var.

Karşısında 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan var.

Eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood üssünde bulunan tıbbi işlem tesisinde ateş açtı. Yaklaşık 10 dakika süren saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Hasan olay sırasında vurularak yakalandı ve bu nedenle belden aşağısı felç kaldı. Yargılamada Afganistan'a konuşlandırmaları durdurmak ve Müslümanlara yapılan muameleye tepki olarak saldırdığını kabul etti.

Hasan, 2013'te askeri bir jüri tarafından 13 kasten adam öldürme ve 32 kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasının tamamından mahkûm edilerek ölüm cezasına çarptırıldı. Karar 2020'de Ordu Ceza Temyiz Mahkemesi'nde, 2023'te Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesi'nde onandı. ABD Yüksek Mahkemesi de Mart 2025'te başvurusunu reddetti. Hasan şu an Kansas'taki Fort Leavenworth askeri ölüm koğuşunda tutuluyor.

Saat 13.00 seçimi tesadüf değil: İnfaz, saldırının yaşandığı saate denk getiriliyor.

Saat 13.00 seçimi tesadüf değil: İnfaz, saldırının yaşandığı saate denk getiriliyor.

Hegseth, infazın öğleden sonra 13.00'e planlanmasının nedenini saldırının yaşandığı saatle ilişkilendirdi. Tarihin sembolik ağırlığı da dikkat çekiyor: Son askeri kurşuna dizme infazı 1945'te yapılmıştı. Fransa'da firar eden er Eddie Slovik o gün kurşuna dizilmişti. ABD'de geçen yıl Güney Carolina da kurşuna dizme yöntemiyle bir infaz gerçekleştirmişti.

Öte yandan ülkede bugüne kadar hiçbir yasal infaz canlı yayınlanmadı. Bu nedenle Hasan'ın infazı, yalnızca halka açık olmasıyla değil, yayın boyutuyla da bir ilk olabilir.

Ancak kimse nasıl izleneceğini bilmiyor: Canlı yayın mı, sınırlı katılım mı belirsiz.

Ancak kimse nasıl izleneceğini bilmiyor: Canlı yayın mı, sınırlı katılım mı belirsiz.

Pentagon infazın canlı yayınlanacağını belirtti, ancak yayının nereden izlenebileceğini açıklamadı. Halkın infaz alanına bizzat girip giremeyeceği de belli değil. Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmadı ve soruları Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi.

Tartışma şimdiden büyüdü. Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Hasan'ın ölüm cezasını hak ettiğini ama infazın halka açık yapılıp yayınlanmasına karşı olduğunu söyledi ve uygulamayı İran ve Afganistan gibi baskıcı rejimlerin yöntemlerine benzetti. Hasan'ın eski avukatlarından emekli albay ve eski askeri hakim John Galligan ise Army Regulation 190-55 yönetmeliğinin genel halkın katılımına izin vermediğini hatırlattı. Yönetmelik; askeri personel, infaz ekibi, avukat, papaz, aile temsilcileri ve Ordu halkla ilişkiler biriminin seçeceği en az iki medya temsilcisini yetkili tanık sayıyor.

Ordu, infazın bu yönetmeliğe uygun yapılacağını bildirdi. Hegseth'in vaadiyle yönetmelik arasındaki farkın nasıl kapanacağı ise henüz bilinmiyor. Üstelik sivil federal mahkemelerde yapılacak bir itirazın infazı geciktirebileceği de belirtiliyor; ancak Hasan'ın yargılamada kendini savunmaması bunun pek olası olmadığına işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
7
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın