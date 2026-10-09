Acı Haber Yıkmıştı: Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş'tan Geriye Kalan Görüntüler Yürekleri Sızlattı

Acı haberin ardından en çok paylaşılan görüntüler, Sezen Taş'ın eşiyle birlikte gittiği kamptan geldi. Çadırın kapısını aralayıp kameraya gülümseyen genç kadının o anları, izleyenlerin yüreğini sızlattı. Babasıyla yıllar içinde çektirdiği selfie'ler de bu görüntülere eşlik etti.

Bu karelerle birlikte Atilla Taş'ın yıllar önce bir programda kızı için söyledikleri de yeniden akıllara geldi. Şarkıcı o gün iyi bir baba olamadığını, ama kızının çok iyi bir evlat olduğunu anlatmıştı.