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Acı Haber Yıkmıştı: Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş'tan Geriye Kalan Görüntüler Yürekleri Sızlattı

Acı Haber Yıkmıştı: Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş'tan Geriye Kalan Görüntüler Yürekleri Sızlattı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.10.2026 - 07:40
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Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği haberi, magazin dünyasını yasa boğdu. Ölümün nasıl gerçekleştiği soruşturmayla aydınlanmayı beklerken sosyal medyada genç kadının hayatından kareler dolaşmaya başladı. Eşiyle çıktığı kampta kaydedilen görüntüler ve babasıyla verdiği eski pozlar, görenlerin içini acıttı.

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Sezen Taş, Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak yaşayan kızıydı.

Sezen Taş, Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak yaşayan kızıydı.

Ham Çökelek ile 1998'de listelerin tepesine yerleşen Atilla Taş, 90'ların sonunda adını sık sık duyuran pop isimlerinden biriydi. Sonraki yıllarda Zilyoner dizisinde rol aldı, Taş Devri programını sundu. Ünlü şarkıcı, ilk eşi İlkay Sarıköse ile 1991'de evlendi; bir yıl sonra kızı Sezen dünyaya geldi. Yani Atilla Taş baba olduğunda henüz 17 yaşlarındaydı.

1992 doğumlu Sezen Taş ise ünlü bir babanın kızı olmasına rağmen kameralardan hep uzak durmayı seçti. Evli ve iki çocuk annesi olan genç kadın, magazin sayfalarına neredeyse hiç konu olmamıştı.

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ani vefatı duyanları derinden üzdü.

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ani vefatı duyanları derinden üzdü.

Acı olay 8 Ekim sabahı Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde yaşandı. Sezen Taş'ın sitedeki bir binanın 14. katından düştüğü bildirildi. İhbarla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi ilk duyuranlardan biri gazeteci Burhan Akdağ oldu. Akdağ, Atilla Taş'a defalarca ulaşmaya çalıştığını ama yanıt alamadığını söyledi; geride kalan iki çocuğun ve ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Sezen Taş neden öldü sorusunun yanıtı ise henüz yok. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düşüşün nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı; kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.

Sezen Taş'ın eşiyle kampta kaydedilen görüntüleri ve babasıyla pozları sosyal medyada gündem oldu.

Sezen Taş'ın eşiyle kampta kaydedilen görüntüleri ve babasıyla pozları sosyal medyada gündem oldu.

Acı haberin ardından en çok paylaşılan görüntüler, Sezen Taş'ın eşiyle birlikte gittiği kamptan geldi. Çadırın kapısını aralayıp kameraya gülümseyen genç kadının o anları, izleyenlerin yüreğini sızlattı. Babasıyla yıllar içinde çektirdiği selfie'ler de bu görüntülere eşlik etti.

Bu karelerle birlikte Atilla Taş'ın yıllar önce bir programda kızı için söyledikleri de yeniden akıllara geldi. Şarkıcı o gün iyi bir baba olamadığını, ama kızının çok iyi bir evlat olduğunu anlatmıştı.

Sezen Taş'tan geriye kalan görüntüler:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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