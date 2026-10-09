Acı Haber Yıkmıştı: Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş'tan Geriye Kalan Görüntüler Yürekleri Sızlattı
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Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği haberi, magazin dünyasını yasa boğdu. Ölümün nasıl gerçekleştiği soruşturmayla aydınlanmayı beklerken sosyal medyada genç kadının hayatından kareler dolaşmaya başladı. Eşiyle çıktığı kampta kaydedilen görüntüler ve babasıyla verdiği eski pozlar, görenlerin içini acıttı.
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Sezen Taş, Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak yaşayan kızıydı.
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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ani vefatı duyanları derinden üzdü.
Sezen Taş'ın eşiyle kampta kaydedilen görüntüleri ve babasıyla pozları sosyal medyada gündem oldu.
Sezen Taş'tan geriye kalan görüntüler:
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